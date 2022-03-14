На выполнение всего комплекса вам понадобится максимум 30 минут.

5 упражнений для красивого пресса на каждый день

Какие упражнения на пресс можно делать каждый день?



Отвечает фитнес-тренер.

Многие люди мечтают о рельефном прессе. Для достижения заветной цели нужно регулярно заниматься спортом и придерживаться здорового питания с дефицитом калорий. Предлагаем попробовать простые упражнения на пресс, которые можно делать каждый день. На выполнение всего комплекса потребуется около 30 минут.

Елена Старостина фитнес-тренер Чтобы пресс стал заметен, у человека не должно быть большой жировой прослойки.

Полное скручивание

Техника выполнения

Исходное положение – лёжа на спине. Ноги согнуты в коленях.

За счёт сокращения мышц живота поднимаем корпус вперёд, поясница также отрывается от пола.

В верхней точке задерживаемся на пару секунд, затем медленно опускаемся, не касаясь плечами пола.

Фото: istockphoto.com

Верхнее скручивание

При выполнении этого упражнения слегка поддерживаем голову руками, на шею не давим.

Техника выполнения

Исходное положение – лёжа на спине. Ноги согнуты в коленях.

На вдохе за счёт сокращения мышц живота поднимаем корпус вперёд и вверх. От пола отрываем только лопатки.

Задерживаемся на пару секунд в верхней точке, затем медленно опускаемся.

Фото: istockphoto.com

Велосипед

Важно прижимать поясницу к полу и не отрывать её.

Техника выполнения

Исходное положение – лёжа на спине, руки за головой, локти разведены в стороны.

Пальцами слегка касаемся приподнятой головы, не сдавливаем её.

Сгибаем и выпрямляем ноги, имитируя кручение педалей.

Фото: istockphoto.com

Вертикальные ножницы

Техника выполнения

Исходное положение – лёжа на спине, ноги выпрямлены, носки вытянуты вперёд.

Левую ногу поднимаем над землей на 70 градусов и задерживаем на пару секунд.

Опускаем левую ногу и одновременно с этим поднимаем правую, выполняя то же движение.

Делаем упражнение в динамике.

Фото: istockphoto.com

Планка

Упражнение тренирует внутренние косые мышцы пресса, в отличие от скручиваний. Новичку планку стоит делать с перерывами.

Техника выполнения

Исходное положение — упор лёжа. Ладони располагаем чётко под плечами.

Тело и ноги образуют одну прямую линию.

Втягиваем живот, сжимаем ягодицы и задерживаемся в таком положении.

Фото: istockphoto.com

Делайте такой комплекс 2-3 раза в неделю или включайте понравившиеся упражнения в свой тренировочный план.