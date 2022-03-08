Почему нельзя игнорировать состояние тревожности. Отвечает кризисный психолог

Как распознать тревожность и чем опасно её игнорировать?



Рассказываем вместе с кризисным психологом.

Алина Сотова кризисный психолог Организм при тревоге затрачивает огромное количество ментальной и физической энергии, которая расходуется во многом впустую. Он как бы всё время в режиме повышенной готовности. Это тяжело и способно перерасти в хронический стресс, а следом и в эмоциональное выгорание, могут возникнуть панические атаки, а также состояние апатии.

Как распознать тревожность?

Если у вас повышенная тревожность и вы хорошо распознаёте свои эмоции, то игнорировать тревогу довольно сложно. Ведь тело так или иначе реагирует на ваше состояние, могут быть физические симптомы:

головная боль;

учащённое сердцебиение;

трясущиеся руки.

Фото: unsplash.com/@jeremyyappy

Пожалуй, игнорировать их могут только те, кто привык контролировать свои эмоции: такие люди погружаются в работу и не всегда замечают собственные переживания.

Чем опасна тревожность и как её предотвратить?

Алина: Тревожность, как фоновая, так и осознанная, может превращаться в панические атаки. И вот с этим разбираться уже достаточно сложно Поэтому лучше выявлять тревогу на начальных этапах и стараться себя стабилизировать.

Каким образом это можно сделать?

Проработка негативных мыслей

Алина: В первую очередь помогает выявление причины тревоги. Чаще всего она возникает из-за мыслей. Они генерируют какие-то негативные сценарии, которые часто соотносятся со страхами. Мы боимся чего-то, что может произойти в будущем.

Фото: unsplash.com/@laurlenz

Из-за страха потенциальных событий возникает тревожность. Поэтому нужно выявлять свои опасения, анализировать, действительно ли это может произойти или это только ваши домыслы. Соотносим это с реальностью, разбираем по пунктам, строим план: что я буду делать, если это произойдёт?

Дыхательные практики

В борьбе с симптомами тревожности помогают дыхательные практики, направленные на осознание себя в настоящем. Стараемся концентрироваться на вдохах и выдохах, дышим как обычно, наблюдаем. Иногда помогает дыхание под счёт. Так называемая дыхательная медитация может длиться от 5 до 10 минут. Это позволяет вернуться к реальности.

Прослушивание музыки

Можно также послушать музыку, расслабиться, постараться не погружаться глубоко в свои мысли. Мелодии помогут отвлечься от дурных новостей, ненадолго улучшить общий эмоциональный фон.

Фото: unsplash.com/@fixelgraphy

Беседа с близким

Можно поделиться своими переживаниями с теми, кому вы доверяете, кто вас не осудит, кто более стабилен в эмоциональном плане.

Алина: Когда мы находимся рядом со спокойным человеком, мы заряжаемся его энергией, и это возвращает нас к более уравновешенному состоянию.

Нужно понимать, что не все испытывают тревогу. Бывает, люди на самом деле очень стабильны и могут контролировать своё состояние и мысли. Но если кажется, что всё в порядке, а в теле чувствуются зажимы и настроение резко меняется, — скорее всего, вы пытаетесь подавить негативные чувства. Если делать так слишком долго, в будущем это может вылиться в срыв. Поэтому не бойтесь оставаться наедине со своими переживаниями — попробуйте разобраться в них, прожить их и отпустить.