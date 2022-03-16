Как волосы и кожа могут пострадать от тренировок? Отвечает дерматолог

Во время занятий спортом они нуждаются во внимании как никогда.

Какие проблемы могут возникнуть с кожей, волосами и телом во время занятий спортом? Как правильно ухаживать за собой, чтобы их предотвратить?



Отвечает врач-дерматовенеролог.

Фитнес благотворно влияет на тонус кожи. Например, он помогает избавиться от токсинов и снять отёчность. Однако стоит учитывать, что спорт может и навредить, если безответственно подходить к уходу за собой. Из-за недостаточного очищения кожи появляются высыпания, из-за потери веса – провисания, из-за интенсивности тренировки – краснота на лице. Вместе с дерматологом выясняем, какие проблемы могут возникнуть с кожным покровом после тренировок.

Екатерина Грекова врач-дерматовенеролог, косметолог Перед тренировкой очень важно смыть макияж, а после – нанести лёгкий крем или увлажняющий флюид.

Гиперпигментация, покраснения и сухость кожи

Когда вы занимаетесь спортом, у вас повышается температура. Для поддержания здорового состояния тела организм переносит большее количество крови к поверхности кожи, чтобы увеличить теплообмен. Из-за этого расширяются кровеносные сосуды лица и появляется краснота. Людям со светлой и тонкой кожей вернуть лицо в привычное состояние бывает трудно.

В таких случаях дерматологи советуют:

снизить интенсивность тренировки: больше отдыхайте между подходами, бегайте с меньшей скоростью и сократите тяжесть рабочего веса;

тренироваться в одежде из дышащих тканей;

выбирать прохладное помещение для занятий;

сразу после тренировки умываться холодной водой и увлажнять кожу гелем;

не использовать декоративную косметику после занятия. Покраснения можно перекрыть зелёным консилером.

Фото: istockphoto.com

Во время занятий на свежем воздухе, особенно летом, усиливается пигментация кожи. Так происходит, потому что повышается уровень меланина. Из-за него на лице локально появляются тёмные пятна различной формы и размера. Во время забегов спортсмены часто забывают нанести SPF-крем, который защищает кожу от солнечных лучей, предотвращает обгорание и возникновение гиперпигментации. Чтобы отсрочить процесс старения кожи, не забудьте купить мини-версию такого крема и положить в спортивную сумку.

Фото: istockphoto.com

Екатерина: Если мы говорим о потливости во время тренировок, то желательно брать с собой в зал полотенце или салфетки. Точно не следует вытирать пот руками, потому что рискуете приобрести пиодермию. Вообще кожные заболевания зависят от генетической предрасположенности пациента. Но тем не менее у тех, кто занимается спортом, в первую очередь повышается риск развития розацеа, поскольку усиливается приток крови. Розацеа относится к категории ангионеврозов, когда нарушается регуляция сосудистой стенки и, как следствие, сосуды могут быть паралитически расширенными, из-за чего усиливается приток крови к коже лица и остаётся стойкое покраснение. У профессиональных спортсменов часто встречаются и сосудистые звёздочки.

Фото: istockphoto.com

Во время тренировок из организма вместе с потом выводится вода, поэтому кожа спортсменов часто страдает от сухости. Если занятия проходят на улице, дерма подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, ветра и низких температур, а в зале – стрессу из-за сухого воздуха в помещении и пыли. Регулярное посещение бассейна делает покров ещё более сухим из-за хлора, поэтому в вашей спортивной сумке обязательно должны быть увлажняющие средства.

Фото: istockphoto.com

Екатерина: Во время занятий старайтесь пить больше воды, чтобы не было обезвоживания. Важно заниматься в удобной, не стесняющей движения одежде. Если у человека в анамнезе есть атопический дерматит, то форма должна быть из натуральных тканей (хлопчатобумажных, как правило) светлых оттенков. Такой состав помогает телу не перегреваться, а светлые цвета особенно важны для людей с аллергией. У спортсменов с чувствительной кожей бывают ангииты (кровоподтёки, стойкие пятна), поэтому им следует серьёзно подходить к выбору спортивной формы. Если есть тенденция к сухости кожи, то обязательно после тренировки наносите на кожу питательный или увлажняющий крем. Есть такие SOS-средства для устранения сухости. Они распыляются аэрозолем, чтобы было меньше контактов с кожей.

Фото: istockphoto.com

Истощение волос

Хлор в составе воды бассейна негативно влияет и на качество волос. Он используется для уничтожения бактерий и поддержания гигиены. Хлор делает волосы сухими и ослабленными.

Также причиной ломкости волос может стать частое мытьё головы и сушка феном после тренировок. Рекомендуем брать в спортзал уходовую косметику, предназначенную для частого мытья волос. Можно купить уменьшенную версию шампуня и других средств, которые будет легко положить в сумку. При выборе косметики для волос обращайте внимание на состав, лучше брать с протеинами и маслами. А перед тем, как сушить волосы феном, используйте термозащитные спреи или сыворотки.

Фото: istockphoto.com

Синяки и мозоли на теле

В контактных видах спорта на теле часто появляются синяки. Для того чтобы ускорить процесс заживления, нужно уменьшить диаметр сосудов. Это приведёт к тому, что подкожное кровоизлияние будет меньше, а синяк быстрее заживет. Самый известный и рабочий способ – приложить к ушибленному месту лёд. Также можно на пять минут поднять вверх повреждённую часть тела – это уменьшит приток крови к области ушиба.

Кроме того, у спортсменов часто не успевают заживать мозоли и натоптыши. Когда один и тот же участок длительно подвергается механическому воздействию, он травмируется. Появляются трещины и эрозии. Чтобы этого не произошло, формируются мозоли. Они делают кожу невосприимчивой к механическому раздражению.

Фото: istockphoto.com

Екатерина: Чтобы не было простого контактного дерматита, мозолей и натёртостей, обязательно выбирайте удобную обувь. Очень часто спортсмены, занимающиеся в общественных фитнес клубах и бассейнах, где человек может ходить босиком, жалуются на контагиозные заразные заболевания (грибок ногтей и стоп, бородавки). Чтобы их не было, обязательно обзаведитесь индивидуальным набором из полотенца, тапочек и т.д.