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Простые и эффективные упражнения для пресса на каждый день для мужчин и женщин

5 упражнений для красивого пресса на каждый день
Елена Старостина Влада Толмачёва
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Упражнения на пресс на каждый день
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На выполнение всего комплекса вам понадобится максимум 30 минут.
Какие упражнения на пресс можно делать каждый день?

Отвечает фитнес-тренер.

Многие люди мечтают о рельефном прессе. Для достижения заветной цели нужно регулярно заниматься спортом и придерживаться здорового питания с дефицитом калорий. Предлагаем попробовать простые упражнения на пресс, которые можно делать каждый день. На выполнение всего комплекса потребуется около 30 минут.

<a href="https://www.championat.com/authors/5491/1.html">Елена Старостина</a>
Елена Старостина
фитнес-тренер

Чтобы пресс стал заметен, у человека не должно быть большой жировой прослойки.

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Полное скручивание

Техника выполнения

  • Исходное положение – лёжа на спине. Ноги согнуты в коленях.
  • За счёт сокращения мышц живота поднимаем корпус вперёд, поясница также отрывается от пола.
  • В верхней точке задерживаемся на пару секунд, затем медленно опускаемся, не касаясь плечами пола.

Фото: istockphoto.com

Верхнее скручивание

При выполнении этого упражнения слегка поддерживаем голову руками, на шею не давим.

Техника выполнения

  • Исходное положение – лёжа на спине. Ноги согнуты в коленях.
  • На вдохе за счёт сокращения мышц живота поднимаем корпус вперёд и вверх. От пола отрываем только лопатки.
  • Задерживаемся на пару секунд в верхней точке, затем медленно опускаемся.

Фото: istockphoto.com

Велосипед

Важно прижимать поясницу к полу и не отрывать её.

Техника выполнения

  • Исходное положение – лёжа на спине, руки за головой, локти разведены в стороны.
  • Пальцами слегка касаемся приподнятой головы, не сдавливаем её.
  • Сгибаем и выпрямляем ноги, имитируя кручение педалей.

Фото: istockphoto.com

Вертикальные ножницы

Техника выполнения

  • Исходное положение – лёжа на спине, ноги выпрямлены, носки вытянуты вперёд.
  • Левую ногу поднимаем над землей на 70 градусов и задерживаем на пару секунд.
  • Опускаем левую ногу и одновременно с этим поднимаем правую, выполняя то же движение.
  • Делаем упражнение в динамике.

Фото: istockphoto.com

Планка

Упражнение тренирует внутренние косые мышцы пресса, в отличие от скручиваний. Новичку планку стоит делать с перерывами.

Техника выполнения

  • Исходное положение — упор лёжа. Ладони располагаем чётко под плечами.
  • Тело и ноги образуют одну прямую линию.
  • Втягиваем живот, сжимаем ягодицы и задерживаемся в таком положении.

Фото: istockphoto.com

Делайте такой комплекс 2-3 раза в неделю или включайте понравившиеся упражнения в свой тренировочный план.

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