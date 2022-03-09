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Как избежать депрессии взрослому человеку — советы и рекомендации психолога

Как уберечь себя от депрессии? 5 научных способов сократить риски
Анна Кускова Надежда Пожарова
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5 научных способов сократить риск депрессии
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По статистике, с заболеванием сталкиваются больше 250 млн людей по всему миру.
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Разбираемся вместе с психологом.

Иногда мы сталкиваемся с таким периодом жизни, когда наступает апатичное состояние, грусть, плохое настроение. Всё это может быть признаками депрессии. Но есть способы сократить риск её появления.

<a href="https://www.championat.com/authors/4421/1.html">Надежда Пожарова</a>
Надежда Пожарова
практический психолог, телесный терапевт

Депрессия — распространённое заболевание, с которым, по оценкам, сталкиваются 3,8% населения. В том числе 5% взрослых и 5,7% лиц старше 60 лет. Во всём мире от депрессии страдает порядка 280 млн человек.

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Как распознать депрессию?

Всемирная организация здравоохранения характеризует депрессивный эпизод такими проявлениями:

  • ухудшается настроение;
  • нет интереса к любым занятиям минимум две недели подряд;
  • снижается концентрация;
  • появляется необоснованное чувство вины и низкая самооценка;
  • нет веры в будущее;

Фото: unsplash.com/@carolinahdzz

  • преследуют навязчивые негативные мысли;
  • нарушается сон;
  • изменяется аппетит;
  • возникает сильная усталость и упадок сил.

Как сократить риск депрессии?

Надежда: Чтобы предотвратить появление депрессии, необходимо быть внимательным к психическому здоровью и наблюдать за изменениями своего состояния.

Высыпайтесь

Нужно выработать и составить себе режим сна, то есть ложиться и просыпаться в одно время, не спать в течение дня. Рекомендуется не переедать на ночь, исключить употребление кофе, чая и спиртного во второй половине дня, отказаться от курения.

Фото: istockphoto.com

Кровать должна быть удобной и использоваться только для сна. Например, если вы работаете из дома, старайтесь делать это в другой комнате или хотя бы не лёжа.

Старайтесь закрывать помещение от дневного света — это способствует выработке мелатонина (гормона сна), также перед отдыхом стоит проветривать комнату.

Занимайтесь спортом

Активные прогулки и тренировки помогают поднять настроение. И не только потому, что вы отвлекаетесь от своих проблем — так повышается мышечный тонус. Физическая активность способствует выработке эндорфинов. Эти гормоны по своему действию близки к антидепрессантам.

Фото: istockphoto.com

Также спорт способствует изменению тонуса тела и укреплению мышц. А это позитивно влияет и на настроение, и на самооценку человека.

Правильно питайтесь

Здоровое питание, составление правильного разнообразного рациона очень важны для организма. Нужно включать в меню продукты, содержащие витамины и минералы, больше белка и меньше жиров. Также лучше исключить фастфуд.

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Не забывайте про общение

Депрессивное состояние способствует изоляции от мира. Если вы чувствуете, что вам одиноко и не хватает общения, важно поговорить, обсудить это с близкими. Закрываться от мира и коммуникации очень опасно, так как в таком случае состояние будет только ухудшаться.

Попробуйте что-нибудь творческое

Существуют особые техники, которые помогут сократить риск заболевания. Одна из них — арт-терапия. Она помогает раскрыть себя, лучше понять и прочувствовать эмоции. Творчество не ограничивается рисованием по номерам или антистресс-раскрасками. Попробуйте лепить из пластилина или глины, вышивать крестиком, вязать крючком или спицами, мастерить украшения. Сегодня в магазинах можно найти готовые наборы на самый разный вкус.

Фото: istockphoto.com

Поддерживать себя и вносить разнообразие в досуг важно. Но при этом необходимо осознавать, что депрессия — это серьёзная болезнь.

Надежда: Депрессия лечится только профессиональными методами, потому что это заболевание, Его диагностирует врач, он же помогает подобрать психотерапию и при необходимости медикаментозное лечение.

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