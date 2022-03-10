4 красивых места на Дальнем Востоке, куда сложно попасть путешественнику

Усилия, которые вы потратите на поездку, будут стоить того, что вы увидите.

Что посмотреть на Дальнем Востоке?



Отвечает амбассадор Общенационального союза индустрии гостеприимства Приморского края.

Путешествия по родной стране бывают ничуть не хуже заграничных. В России огромное количество природных красот, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Дальний Восток, например, уникальный регион. Помимо классических туристических мест, там есть ещё и те, до которых путешественнику добраться непросто. Но любителей приключений эти уголки самого восточного региона России не оставят равнодушными. Добраться до нескольких труднодоступных мест на Дальнем Востоке удалось амбассадору Общенационального союза индустрии гостеприимства Приморского края Ляле Алексаковой вместе с командой.

Ляля Алексакова эксперт по туризму, амбассадор Общенационального союза индустрии гостеприимства Приморского края В Приморье очень красиво, и усилия, которые придётся приложить к поездке, того будут стоить!

Тисовая роща на острове Петрова

Тис – это уникальное и очень древнее медленнорастущее хвойное дерево. Роща, где растут тисы, находится в Лазовском районе Приморья на острове Петрова, таких природных объектов в мире осталось очень мало. Добраться до рощи достаточно сложно, поскольку остров находится на заповедной территории.

Тисовая роща на Острове Петрова Фото: Андрей Михайлов

Попасть к Тисовой роще можно только с июля по сентябрь. Запись на экскурсию открывается примерно за три дня до начала. Туристы добираются до пункта назначения на катере Лазовского заповедника и обязательно в сопровождении экскурсовода. Если вы хотите посетить рощу, свяжитесь заранее с администрацией заповедника.

Беневские водопады

Они также находятся в Лазовском районе. Но попасть к ним непросто из-за логистики: самый ближайший крупный населённый пункт – это Владивосток. От столицы Приморья до тропы на Беневские водопады около восьми часов езды. Путешествие к водопадам занимает у туристов примерно один день. Люди добираются к пункту назначения на автомобиле, затем могут переночевать и потом уже отправиться к водопадам.

Беневские водопады Фото: Андрей Михайлов

Чтобы насладиться природной красотой, путешественнику придётся приложить немало усилий: дорога к водопадам займёт около 2,5 часа в одну сторону. Иногда приходится идти вброд по ледяной горной воде. Но все эти сложности определённо стоят того! Сам водопад очень красивый.

Бухта Дубовая

Бухта находится в Кавалеровском районе Приморья. До неё придётся добираться на автомобиле из Владивостока около 7-10 часов. Но на этом сложности для путешественников не заканчиваются. Переночевать в бухте можно только в палатке. Ближайшая песчаная база для отдыха находится примерно в 5 км от Дубовой. Дорога от базы до бухты довольно сложная и ухабистая. Пешком добираться до места назначения будет непросто. В конце сложного пути вас будут ждать огромные скалы причудливых форм.

Бухта Дубовая Фото: Андрей Михайлов

Гора Пидан

В случае с Пидан также возникнут сложности с логистикой. Ближайший крупный город – снова Владивосток. Туристы обычно выезжают к горе в 5 утра и добираются до подножия примерно три часа. На вершине отважные путешественники оказываются лишь к обеду.

Пидан не такая уж высокая, но подъём усложняется крупным курумником – скоплением огромных валунов. Поэтому добраться до вершины удаётся не всем.

Гора Пидан Фото: Андрей Михайлов

Пидан считается горой поклонения и местом силы. Туда приходят молиться, загадывать желания и любоваться красивейшими видами. Каждый житель Приморья и заядлый путешественник, который любит Дальний Восток, считает своим туристическим долгом посетить эту гору.