5 упражнений, которые заставят мозг работать лучше

Как спорт влияет на работу мозга?
Существуют тысячи исследований, показывающих позитивную связь между регулярными занятиями спортом и улучшением памяти и внимания. Это связано с тем, что физическая активность усиливает кровообращение, и мозг начинает получать больше питательных веществ. Также увеличивается поступление кислорода, что положительно сказывается на работоспособности и общем самочувствии.
Учёные провели интересное исследование и выяснили, какие тренировочные процессы лучше влияют на работу мозга. Две группы людей в возрасте от 60 до 79 лет тренировались три раза в неделю по 60 минут в течение полугода. Первая группа занималась растяжкой и работала с максимальными весами. Вторая делала кардио и тренировалась с небольшим весом, но с большим количеством повторений. В результате эксперимента у второй группы зафиксировали прирост объёма серого вещества в мозге. Им стало легче справляться с новыми задачами, а процесс обучения ускорился.
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Мы предлагаем попробовать пять упражнений примерно на 40 минут. Некоторые из них направлены на работу большого объёма мышц. Другие же помогут вам снять зажимы с разных частей тела и развить координацию движений. Всё это будет способствовать улучшению кровообращения, а значит, и мозг станет работать лучше.
Бёрпи с отжиманием
Упражнение задействует большой объём мышц, развивает выносливость.
Техника выполнения
- Из положения стоя переходим в планку.
- Выполняем отжимание.
- Из планки делаем прыжок в присед.
- На выдохе мощно выпрыгиваем из приседа вверх, задевая носки руками.
Делаем три подхода по 10 раз. Отдых между подходами — одна минута.
Приседания
Упражнение задействует большой объём мышц. Приседания можно делать с отягощениями и без.
Техника выполнения
- Лопатки немного сведены, чтобы придать жёсткости спине.
- На вдохе опускаемся в нижнюю точку, чтобы таз находился ниже коленей.
- Колени направлены в стороны. Спина ровная с небольшим прогибом.
- На выдохе мощным движением встаём в исходное положение.
- Фиксируемся и повторяем движение.
Делаем три подхода по 15 раз. Отдых между подходами – минута.
Птица — собака
Упражнение укрепляет позвоночник и мышцы кора, развивает координацию движений.
Техника выполнения
- Встаём на четвереньки.
- На выдохе вытягиваем правую руку вперёд, а левую ногу – назад. Фиксируемся в таком положении на секунду.
- Делаем плавный вдох и возвращаем локоть и колено к центру тела.
- Спина максимально округляется.
Делаем три подхода по 15 раз, затем меняем руку и ногу на противоположные. Отдых между подходами – минута. Все движения выполняются медленно.
Жук
Это упражнение укрепляет мышцы пресса, развивает координацию движений.
Техника выполнения
- Из положения лёжа вытягиваем руки вверх. Поднимаем ноги и сгибаем их в коленях под углом 90 градусов.
- Одновременно вытягиваем правую руку и левую ногу в разных направлениях. Выпрямляем противоположные конечности.
- Левая рука и правая нога находятся в неподвижном положении.
- Не отрываем поясницу от пола.
Делаем три подхода по пять раз. Отдых между подходами — минута.
Поза ребёнка
Упражнение снимет напряжение и зажимы в теле. Выбрав правильное положение, у вас получится полностью расслабиться и снять стресс.
Техника выполнения
- Садимся на пол, чтобы пятки были прижаты к ягодицам.
- Глубокий вдох, на выдохе плавно наклоняемся вперёд, сохраняя голову, шею и спину на одной линии. Лоб лежит на полу. Будьте максимально расслабленными.
- Руки вытягиваем вперёд и слегка переносим на них вес тела. Расслабляем плечи. Остаёмся в таком положении 5-10 секунд.
Делаем три подхода по 10 раз. Отдых между подходами — одна минута. Все движения выполняются медленно.
Эти упражнения можно делать в комплексе или включать некоторые из них в ваш тренировочный план.