6 правил, которые важно знать при оказании первой медицинской помощи

Ирина Дворкина врач общей практики Как не навредить при оказании первой помощи?

Умение оказать первую помощь — навык крайне важный. Нет ничего благороднее желания помочь человеку, попавшему в опасную ситуацию. Но, как говорится, преисподняя полна добрыми намерениями, а небеса полны добрыми делами. Жизнь человека одинаково зависит и от ваших действий, и от бездействия. И это влияние не так очевидно, как может показаться. Какие ошибки может повлечь за собой первая помощь? В каких случаях не стоит оказывать её до прибытия специалистов?

Не перемещайте пострадавшего

Только недавно видела серию отечественного сериала, в которой героиню после травмы взяли на руки, подкинули слегка, чтобы перехватить удобно, и понесли дальше. В реальной жизни такие действия просто невозможны. Без критической необходимости двигать, переворачивать, перемещать пострадавшего нельзя. Изменение положения может усугубить уже нанесённое повреждение, привести к необратимым последствиям.

Следите за актуальным состоянием пострадавшего, позаботьтесь о вызове скорой помощи или бригады спасателей.

Не реанимируйте, если есть пульс

Наверное, самый растиражированный приём первой помощи — непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот. Однако широкая узнаваемость, как показывает практика, не говорит о знании правильной техники. Но даже если вы с ней знакомы, прежде чем в панике бросаться проводить сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР), проверьте, бьётся ли у человека сердце и прощупывается ли пульс. Если да, проводить реанимацию не надо!

Не стоит, впрочем, и остервенело бить пострадавшего в грудь. Запускать сердце прекардиальным ударом тоже очень опасно — КПД нулевой, зато рёбра сломать — вполне реально.

Не вынимайте ничего из раны

Вынимать предметы из ран также не стоит. Исключение, пожалуй, может составить маленькая заноза. В остальных случаях это может привести к кровотечению, остановить которое будет крайне сложно.

Любая рана, нанесённая чем угодно, кроме стерильного скальпеля в операционной, инфицирована. Так что не стоит переживать из-за попадания бактерий в рану — они уже там.

Не давайте пострадавшему алкоголь

Ни согревать, ни анестезировать пострадавшего алкоголем нельзя. С пациентом в состоянии опьянения не только тяжело общаться врачам, его также тяжело усмирить. Понижение уровня чувствительности и ненужная двигательная активность могут усугубить уже имеющиеся травмы. По той же причине диагностика повреждений затрудняется. И даже если диагноз удалось поставить верно, не все препараты рассчитаны на одновременное действие с алкоголем.

Будьте осторожнее со жгутами

Жгутование вообще дело неблагодарное. Очень многое зависит от времени года, длительности и места наложения жгута. Нарушение техники чревато потерей конечности. Поэтому ищите актуальную альтернативу: место кровотечения можно зажать пальцами или тампоном, наложить давящую повязку выше раны. Вариантов много, и они куда безопаснее, чем жгут.

Не ориентируйтесь на личный опыт

Вправлять вывихи, давать препараты, которые помогли вам самим — не лучшая тактика. Такое «интуитивное» лечение зачастую выходит боком всем участникам процесса. Если вы не уверены в том, что происходит с пострадавшим, вызывайте профессионалов. Необоснованное применение лекарств или выполнение медицинских процедур по итогу могут обойтись дороже, чем время ожидания скорой помощи или спасателей.

Как правильно оказывать первую медицинскую помощь?

Вот 10 шагов, которые советует предпринять МЧС России.

Оцените обстановку и обеспечьте безопасность.

Определите, в сознании ли пострадавший.

Восстановите проходимость дыхательных путей — уберите изо рта пострадавшего всё, что может мешать.

Вызовите скорую помощь и другие службы.

Начните сердечно-лёгочную реанимацию (если у пострадавшего нет пульса).

При появлении признаков жизни убедитесь, что человек может свободно дышать.

Осмотрите пострадавшего и при необходимости остановите кровотечение.

Подробно осмотрите человека на предмет наличия травм, отравления, других угрожающих жизни и здоровью состояний.

Комфортно расположите пострадавшего, насколько это возможно. Помните, что перемещать его без крайней необходимости не стоит.

Постоянно контролируйте состояние человека и оказывайте психологическую поддержку. Будьте рядом.

Передайте пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи.

Как оказать первую помощь себе, если вы наступили на стекло на улице, читайте в материале по ссылке.