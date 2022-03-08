Чем питаться в аэропорту, чтобы не поправиться и не навредить здоровью

Что лучше съесть в аэропорту?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

В ожидании рейса всегда хочется чем-нибудь подкрепиться. Обычно в ход идут рестораны быстрого питания и автоматы с вредными перекусами, реже — фреш-бары. При этом последний вариант кажется наиболее здоровым. Но в любом случае есть шансы нарваться на некачественный продукт. На что обращать внимание при выборе блюд в аэропорту, чтобы не навредить фигуре и здоровью?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке DanteFruit.com В традиционном кафе любого аэропорта, как правило, есть хорошие альтернативы для безопасного питания.

В поездке уследить за качеством еды не так-то просто. И дело не только в том, что мысли заняты по большей части самим путешествием. Проблема в другом — найти варианты для здорового питания в аэропортах довольно сложно. Приходится довольствоваться либо ничем, либо ресторанами быстрого питания, проще говоря, фастфудом. Оба варианта так себе. Как же тогда сохранить осознанный подход к питанию вдали от дома?

Берите с собой здоровый перекус

Возьмите из дома свежие овощи и фрукты, например, банан. Продукт богат калием, который нормализует кровяное давление, помогает облегчить мышечные судороги во время полёта и восстанавливает водно-щелочной баланс. Кроме того, бананы просты в употреблении и имеют низкий гликемический индекс (51) — то есть быстро усваиваются и быстро «подзаряжают».

Фото: istockphoto.com

Помимо фруктов, в качестве перекуса подойдут плитка горького шоколада, орехи, сухофрукты, цельнозерновые рисовые крекеры, протеиновые батончики.

Обращайте внимание на автоматы с едой и напитками

Елена: Иногда там продаются молочные продукты и полезные закуски, орехи или батончики мюсли. Сейчас спектр таких аппаратов расширяется, производители следят за модными тенденциями в питании. Поэтому, будучи в аэропорту, оглянитесь по сторонам: нет ли около вас автомата, где продаются не только чипсы и печенье.

Откажитесь от азиатской еды (суши, воки)

Во-первых, ингредиенты зачастую заменяют более дешёвыми. А во-вторых, вы наверняка не узнаете, где и как хранилась рыба, которую использовали в этом случае. Если других вариантов нет, можно выбрать более безопасное блюдо. Азиатская кухня славится супами: они сытные, не наносят вреда организму и насыщены полезными макроэлементами.

Ищите в меню более здоровые позиции

В большинстве ресторанов быстрого питания есть ПП-меню с салатами и безвредными напитками. Если вы не вегетарианец, вполне можно взять гамбургер, но от булочек лучше отказаться. Сопутствующие позиции вроде картошки фри и соуса тоже придётся исключить из меню.

Фото: unsplash.com/@brookelark

Отдавайте предпочтение простым блюдам

Елена: К примеру, вместо десертов можно заказать кашу с полезными добавками в виде ягод, орехов, мёда или сухофруктов. Из более сложных блюд всегда можно найти суп, овощи и куриную грудку.

Избегайте тяжёлых блюд

Чтобы на борту самолёта не бегать каждые пять минут в туалет, перед вылетом лучше воздержаться от жирных продуктов, бобовых, копчёных, фастфуда, капусты и газированных напитков. Они нередко вызывают метеоризм.

Фото: istockphoto.com

Перекусывайте перед выходом

Есть все шансы сильно проголодаться, если вы этого не сделаете. Возможно, полёт займёт всего час, но до этого ещё нужно сделать много других дел. Всё-таки искать стойку регистрации, везти чемодан и проходить предполётные досмотры — дело энергозатратное.

Загляните в магазин

Елена: В каждом аэропорту есть продуктовые магазины. Возможно, они небольшие, но самое необходимое в них есть. Там можно найти готовый салат, йогурт или кефир, полезные батончики (в особенности протеиновые). Не стесняйтесь обратиться за помощью к продавцу и уточнить, что есть из здоровых перекусов в ассортименте.

Не забывайте про воду

Пить достаточное количество воды — непростая задача для большинства. Но даже маленькая бутылка под боком уже лучше, чем ничего. Организм не очень хорошо различает голод и жажду, а глоток воды может на некоторое время утолить аппетит. От кофе и других напитков лучше отказаться — от обезвоживания они не очень помогают.

Фото: unsplash.com/@seitamaaphotography

В аэропорту царит особая атмосфера, даже в какой-то степени романтическая. Сидеть себе, наблюдать за остальными и гадать, куда они направляются. Наслаждаться десертом за чашечкой кофе или бокалом вина. Но какой бы привлекательной ни казалась эта идея, лучше отказаться от вредной еды. Ведь под влиянием эмоций можно легко не заметить и съесть больше обычного. А потом маяться весь полёт от дискомфорта в животе и негативных мыслей.