Если всю жизнь ждать «подходящего момента», есть риск не исполнить ни одну свою мечту.

Как перестать откладывать всё на потом и жить здесь и сейчас? Отвечает психолог

Что такое синдром отложенной жизни? Чем он опасен и как от него избавиться?



Отвечает психолог.

Люди часто откладывают истинные желания на потом, оправдывая себя фразами вроде «куплю новую одежду, когда похудею» или «выплачу кредит и поеду за границу». Психологи называют это синдромом отложенной жизни. Разбираемся, в чём его особенности и как вести себя в ситуациях постоянного планирования жизни.

Ольга Палеха психолог, психотерапевт-практик Человек с синдромом отложенной жизни не испытывает болезненного разочарования в себе. Он живёт ожиданием лучшего будущего, и ему этого достаточно.

Что такое синдром отложенной жизни?

Синдром отложенной жизни – это образ мышления, при котором вы ожидаете каких-либо событий, которые изменят вашу жизнь. Настоящего будто не существует, есть только мечты о лучшем будущем.

Термин «синдром отложенной жизни» в России ввёл доктор психологических наук Владимир Серкин. Он выяснил, что этот синдром есть у многих северян. Они годами мечтают о миграции в центральную часть страны и уверены, что настоящая жизнь начнётся только после переезда.

Фото: istockphoto.com

Синдром отложенной жизни изучали не только в России. Студенты Университела Аляски в Анкоридже также проводили свои исследования.

Ольга уверена: проблема людей с таким синдромом заключается в неумении брать на себя ответственность и принимать самостоятельные решения. Для них выгода состоит в том, что не надо проходить через испытания, делать над собой усилия, развивать силу воли и учиться новому.

Как понять, есть ли у меня этот синдром?

Ольга: люди с синдромом отложенной жизни не могут получать удовольствие от настоящего момента. Они постоянно живут в предвкушении какого-либо события или в ожидании подходящего времени, делая все ставки на будущее. Кроме того, эти люди всегда недовольны собой. Причины кроются в детстве, когда родители говорили: «Вот исполнится тебе 18, тогда будешь жить так, как хочешь». Из-за этих фраз дети учатся перекладывать ответственность за своё же будущее, не ставить цели, не гордиться результатами. А во взрослой жизни сталкиваются с тем, что никто вокруг не обращает внимания на их эмоции, а все решения принимают без их ведома. Таким образом, человек привыкает к позиции ребёнка и не является автором своей жизни.

Фото: istockphoto.com

Для того чтобы начать действовать, людям с синдромом отложенной жизни постоянно чего-то не хватает для достижения цели. Например, отношения могут завязаться, только если они сбросят лишние килограммы. Или нужно уволиться с работы, чтобы стать счастливее. Сценарии могут быть разные, но они всегда завязаны на будущем, но только не на настоящем.

Также важным признаком синдрома считается откладывание вещей до лучших времён или накопление денег на чёрный день. На это повлияло старшее поколение, травмированное дефицитом и перестройкой. Люди годами хранили постельное бельё, хрустальные сервизы и ковры до особого случая, который зачастую так и не наступал. Дети, которые последовали такому примеру, перенесли такие привычки в собственную жизнь. А это может привести к застою во взаимоотношениях и карьере.

Фото: unsplash.com/@lazywhiskey

Когда синдром становится серьёзной проблемой?

В некоторых случаях он может перерасти в «невроз отложенной жизни». Допустим, человек годами не реализовывал свои планы и ждал наступления чего-то особенного.

Ольга: в один момент он осознаёт, что уже не может преодолеть укрепившиеся установки и сформированный образ мышления, а осуществить желаемое практически невозможно. Боль из-за упущенного времени приводит к нарушениям психического и физического здоровья.

Фото: unsplash.com/@aleskrivec

Сейчас очень многие живут с невротическим синдромом отложенной жизни. Это защитная реакция на внешний мир – человек находится в растерянности, не знает пределы своих ресурсов и боится ошибок.

Как решить проблему?

Проработать её можно самому или со специалистом. Если вы выбираете первый вариант, то следует научиться правильно ставить цели и планировать их достижение. Разбивайте глобальное на небольшие задачи и поэтапно выполняйте их. Людям с таким синдромом важно замечать даже самые маленькие свои успехи (для этого можно завести дневник), поэтому серьёзно относитесь к любым своим результатам.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

Необходимо воспитывать благодарность к себе и к окружающим за те достижения, которые вы уже совершили. Для начала определите свои сильные и слабые стороны. У человека с синдромом отложенной жизни, как правило, очень низкая самооценка. Он не верит, что может чего-то достичь. А знакомство с самим собой позволит разобраться в истинных желаниях, а также научиться благодарить и уважать себя.