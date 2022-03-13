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Доступные, тихие и уютные места в России, путешествия в одиночку, современный тренд общества для информационного детокса

6 уютных мест в России для тех, кому хочется тишины
Алия Нургалеева Анастасия Чемакина
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6 уютных мест в России для инфодетокса
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Отличные варианты для информационного детокса.
Куда ехать в России, чтобы отдохнуть от социальных сетей и перезагрузиться?

Отвечают эксперты.

По статистике, 83% взрослых россиян регулярно следят за новостями и могут чувствовать от этого тревожность. В такие моменты хочется отключить телефон, побыть одному и выдохнуть. Уехать куда-то за границу по-прежнему сложно, но не менее интересным может быть путешествие по России. Подобрали места, где будет красиво и спокойно.

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Рыбинское водохранилище

Рыбинское водохранилище

Рыбинское водохранилище

Фото: istockphoto.com

<a href="https://www.championat.com/authors/5531/1.html">Анастасия Чемакина</a>
Анастасия Чемакина
путешественница со стажем

Большая часть водоёма располагается в Ярославской области. Летом здесь живописно, можно ловить рыбу и созерцать зеркальную гладь. Там же можно посетить Дарвиновский заповедник, который находится в северо-западной части водохранилища.

Озеро Байкал

Байкал

Байкал

Фото: istockphoto.com

Мощный детокс для своего эмоционального состояния можно получить на Байкале. Древние жители почитали это место и верили, что в нём есть великая сила. Как минимум можно увидеть силу красоты этого места. Горы вокруг озера покрыты хвойным лесом, но встречается и багульник, который при цветении напоминает сакуру. Здесь живёт один из трёх видов пресноводных тюленей – умилительная байкальская нерпа. Хорош Байкал и зимой – вода замерзает и становится видно, насколько озеро чистое. Когда видишь такую красоту, на душе как-то сразу становится теплее.

Горы Кавказа

Эльбрус

Эльбрус

Фото: istockphoto.com

Ещё одним местом уединения могут стать горы. Особенно если вы хотите устроить себе информационный детокс – чтобы никто не звонил, не писал, не было желания и возможности проверить социальные сети.

<a href="https://www.championat.com/authors/5241/1.html">Даниил Лобакин</a>
Даниил Лобакин
PRO-эксперт и амбассадор Спортмастер PRO, кандидат в мастера спорта

Хороший вариант – горнолыжные склоны Кавказа – Домбай, Приэльбрусье. Здесь можно отправиться в лагерь альпинистов – так вы обеспечите себе и физическую нагрузку, и свежий воздух – организм насыщается кислородом, поэтому появляется не только психологический, но и ощутимый физиологический эффект. Если хочется почувствовать себя отшельником – можно взять палатку и отправиться по туристическому маршруту, но побыть при этом вдали от цивилизации.

Горный Алтай

Горный Алтай

Горный Алтай

Фото: istockphoto.com

Это уникальный край, где лучше не сидеть без дела. Можно отправиться в местный поход, который даёт возможность погрузиться в лоно природы. Алтайский и Катунский заповедники, плоскогорье Укок, Телецкое озеро и гора Белуха – всё это достойно посещения. Можно полюбоваться головокружительными видами и, возможно, даже увидеть редчайшего снежного барса (ирбис).

Озеро Селигер

Селигер

Селигер

Фото: istockphoto.com

Анастасия: Озеро Селигер расположилось сразу в двух регионах нашей страны: в Тверской и Новгородской областях. Оно окружено множеством туристических баз, сюда многие приезжают отдохнуть от городской суеты. В этих местах активно развит пеший, велосипедный и водный туризм. Озеро достаточно большое, в его водах располагаются более 160 островов, а самый крупный из них один из самых живописных – Хачин.

Озёрно-речной район Вуокса

Вуокса

Вуокса

Фото: istockphoto.com

Сюда можно отправиться в поход, на сплав на байдарках или даже на морских каяках по озёрам – на несколько дней или на выходной. Красивые природные места Карельского перешейка, вода, активные физические нагрузки помогают снять стресс и перезагрузиться, отключившись от информационного потока.

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