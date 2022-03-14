5 упражнений для красивого пресса на каждый день
На выполнение всего комплекса вам понадобится максимум 30 минут.
Какие упражнения на пресс можно делать каждый день?
Отвечает фитнес-тренер.
Многие люди мечтают о рельефном прессе. Для достижения заветной цели нужно регулярно заниматься спортом и придерживаться здорового питания с дефицитом калорий. Предлагаем попробовать простые упражнения на пресс, которые можно делать каждый день. На выполнение всего комплекса потребуется около 30 минут.
фитнес-тренер
Чтобы пресс стал заметен, у человека не должно быть большой жировой прослойки.
Полное скручивание
Техника выполнения
- Исходное положение – лёжа на спине. Ноги согнуты в коленях.
- За счёт сокращения мышц живота поднимаем корпус вперёд, поясница также отрывается от пола.
- В верхней точке задерживаемся на пару секунд, затем медленно опускаемся, не касаясь плечами пола.
Фото: istockphoto.com
Верхнее скручивание
При выполнении этого упражнения слегка поддерживаем голову руками, на шею не давим.
Техника выполнения
- Исходное положение – лёжа на спине. Ноги согнуты в коленях.
- На вдохе за счёт сокращения мышц живота поднимаем корпус вперёд и вверх. От пола отрываем только лопатки.
- Задерживаемся на пару секунд в верхней точке, затем медленно опускаемся.
Фото: istockphoto.com
Велосипед
Важно прижимать поясницу к полу и не отрывать её.
Техника выполнения
- Исходное положение – лёжа на спине, руки за головой, локти разведены в стороны.
- Пальцами слегка касаемся приподнятой головы, не сдавливаем её.
- Сгибаем и выпрямляем ноги, имитируя кручение педалей.
Фото: istockphoto.com
Вертикальные ножницы
Техника выполнения
- Исходное положение – лёжа на спине, ноги выпрямлены, носки вытянуты вперёд.
- Левую ногу поднимаем над землей на 70 градусов и задерживаем на пару секунд.
- Опускаем левую ногу и одновременно с этим поднимаем правую, выполняя то же движение.
- Делаем упражнение в динамике.
Фото: istockphoto.com
Планка
Упражнение тренирует внутренние косые мышцы пресса, в отличие от скручиваний. Новичку планку стоит делать с перерывами.
Техника выполнения
- Исходное положение — упор лёжа. Ладони располагаем чётко под плечами.
- Тело и ноги образуют одну прямую линию.
- Втягиваем живот, сжимаем ягодицы и задерживаемся в таком положении.
Фото: istockphoto.com
Делайте такой комплекс 2-3 раза в неделю или включайте понравившиеся упражнения в свой тренировочный план.