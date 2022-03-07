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Российские марки спортивной одежды: бренды, которые делают в России – Monochrome, ZNY, IRNBY

6 популярных российских марок, где можно купить спортивную одежду
Анастасия Васильева
Российские марки одежды для спорта
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Список достойных альтернатив зарубежным спортивным брендам.

В связи с приостановкой работы многих спортивных брендов может возникнуть вопрос «где теперь покупать спортивную форму и стритвир-одежду?». Оказалось, в России довольно много марок, шьющих вещи спортивного стиля и форму для тренировок. В этой статье вы найдёте уже проверенные временем бренды, а также проекты дизайнеров, которые только начинают свой путь.

Monochrome

Российская марка, созданная дизайнером Алисой Бохой, задала тренд на объёмные костюмы из футера. Вы наверняка часто встречали людей в оверсайз-свитшотах с чрезмерно широкими рукавами и минималистичным брендингом на груди. Эта позиция до сих пор считается самой популярной в Monochrome.

Кроме того, бренд часто выпускает стритвир-одежду (рваные свитера, пиджаки мужского кроя, кардиганы с орнаментами) и представляет коллаборации с ключевыми марками модной индустрии.

Среди последних – коллекция с Reebok. Их совместные пуховики в сером и неоновом жёлтом цветах, кажется, приобрели все модные инфлюенсеры России. Ассортимент марки постоянно расширяется. Теперь там можно присмотреть стильную верхнюю одежду, трикотажные вещи, рубашки, джинсы и многое другое.

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ZNY

Вдохновением для марки ZNY служит поколение зумеров. Команда считает, что именно молодые люди способны диктовать свободу самовыражения в обновлённой реальности.

Дизайнеры создают одежду для современного и непринуждённого покупателя, поэтому основным стилем для создания вещей стал спортивный. Свитшоты, футболки, спортивные костюмы и куртки различных цветов и фактур отличаются качеством и технологичностью производства.

У ZNY собственная продакшен-лаборатория, разработки в области AR и VR, мобильное приложение и многолетний опыт. Вещи из коллекций ZNY можно приобрести во флагманском магазине в Москве, а также на сайте.

IRNBY

IRNBY – бренд, созданный российским блогером Анастасией Мироновой. Известен он, прежде всего, фактурными леггинсами и топами, скульптурирующими фигуру и возвращающими к культу аэробики 1990-х.

В последние годы марка активно развивается. И если раньше магазины располагались только в Санкт-Петербурге, то недавно шоу-рум появился и в Москве.

Кроме фирменных велосипедок и топов фигурного кроя из сетки и бифлекса, там можно найти спортивные костюмы из футера, лонгсливы с минималистичным брендингом, брюки из экокожи и даже платья-комбинации.

SHU

Несколько лет шитьё было хобби Андрея Кравцова, будущего дизайнера из Санкт-Петербурга. Успех бренду принёс базовый дождевик.

Вдохновившись серыми пейзажами Петербурга, Андрей сказал: «Это серый и дождливый город. При таком раскладе дождевик буквально стал идеей фикс. Мне казалось, что именно это будет нужно и востребованно: яркие, непромокаемые и технологичные вещи. В моём случае сам город определил направленность бренда».

Кроме того, марка позаботилась о создании проекта рационального потребления, получившего название «SHU update». Благодаря ему клиенты могут обменивать первые дождевики на новые модели. SHU – технологичный бренд, работающий с передовыми материалами.

Каждый плащ и куртка сшиты из мембранных тканей, в качестве утеплителя используется синтетический материал. В магазинах марки вы также сможете купить анораки, худи, однотонные футболки, джинсовые куртки, спортивные костюмы и множество аксессуаров для тренировок.

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ÖMANKÖ

История бренда началась с паблика Артёма Ермилова об уличной культуре. Со временем Ömankö стал расширяться, появился собственный бренд одежды. Почти сразу возникли новости о новых дропах, возможных коллаборациях, а дизайнера приняли в модной индустрии.

В первую коллекцию вошли джинсовые плащи, которые понравились владелице концепт-стора «КМ20» Ольге Карпуть. Это место стало первой площадкой для продаж коллекций стритвир-вещей и аксессуаров. Сейчас марка выпускает уникальные худи, футболки, свитера и бейсболки, которые можно носить как в повседневной жизни, так и на тренировки.

Gaff Gang

Молодая марка, основанная Анной Долганевой и Еленой Беловой, базируется в двух городах – в Санкт-Петербурге и Омске. Кроме футболок, свитшотов и худи, в коллекциях марки есть брюки, шорты, кроп-топы, платья, блузы и верхняя одежда. Большинство вещей выполнено в универсальных цветах: телесном, белом, сером и чёрном.

Для коллекций отбираются самые подходящие и удобные материалы: хлопок, футер, сорочечная и плащёвая ткани. Все вещи проходят спортивные тесты перед продажей, поэтому новые коллекции выходят реже, чем у остальных.

Помимо основной стритстайл-линейки, марка частично запустила спортивную, где можно приобрести экипировку для бега, плавания, тенниса и фитнеса.

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