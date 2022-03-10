5 упражнений, которые заставят мозг работать лучше

Егор Фукалов фитнес-тренер Как спорт влияет на работу мозга?

Существуют тысячи исследований, показывающих позитивную связь между регулярными занятиями спортом и улучшением памяти и внимания. Это связано с тем, что физическая активность усиливает кровообращение, и мозг начинает получать больше питательных веществ. Также увеличивается поступление кислорода, что положительно сказывается на работоспособности и общем самочувствии.

Учёные провели интересное исследование и выяснили, какие тренировочные процессы лучше влияют на работу мозга. Две группы людей в возрасте от 60 до 79 лет тренировались три раза в неделю по 60 минут в течение полугода. Первая группа занималась растяжкой и работала с максимальными весами. Вторая делала кардио и тренировалась с небольшим весом, но с большим количеством повторений. В результате эксперимента у второй группы зафиксировали прирост объёма серого вещества в мозге. Им стало легче справляться с новыми задачами, а процесс обучения ускорился.

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Мы предлагаем попробовать пять упражнений примерно на 40 минут. Некоторые из них направлены на работу большого объёма мышц. Другие же помогут вам снять зажимы с разных частей тела и развить координацию движений. Всё это будет способствовать улучшению кровообращения, а значит, и мозг станет работать лучше.

Бёрпи с отжиманием

Упражнение задействует большой объём мышц, развивает выносливость.

Техника выполнения

Из положения стоя переходим в планку.

Выполняем отжимание.

Из планки делаем прыжок в присед.

На выдохе мощно выпрыгиваем из приседа вверх, задевая носки руками.

Делаем три подхода по 10 раз. Отдых между подходами — одна минута.

Приседания

Упражнение задействует большой объём мышц. Приседания можно делать с отягощениями и без.

Техника выполнения

Лопатки немного сведены, чтобы придать жёсткости спине.

На вдохе опускаемся в нижнюю точку, чтобы таз находился ниже коленей.

Колени направлены в стороны. Спина ровная с небольшим прогибом.

На выдохе мощным движением встаём в исходное положение.

Фиксируемся и повторяем движение.

Делаем три подхода по 15 раз. Отдых между подходами – минута.

Птица — собака

Упражнение укрепляет позвоночник и мышцы кора, развивает координацию движений.

Техника выполнения

Встаём на четвереньки.

На выдохе вытягиваем правую руку вперёд, а левую ногу – назад. Фиксируемся в таком положении на секунду.

Делаем плавный вдох и возвращаем локоть и колено к центру тела.

Спина максимально округляется.

Делаем три подхода по 15 раз, затем меняем руку и ногу на противоположные. Отдых между подходами – минута. Все движения выполняются медленно.

Жук

Это упражнение укрепляет мышцы пресса, развивает координацию движений.

Техника выполнения

Из положения лёжа вытягиваем руки вверх. Поднимаем ноги и сгибаем их в коленях под углом 90 градусов.

Одновременно вытягиваем правую руку и левую ногу в разных направлениях. Выпрямляем противоположные конечности.

Левая рука и правая нога находятся в неподвижном положении.

Не отрываем поясницу от пола.

Делаем три подхода по пять раз. Отдых между подходами — минута.

Поза ребёнка

Упражнение снимет напряжение и зажимы в теле. Выбрав правильное положение, у вас получится полностью расслабиться и снять стресс.

Техника выполнения

Садимся на пол, чтобы пятки были прижаты к ягодицам.

Глубокий вдох, на выдохе плавно наклоняемся вперёд, сохраняя голову, шею и спину на одной линии. Лоб лежит на полу. Будьте максимально расслабленными.

Руки вытягиваем вперёд и слегка переносим на них вес тела. Расслабляем плечи. Остаёмся в таком положении 5-10 секунд.

Делаем три подхода по 10 раз. Отдых между подходами — одна минута. Все движения выполняются медленно.

Эти упражнения можно делать в комплексе или включать некоторые из них в ваш тренировочный план.