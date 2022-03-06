Как с пользой для здоровья провести длинные выходные

Как в ближайшие выходные дни организовать для себя активности, которые обеспечат заряд бодрости и положительные эмоции, а также увеличат выносливость организма и нервной системы, рассказывает эксперт Даниил Лобакин.

Outdoor и спорт: активный ретрит на природе

Природа и спорт наилучшим образом успокаивают и приводят в порядок нервную систему. Хороший вариант – использовать три выходных дня для краткосрочной поездки.

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Варианты могут быть разными – можно отправиться в горы (Подмосковье, Сочи, Архыз – возможны варианты) и покататься на лыжах – как на горных, так и на беговых. Такие тренировки хорошо насыщают кровь кислородом, что способствует улучшению работы всех органов, в том числе – сердечно-сосудистой и нервной систем.

В качестве варианта рассмотрите поездки на Байкал – красоту природных пейзажей можно совместить с катанием на коньках по озеру.

Фото: istockphoto.com

Альтернативой, которую легко организовать, будет поход в лес. Долгая прогулка на свежем воздухе – это тоже кардиотренировка, которая даст хороший эффект.

Стратегия и кардио: командные игры

Если вы сможете собрать компанию единомышленников, сыграйте в футбол или хоккей на спортивной площадке.

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Такой вид тренировки помогает прокачивать не только мышцы, но и голову – обсуждайте стратегию и тактику, отрабатывайте её на практике. Активные движения обеспечат хорошую кардиотренировку и помогут включить все группы мышц.

Беговые марафоны

В грядущие выходные в разных регионах страны будут проводиться первые весенние беговые марафоны. Если у вас есть минимальная беговая подготовка – можно попробовать свои силы на одной из дистанций и пробежать, к примеру, 8 километров к 8 Марта.

Фото: unsplash.com/@kailengingell

Если не собираетесь участвовать в массовом забеге – можно устроить для себя индивидуальный – поставить цель и преодолеть расстояние, которое определите для себя самостоятельно.

Конные прогулки

Конные прогулки – и спорт, и впечатления. Позаниматься лучше всего в комплексе, где вы будете выполнять специальные упражнения – здесь это не развлечение, а спорт.

Фото: unsplash.com/@kailengingell

Иппотерапия благоприятно действует на нервную систему, её применяют при реабилитации нарушений опорно-двигательного аппарата. Нагрузка будет существенной, если вы станете заниматься не 5 минут, а минимум 15. Включатся мышцы-стабилизаторы, мышцы ног, рук и спины.

Антистресс-тренировки

Снять стресс помогают не только систематические тренировки, но и разовые. Для этого нужно «встряхнуть» весь организм, и один из самых быстрых способов – прыжки на батутах.

Эффект будет особенно сильным, если вы не занимаетесь регулярно – разовая тренировка обеспечит выброс дофамина, улучшит настроение, поможет быстро снять стресс и включить все мышцы.

Медитация и дыхательные практики

Для того чтобы успокоить нервную систему, выполняйте дыхательные упражнения. Практикуйте технику «квадрата» и медитации несколько раз в день – вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 4 секунды, выдох на 4 секунды и вновь задержка дыхания на столько же.

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Для медитации достаточно утром и вечером выделить по 3-5 минут – в удобной позе нужно сконцентрироваться на ощущениях в теле.

Включите в режим дня прогулки – достаточно будет даже 30-40 минут в день. Активности на свежем воздухе, дыхательные упражнения и медитация помогут активировать парасимпатическую систему, которая способствует восстановлению организма.