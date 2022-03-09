Как уберечь себя от депрессии? 5 научных способов сократить риски

По статистике, с заболеванием сталкиваются больше 250 млн людей по всему миру.

Как уменьшить вероятность депрессии? Чем заняться, чтобы не впадать в уныние?



Разбираемся вместе с психологом.

Иногда мы сталкиваемся с таким периодом жизни, когда наступает апатичное состояние, грусть, плохое настроение. Всё это может быть признаками депрессии. Но есть способы сократить риск её появления.

Надежда Пожарова практический психолог, телесный терапевт Депрессия — распространённое заболевание, с которым, по оценкам, сталкиваются 3,8% населения. В том числе 5% взрослых и 5,7% лиц старше 60 лет. Во всём мире от депрессии страдает порядка 280 млн человек.

Как распознать депрессию?

Всемирная организация здравоохранения характеризует депрессивный эпизод такими проявлениями:

ухудшается настроение;

нет интереса к любым занятиям минимум две недели подряд;

снижается концентрация;

появляется необоснованное чувство вины и низкая самооценка;

нет веры в будущее;

Фото: unsplash.com/@carolinahdzz

преследуют навязчивые негативные мысли;

нарушается сон;

изменяется аппетит;

возникает сильная усталость и упадок сил.

Как сократить риск депрессии?

Надежда: Чтобы предотвратить появление депрессии, необходимо быть внимательным к психическому здоровью и наблюдать за изменениями своего состояния.

Высыпайтесь

Нужно выработать и составить себе режим сна, то есть ложиться и просыпаться в одно время, не спать в течение дня. Рекомендуется не переедать на ночь, исключить употребление кофе, чая и спиртного во второй половине дня, отказаться от курения.

Фото: istockphoto.com

Кровать должна быть удобной и использоваться только для сна. Например, если вы работаете из дома, старайтесь делать это в другой комнате или хотя бы не лёжа.

Старайтесь закрывать помещение от дневного света — это способствует выработке мелатонина (гормона сна), также перед отдыхом стоит проветривать комнату.

Занимайтесь спортом

Активные прогулки и тренировки помогают поднять настроение. И не только потому, что вы отвлекаетесь от своих проблем — так повышается мышечный тонус. Физическая активность способствует выработке эндорфинов. Эти гормоны по своему действию близки к антидепрессантам.

Фото: istockphoto.com

Также спорт способствует изменению тонуса тела и укреплению мышц. А это позитивно влияет и на настроение, и на самооценку человека.

Правильно питайтесь

Здоровое питание, составление правильного разнообразного рациона очень важны для организма. Нужно включать в меню продукты, содержащие витамины и минералы, больше белка и меньше жиров. Также лучше исключить фастфуд.

Не забывайте про общение

Депрессивное состояние способствует изоляции от мира. Если вы чувствуете, что вам одиноко и не хватает общения, важно поговорить, обсудить это с близкими. Закрываться от мира и коммуникации очень опасно, так как в таком случае состояние будет только ухудшаться.

Попробуйте что-нибудь творческое

Существуют особые техники, которые помогут сократить риск заболевания. Одна из них — арт-терапия. Она помогает раскрыть себя, лучше понять и прочувствовать эмоции. Творчество не ограничивается рисованием по номерам или антистресс-раскрасками. Попробуйте лепить из пластилина или глины, вышивать крестиком, вязать крючком или спицами, мастерить украшения. Сегодня в магазинах можно найти готовые наборы на самый разный вкус.

Фото: istockphoto.com

Поддерживать себя и вносить разнообразие в досуг важно. Но при этом необходимо осознавать, что депрессия — это серьёзная болезнь.

Надежда: Депрессия лечится только профессиональными методами, потому что это заболевание, Его диагностирует врач, он же помогает подобрать психотерапию и при необходимости медикаментозное лечение.