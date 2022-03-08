Как понять, чего хотим мы сами, а что нам навязывают? Психолог предлагает 3 правила

Полина Ларина психолог, эксперт wellness-платформы level3mind Как отличить собственные мысли и желания от навязанных извне?

Нас формирует социум: окружение, реклама, стереотипы — в общем информационном шуме не всегда слышны собственные мысли. Отличить свои желания от навязанных помогают логика, критическое мышление, контакт со своими эмоциями и ориентир на телесные ощущения. Но на деле это может оказаться не так просто.

Как понять, что мысли — ваши?

Некоторые желания легко осознать с позиции логики. Например, покупка квартиры — реализация логичной потребности иметь своё жильё. Но не все идеи укладываются в рамки логичных объяснений. Особенно если речь идёт о простых действиях — привет, импульсные покупки. Иногда получить быстрые положительные эмоции и правда важнее, чем иметь логичное обоснование для своих желаний. Всё же будет нелишним спросить себя в магазине: вы точно планируете носить это экстравагантное платье или его увидят только соседи по шкафу?

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Обращайте внимание, что происходит с телом, когда вы думаете о своём желании. Вы расслабляетесь или чувствуете напряжение, а может, внутренний трепет? Или, наоборот, в теле всё будто сжимается? Ощущения помогают понять, истинно ли ваше желание. Поначалу может казаться, будто вы вообще ничего не чувствуете — это нормально, навык замечать реакции тела можно натренировать.

Как понять, что желание навязали?

Вспоминаем про логику. Поддавшись внешнему влиянию, мы часто не можем объяснить, почему именно эта идея для нас стала важна. Абстрактные объяснения и неспособность привести твёрдые аргументы — звоночек, призывающий прислушаться к себе, а не ко мнению извне.

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Насторожить должно и внезапное изменение приоритетов. Вспомните, в какой момент возникло ваше желание и что стало его причиной? Возможно, повлиял разговор с кем-то из окружения. А каким было мнение до него? Почему оно изменилось?

Обращайте внимание, совпадает ли новая позиция с вашими базовыми ценностями.

К каким желаниям и мыслям стоит отнестись с особым вниманием?

«Ставка» на одну идею. Порой действительно важно сконцентрироваться на чём-то одном. Например, когда вы пишете диссертацию, сдаёте экзамен. В такие моменты весь фокус — на конкретной сфере, остальные желания и мысли уходят на второй план.

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Но общий баланс не менее важен, чем блестящий результат в одном определённом деле. Заметили, что жертвуете большинством желаний ради одного? Возможно, это повод пересмотреть приоритеты.

Согласие без проверки фактов. Любую идею мы пропускаем через внутренний фильтр восприятия. Иногда доверяем мнению других людей больше, чем себе. В некоторых случаях это оправдано: врач лучше понимает, что изображено на снимке вашего рентгена, чем вы сами. Но, согласитесь, странно слушать советы по бизнесу от тех, кто сам не создал ни одного проекта, или получать рекомендации по лечению от блогера без специального образования.

Как перестать поддаваться чужому влиянию?

Доверять себе будет проще, если взять ответственность за результат мыслей и действий. Здорово, когда окружающие на одной волне с вами, но главная поддержка, которая будет с вами 24/7 — вы сами. Эти рекомендации помогут вам чувствовать себя увереннее, быть устойчивее в своей позиции.

Не меняйте мнение только потому, что оно непопулярно, проверяйте источники, взвешивайте «за» и «против», собирайте максимум данных.

Чаще задавайте себе вопросы: правда ли я хочу этого? Для чего? Что сейчас для меня важно? Тренировать подобную внимательность к желаниям можно на мелочах: осознанно выбирать, чем позавтракать, что надеть, что смотреть/читать в интернете. Обращайте внимание на ощущения при выборе.

Не жертвуйте идеями, чтобы понравиться окружающим. Вы не становитесь автоматически плохими, если выбираете себя.

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Даже признанные авторитеты ошибаются. А желания других далеко не всегда соответствуют вашим собственным интересам. Важно опираться на факты, логику, критическое мышление даже в тех случаях, когда идея кажется невероятно привлекательной и в неё очень хочется верить. Будьте себе опорой.