Как уберечь себя от депрессии? 5 научных способов сократить риски

Разбираемся вместе с психологом.
Иногда мы сталкиваемся с таким периодом жизни, когда наступает апатичное состояние, грусть, плохое настроение. Всё это может быть признаками депрессии. Но есть способы сократить риск её появления.
Депрессия — распространённое заболевание, с которым, по оценкам, сталкиваются 3,8% населения. В том числе 5% взрослых и 5,7% лиц старше 60 лет. Во всём мире от депрессии страдает порядка 280 млн человек.
Как распознать депрессию?
Всемирная организация здравоохранения характеризует депрессивный эпизод такими проявлениями:
- ухудшается настроение;
- нет интереса к любым занятиям минимум две недели подряд;
- снижается концентрация;
- появляется необоснованное чувство вины и низкая самооценка;
- нет веры в будущее;
Фото: unsplash.com/@carolinahdzz
- преследуют навязчивые негативные мысли;
- нарушается сон;
- изменяется аппетит;
- возникает сильная усталость и упадок сил.
Как сократить риск депрессии?
Надежда: Чтобы предотвратить появление депрессии, необходимо быть внимательным к психическому здоровью и наблюдать за изменениями своего состояния.
Высыпайтесь
Нужно выработать и составить себе режим сна, то есть ложиться и просыпаться в одно время, не спать в течение дня. Рекомендуется не переедать на ночь, исключить употребление кофе, чая и спиртного во второй половине дня, отказаться от курения.
Фото: istockphoto.com
Кровать должна быть удобной и использоваться только для сна. Например, если вы работаете из дома, старайтесь делать это в другой комнате или хотя бы не лёжа.
Старайтесь закрывать помещение от дневного света — это способствует выработке мелатонина (гормона сна), также перед отдыхом стоит проветривать комнату.
Занимайтесь спортом
Активные прогулки и тренировки помогают поднять настроение. И не только потому, что вы отвлекаетесь от своих проблем — так повышается мышечный тонус. Физическая активность способствует выработке эндорфинов. Эти гормоны по своему действию близки к антидепрессантам.
Фото: istockphoto.com
Также спорт способствует изменению тонуса тела и укреплению мышц. А это позитивно влияет и на настроение, и на самооценку человека.
Правильно питайтесь
Здоровое питание, составление правильного разнообразного рациона очень важны для организма. Нужно включать в меню продукты, содержащие витамины и минералы, больше белка и меньше жиров. Также лучше исключить фастфуд.
Не забывайте про общение
Депрессивное состояние способствует изоляции от мира. Если вы чувствуете, что вам одиноко и не хватает общения, важно поговорить, обсудить это с близкими. Закрываться от мира и коммуникации очень опасно, так как в таком случае состояние будет только ухудшаться.
Попробуйте что-нибудь творческое
Существуют особые техники, которые помогут сократить риск заболевания. Одна из них — арт-терапия. Она помогает раскрыть себя, лучше понять и прочувствовать эмоции. Творчество не ограничивается рисованием по номерам или антистресс-раскрасками. Попробуйте лепить из пластилина или глины, вышивать крестиком, вязать крючком или спицами, мастерить украшения. Сегодня в магазинах можно найти готовые наборы на самый разный вкус.
Фото: istockphoto.com
Поддерживать себя и вносить разнообразие в досуг важно. Но при этом необходимо осознавать, что депрессия — это серьёзная болезнь.
Надежда: Депрессия лечится только профессиональными методами, потому что это заболевание, Его диагностирует врач, он же помогает подобрать психотерапию и при необходимости медикаментозное лечение.