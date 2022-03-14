Чем опасно запрещать детям конфеты, чипсы и фастфуд. Отвечает психолог

Почему нельзя запрещать детям есть вредную еду?



Разбираемся вместе с психологом.

Здоровье напрямую зависит от качества питания. Вредности могут незаметно его подтачивать — об этом нам известно ещё с ранних лет. Вот почему взрослые приучают детей к полезному питанию, зачастую исключая из рациона всё, что не вписывается в это понятие. Но правильно ли это?

Вероника Тюрина психолог-консультант Любой запрет стимулирует желание его нарушить, поэтому правила и ограничения должны быть гибкими.

К чему могут привести запреты?

Тема детских запретов на тот или иной продукт довольно размытая. Каждый родитель решает сам, что дозволено его ребёнку, а что категорически нельзя. Одни дают детям свободу выбора и разрешают есть всё, что душе угодно. Другие запрещают всё подряд: мясо, молочку, глютен и сладости. Но любая из этих крайностей в будущем может привести к проблемам со здоровьем и расстройствам пищевого поведения (аллергия не в счёт, поскольку это безусловный показатель для ограничений в еде).

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Вероника: Не существует золотых правил воспитания, благодаря которым вырастет идеальный ребёнок. Любой запрет стимулирует желание его нарушить, и это касается всех: веганов и мясоедов, аскетов и живущих по правилам «мне всё можно». Поэтому ограничения должны быть гибкими, чтобы время от времени их можно было нарушать. У любого правила есть исключение, и на регулярное «нельзя» иногда нужно делать послабление. В противном случае ребёнок будет чувствовать постоянное психологическое напряжение.

Как сформировать здоровое отношение к еде?

Если ребёнок захотел тот продукт, который лично вам неприятен, не запрещайте ему, а обозначьте свою позицию. Но не пугайте его страшилками, будто, если он съест мармелад, у него заболят или выпадут зубы. Вместо этого предложите здоровую альтернативу, например, яблочную пастилу без сахара. Также исключайте хаотичные покупки: за день ребёнок может назвать с десяток разных сладостей, которые он хочет. Попросите его определиться с тем, что он хочет больше всего, и пообещайте в удобное вам время купить это. Так у него сформируется чувство уверенности, что его потребности и желания важны и ценны.

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Вероника: Мой личный пример как мамы двух сыновей: у моего старшего аутизм, у него «встроенная» избирательность в пище, поэтому с ним мы работаем над расширением пищевого рациона. С младшим сыном всё по-другому: ему четыре года, и он просит всё, что ему видится вкусным. Я, конечно, опираюсь на его индивидуальные особенности: как он воспринимает отказ, как ему лучше доносить информацию, чтобы он понял. Вот как я поступаю: опираясь на свой бюджет, покупаю ему практически всё, что он просит, немного регулируя этот процесс. Плюс, когда он просит попробовать (о боже!) торт, мармеладки, чипсы, я ему не отказываю. А своим примером показываю, что полезнее кушать: как правило, младший уже за одно то, что «это кушает мама», составляет мне компанию.

Психолог рекомендует родителям работать над своей категоричностью. Не бояться позволить ребёнку познакомиться с тем, что он видит на полках магазинов и в руках других детей. И тогда в будущем он не будет испытывать сложности в выборе. Спокойное отношение к еде формирует нормальное пищевое поведение.