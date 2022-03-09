Как жить на удалёнке, чтобы не толстеть и не терять энергии? Отвечает нутрициолог

Как организовать свой рацион, не исключая вкусности?



Отвечает нутрициолог.

Многим кажется, что они знают о здоровом питании почти всё благодаря роликам любимых фуд-блогеров на YouTube. Во время пандемии количество просмотров на каналах о еде росло в геометрической прогрессии. Зачастую полезный рацион воспринимается как что-то очень строгое, словно ты идёшь по канату и не можешь сделать шаг ни вправо, ни влево.

Мила Микитюк дипломированный диетолог-нутрициолог Даже любой суперполезный продукт в неограниченных количествах принесёт вред, а умеренное употребление самой вредной пищи абсолютно не отразится на вашем теле.

В современном мире существует огромное количество информации про сбалансированное питание. Всем давно известно – чтобы не толстеть и не терять энергии, типичных «овощей и фруктов» будет недостаточно. Ну и кто сможет отказать себе в маленьких удовольствиях в виде любимого стейка или кружки вкусного кофе? Конечно, никто. Да таких жертв и не нужно!

Главные принципы здорового питания

Баланс еды и физической активности

Мила: Питание должно быть соразмерно активности. Если мы лежим на диване или постоянно находимся дома, закусывать чем-то слишком калорийным или сладким не стоит. Поэтому лучше придерживаться принципов здорового питания.

Казалось бы, прописная истина: ешь меньше, трать больше. Но почему, следуя этому правилу, многие не получают желаемых результатов? Дело в грамотном подборе продуктов, способствующих сохранению энергии и ускорению метаболизма.

Фото: istockphoto.com

Легко усваиваемый белок

Продукты, которые хорошо усваиваются организмом и содержат большое количества белка, — это рыба, птица, мясо. Менее жирные белки – курица, индейка и морепродукты. Многим нравятся рыбы сибас и дорадо: в них, помимо белка, содержится много фосфора и минералов.

Сочетание приятного с полезным

Мила: Если же вам по душе более жирные сорта белка, такие как свинина и говядина, то лучше всего есть мясо с овощами, а не с крахмалистыми углеводами.

Конечно, даже приготовленная на пару куриная грудка в сочетании с жареной картошкой принесёт лишние килограммы. Несмотря на то что часть энергии пойдёт на жизнедеятельность, в организме отложится довольно много нежелательных жиров и углеводов. Секрет стройности кроется в умении миксовать продукты, разные по вкусу и текстуре. Такой способ позволит вам не только получать нужную энергию, но и сохранить желаемый вес.

Фото: istockphoto.com

Читмил — враг ПП или необходимость?

Мила: Если хочется, будет вполне приемлемо устраивать праздник живота раз в неделю, во время которого вы позволяете себе съесть что-то, что вы давно хотели. Желательно делать это до 16:00, пока обмен веществ наиболее активен.

Иногда бывает трудно удержаться перед кусочком любимого торта или ароматной булочкой. Не стоит ограничивать себя 24/7, ведь для этого и существуют читмилы – более калорийные приёмы пищи. Главное правило – позволять себе есть вредности не чаще одного раза в неделю.

В повседневной жизни стоит избегать быстрых углеводов, таких как сладости, выпечка и газировка. Они дают очень сильную нагрузку на организм, провоцируя набор веса из-за нехватки активности.

Фото: istockphoto.com

Cладкое, мучное и жирное: можно, только осторожно!

Мила: Если всё в разумных пределах, то эти продукты не враги фигуре. Однако постоянное употребление сладкого и мучного влечёт за собой изменение организма, который в результате будет требовать постоянной дозы любимых вредностей. Поэтому порой бывает очень сложно остановиться.

Но даже самые вредные продукты не смогут прибавить вам лишние килограммы, если вы будете тщательно следить за количеством и временем их употребления.

В идеале последний приём пищи должен быть не позднее 20:30, а лучше всего за три часа до сна. По возможности рекомендуется заниматься спортом для ускорения лимфотока. Он способствует укреплению соединительных тканей и организма в целом, формируя здоровое и подтянутое тело.

Фото: istockphoto.com

Здоровое питание давно перестало быть ограниченным. В современном мире каждый прислушивается не только к советам диетологов, но и к собственному организму. Хороший рацион и спорт подарят вам бодрость духа и красоту тела.