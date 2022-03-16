Соцсети, на которые стоит перейти в ближайшее время: 5 альтернатив популярным площадкам

На какие соцсети можно перейти сейчас?



Разбираемся вместе с интернет-маркетологом.

Наталья Белянова интернет-маркетолог, таргетолог За последние дни в России заблокировали «Фейсбук», «Твиттер» и «Инстаграм», убрали монетизацию в YouTube и TikTok. Какие альтернативы есть у пользователей?

«Телеграм»

Полностью заменить «Инстаграм» вряд ли получится. Однако у «Телеграм» есть некоторые преимущества. Во-первых, вы можете вести секретные чаты. Благодаря специальным ключам шифрования переписка не может быть расшифрована на стороне. Во-вторых, появится возможность стать автором канала, где вы сможете делиться интересующими новостями с неограниченным кругом лиц. Кроме того, в мессенджере есть вкладка «Избранное», куда вы можете загружать неограниченное количество файлов, фотографий и аудиозаписей. Например, сюда можно сохранять рецепты любимых ПП-блюд.

Если вы планируете развивать канал и монетизировать его, нужно подготовиться: изучить цены за рекламу в уже существующих каналах, определить круг конкурентов, собрать аудиторию. «Телеграм» лучше использовать для создания комьюнити-менеджмента, главной задачей которого будет формирование добровольного сообщества вокруг какой-либо идеи, проблемы или продукта. Не зря сейчас бренды и медийные личности делятся ссылками на свои каналы, ведь эта социальная сеть может стать отличной платформой для развития бизнеса — будь то бренд спортивной одежды, курсы по похудению или персональные онлайн-тренировки.

Наталья: «Телеграм» сейчас набирает обороты и, с точки зрения блокировки, имеет минимальные риски. Поэтому для бизнеса этот канал более стабилен. Особенно актуально заняться развитием «Телеграм» тем предпринимателям, которые продают свои услуги и инфопродукты через личный бренд. Для такой монетизации он отлично подходит.

«ВКонтакте»

Сейчас во «ВКонтакте» есть групповые видеозвонки, «сториз» и платёжная система. В результате получается микс всех существующих соцсетей на одной платформе. Кроме этого, многие регистрируются ради интересных приложений и съёмки клипов. Тут можно найти мотивирующие плейлисты для тренировок или создать собственный и поделиться с друзьями.

Также в приложении есть удобная система поиска, и, даже зная минимум актуальной информации о человеке, его вполне реально найти.

«ВКонтакте» от «Телеграм» отличает наличие таргетированной рекламы: большая часть аудитории — взрослая и платёжеспособная. Кроме того, страницу бренда можно подстроить под определённый стиль и визуал, который легко и быстро изменить после выхода нового продукта.

Наталья: «ВКонтакте» переживает второе рождение. Для бизнеса, связанного с продажей товаров и услуг, выбор ВК — лучшее решение в нынешний момент, так как платформа имеет удобный и обширный функционал для привлечения клиентов. Соцсеть «Одноклассники», к сожалению, всё больше теряет позиции на рынке, развивать и монетизировать её будет крайне сложно.

Поэтому не стоит переживать об инстаграм-магазинах с любимыми кроссовками — наверняка их можно будет найти во «ВКонтакте».

ЯRUS

Приложение запустили год назад. Его суть заключается в объединении нескольких сервисов, заменяющих YouTube, TikTok, «Твиттер» и «Инстаграм». Создатели разработали систему, позволяющую собирать новости из нескольких тысяч источников, а потом распределять их по интересам пользователей. Так можно организовать ленту в соответствии с вашими интересами: последние изменения в спортивных таблицах, новые ПП-рецепты и тренировки от любимого блогера.

Кроме того, в приложении отсутствует реклама, поэтому над монетизацией ещё придётся поработать. Но если вы хотите помочь развитию бренда, есть возможность донатить создателям контента специальные монеты соцсети, которые они потом могут обменять на реальные деньги.

TenChat

Мессенджер изначально создавался как альтернатива LinkedIn, заблокированной в России соцсети для поиска и установления деловых контактов. В качестве примера IT-специалисты взяли китайское приложение, объединяющее в себе сразу несколько функций, — WeChat. Изначально запуск соцсети планировался летом 2022 года, но с учётом роста спроса создатели решили поспешить.

Из-за этого функционал пока не до конца соответствует требованиям современного пользователя. Монетизация в сервисе также ещё не предусмотрена, но в дальнейшем разработчики будут брать комиссию за размещение рекламы.

Yappy

Заменить TikTok можно российским приложением Yappy, которое разработали в «Газпром-медиа». В нём можно снимать и редактировать видео, создавать ролики совместно с другими пользователями (для этого в приложении есть общая медиакомната) и делиться работами с аудиторией.

Сервис постоянно дополняется фильтрами и эффектами, создатели модернизируют функции видеоредактора. Поэтому пользоваться им могут как новички, так и профессионалы.

«Россграм»

Российский аналог «Инстаграма» обещают запустить уже 28 марта. Правда, только для ограниченного круга пользователей: топовых блогеров (с подписчиками в «старом» «Инстаграме» от 100 тысяч и больше) и отдельных бета-тестеров. Разработчики уверяют, что функционал оставят привычным и понятным, но добавят новые способы монетизации. В том числе платный доступ к контенту и возможность сбора средств (краудфандинг). Для широкой аудитории «Россграм» станет доступен в апреле 2022 года.