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Фитнес-трекер определяет депрессию на 80 процентов, учёные Сингапура изобрели умные часы против депрессивных состояний

Учёные из Сингапура изобрели браслет, определяющий депрессию
Алия Нургалеева Надежда Пожарова
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Депрессию смогут определять с помощью браслета
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Универсального способа уберечь себя от недуга нет, но можно снизить риск.
Как работает новый фитнес-браслет, позволяющий предсказать депрессию?

Разбираемся вместе с психологом.

Во всём мире с депрессией сталкиваются около 280 млн человек. Помимо прочего, многие сейчас переживают из-за плохих новостей и тоже рискуют оказаться в этой статистике. Учёные из Сингапура придумали способ следить за ментальным здоровьем — об этом и поговорим.

<a href="https://www.championat.com/authors/4421/1.html">Надежда Пожарова</a>
Надежда Пожарова
практический психолог, телесный терапевт

Устройство будет полезно людям с низким уровнем самоощущения и чувствительности. Но есть и ряд исключений.

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Что изобрели учёные?

Сотрудники Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали фитнес-браслет, который помогает выявить симптомы депрессии. Устройство называется Ycogni model, работает на базе машинного обучения и определяет что-то неладное с точностью до 80%. Для этого программа анализирует физическую активность, режим сна, циркадные ритмы, частоту сердечных сокращений и расход энергии.

Фото: unsplash.com/@lukechesser

Новинку уже протестировали 290 взрослых добровольцев, часть из которых были полностью здоровыми, часть — имели признаки депрессии. Участники носили устройства в течение двух недель и прошли два этапа обследования — в начале и конце эксперимента. Результаты опроса потом были использованы при разработке программы.

Что думает психолог?

Надежда: Здорово, если кому-то подобный инструмент поможет осознать, что с ним не так. Особенно устройство будет полезно людям с низким уровнем самоощущения и чувствительности. Этот браслет пригодится и психосоматическим пациентам, у которых ощущения себя происходит, только когда тело очень сильно болит. Но есть и ряд исключений, которые важно учитывать. Депрессия может быть как частью стрессового расстройства или триггерного события, так и компонентом здорового проживания горя. Здесь важно брать клиническую картину в целом. Всё очень неоднозначно, поскольку психика довольно нелинейная, подвижная. Поэтому сложно дать какую-то оценку изобретению учёных.

Фото: istockphoto.com

Депрессию всё-таки диагностирует специалист, говорит психолог. Важно быть внимательными к своему состоянию. Ведь, кроме тех показателей жизнедеятельности, что представлены в исследовании учёных, есть ещё и так называемые скрытые формы депрессии. Их сложно распознать, поскольку в этих случаях не наблюдается подавленного настроения, апатии или других очевидных признаков расстройства. Симптомы здесь обычно проявляются телесного характера: например, бессонница, мышечные боли, желудочно-кишечные расстройства.

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Также человек может заметить, что его привычное ощущение себя меняется, появляются какие-то нехарактерные поведенческие реакции. В этот момент важно наблюдать за собой: если становится хуже, стоит обратиться за советом к специалисту.

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