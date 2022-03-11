6 необычных видов спорта для тех, кто устал от однообразных тренировок

Какие необычные виды спорта существуют? Что можно попробовать?



Отвечает PRO-эксперт Спормастер PRO.

Периоды, когда всё надоедает, случаются у всех. Если тренировки превратились в бесконечный день сурка, можно поискать вдохновение в чём-то новом. Чтобы вам было проще определиться, сделали подборку интересных занятий на любой вкус.

Сноукайтинг

Даниил Лобакин кандидат в мастера спорта, PRO-эксперт Спортмастер PRO В марте ещё можно поймать уходящую зиму и попробовать сноукайтинг. Это катание на сноуборде или горных лыжах по склонам на кайте – специальном «воздушном змее», который представляет собой управляемое крыло – кайт – и напоминает параплан. Помимо обычной горнолыжной экипировки, понадобится и планка со стропами для управления крылом. Кататься можно по склону или снежным просторам. Такие тренировки на свежем воздухе насыщают организм кислородом и снимают стресс.

Фото: istockphoto.com

Воздушная акробатика на полотнах

Этот вид спорта набирает популярность и подходит всем. Элементам воздушной акробатики на полотнах может научиться даже тот, кто ни разу не занимался гимнастикой. Выполнить простые перевороты и сальто получится уже на первом занятии – тонкости объяснит инструктор. Некоторые трюки есть в популярных воздушных направлениях – флай-йоге, аэрострейчинге. Результат – хорошая растяжка и нагрузка на всё тело.

Фото: istockphoto.com

Бег спиной

Необычный формат беговых тренировок – бег спиной. Такое простое упражнение позволит улучшить технику бега в целом, потому что здесь опора идёт на переднюю часть стопы, а не на пятку. Корпус наклоняется вперёд, ноги начинают работать правильно. Это полезная практика, но есть нюанс: долго так не пробежишь. Это будут небольшие забеги на короткие дистанции около 100 м.

Даниил: Бегать спиной лучше всего на стадионе либо на проверенной площадке. Рекомендую это упражнение в комплексе с другими разминочными. Оно помогает поставить технику, отработать правильную постановку ног и стоп. А также активизировать мышцы, которые раньше не включались – особенно при подъёме в гору. Вестибулярный аппарат здесь тоже работает иначе, поэтому такая нагрузка полезна и для тренировки координации.

Фото: istockphoto.com

Скоростные спуски на велосипеде

Downhill – это экстремальное направление для тех, кто увлекается катанием на горных велосипедах. Скоростное прохождение спусков, где участники соревнуются на время. Гонка осуществляется в экипировке с усиленной защитой. Попробовать себя в этой дисциплине можно в специальных парках, там же можно взять снаряжение в аренду.

Фото: istockphoto.com

Слэклайн

Даниил: Слэклайн или хождение по стропе развивает координацию, умение владеть собой, держать баланс и хорошо прокачивает мышцы рук, ног, спины и пресса. Большое преимущество этого вида спорта в том, что тренировку можно устроить практически везде, где можно найти деревья, между которыми можно натянуть трос. Начинающие могут самостоятельно подвесить его на минимальной высоте и начать тренировки даже без страховки. Вам потребуется стропа от 10 до 25 м с системой натяжения. Как правило, для новичков высота устанавливается на уровне «лоулайн» – не выше 50 см над землёй.

Фото: istockphoto.com

Парные тренировки

Хороший пример силового тренинга без тренажёрного зала – «Чемпионат по ношению жён», который ежегодно проводится в Финляндии. Это необычный вид спорта, где мужчины преодолевают дистанцию со своей партнёршей на плечах. Можно включить дисциплину в план своих тренировок – изучить хваты и даже придумать собственную полосу препятствий. Будет забавно и полезно.