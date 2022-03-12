Жимолость повышает выносливость и скорость бегунов, считают учёные из Англии

Чем полезна голубая жимолость? Как и почему она влияет на результаты бегунов ?



Разбираемся вместе с тренером бегового клуба.

Чтобы физические возможности со временем только улучшались, важно развивать выносливость. От этого зависят эффективность тренировок, интенсивность нагрузок и скорость восстановления после занятий. Навык пригодится не только в спорте, но и в обычной жизни. Например, чтобы пройти большое расстояние (от работы до метро) и не выдохнуться раньше времени.

Александр Элконин кандидат медицинских наук, основатель и тренер бегового клуба ERA Ягоды жимолости богаты антоцианами, которые увеличивают физическую производительность в аэробных (с относительно низкой интенсивностью) тренировках. Тех, которые происходят с потреблением кислорода.

Что говорят учёные?

Ягоды жимолости — ценный источник витаминов и минералов. Они содержат важные природные соединения, среди которых внимание учёных привлекли антоцианы. В новом исследовании группа сотрудников университета Нортумбрии обнаружила уникальное свойство этого вещества, которое может быть полезно спортсменам.

Фото: istockphoto.com

Александр: Антоцианы — это те самые вещества, которые придают тёмно-синюю окраску плодам, лепесткам и листьям растений. Они широко используются в качестве пищевой добавки (Е163) для окрашивания продуктов. Природные соединения обладают антиоксидантным, противовоспалительным и сосудорасширяющим действием. Кроме того, пища, богатая антоцианами, увеличивает физическую производительность при аэробных тренировках — когда кислород используют как основной источник энергии.

Пользу этих ягод на себе испытали 30 участников в возрасте 18-45 лет, регулярно занимающиеся бегом. Добровольцев случайным образом разделили на две группы. Первая раз в день получала порцию обезжиренного йогурта с высушенным экстрактом голубой жимолости (это примерно 150 мг антоциана). Вторая группа ела точно такой же йогурт, но без ягод. Эксперимент проводили двойным слепым методом: ни участники, ни исследователи не знали, кто в какой группе оказался.

Фото: istockphoto.com

Затем все прошли серию тестов, показывающих способность усваивать кислород при физической нагрузке. Два теста определяли порог анаэробного обмена и максимального потребления кислорода. И один оценивал общую выносливость — участникам эксперимента надо было пробежать 5 км. Оказалось, те, кто принимал экстракт голубой жимолости, медленнее уставали и смогли пробежать дистанцию на 20 секунд быстрее обычного. Для бегунов это большая разница!

Как ещё можно улучшить эти показатели?

Александр: Не только голубая жимолость способствует улучшению выносливости и результатов в спорте. Похожие эффекты были получены у бегунов, велосипедистов и гребцов при употреблении других продуктов, богатых антоцианами. К ним относятся, например, экстракт чёрной смородины и свекольного сока.

Фото: istockphoto.com

Впрочем, никакие «волшебные» добавки не сработают, если пытаться заменить ими нормальный тренировочный процесс. Только регулярная и правильно дозированная физическая активность позволяет развить скорость, силу и выносливость, чтобы бегать дольше и быстрее.