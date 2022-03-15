5 базовых упражнений для красивых ягодиц, которые стоит освоить каждой девушке

Постарайтесь научиться правильно делать эти упражнения, прежде чем приступать к более сложным.

Елена Старостина фитнес-тренер Какие базовые упражнения для ягодиц нужно уметь делать?

Подтянутые ягодицы требуют долгих и упорных тренировок. Если вы ещё новичок в спорте, сначала освойте базу с небольшим весом или без него и только потом приступайте к более сложным комплексам. Выбрали пять упражнений на попу, которые должна уметь делать каждая девушка.

Глубокие приседания

Стоит выполнять это упражнение, если нет проблем с коленями и спиной.

Техника выполнения

Исходное положение – стоя, ноги – на ширине плеч, носки в стороны. Спина с небольшим прогибом в пояснице, но ровная.

На вдохе глубоко приседаем: таз опускаем ниже коленей.

Фиксируемся в нижней точке на одну секунду.

На выдохе возвращаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Выпады назад

Техника выполнения

Исходное положение – ноги на ширине таза, стоим ровно. Руки либо опущены вниз, либо вытянуты вперёд.

Переносим вес тела на рабочую ногу. Вдох: вытягиваем опорную ногу назад, опираемся на носок. Одновременно с этим приседаем на рабочую ногу.

Тело в ровном положении, в пояснице – естественный прогиб. Колено рабочей ноги не выходит за линию носка.

На выдохе отталкиваемся рабочей ногой от пола и поднимаемся вверх.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения

Исходное положение – лёжа на спине. Поясница плотно прижата к полу. Ноги согнуты в коленях и стоят на ширине плеч. Руки – вдоль туловища, ступни – на полу.

На вдохе приподнимаем бёдра и поясницу. Ягодицы сжаты, пресс напряжён.

Задерживаемся в верхнем положении, выдыхаем и возвращаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Румынская тяга с грифом

Во время выполнения не округляйте поясницу, это может привести к травме.

Техника выполнения

Гриф располагаем на уровне бёдер. Ступни ставим близко друг к другу, смотрим вперёд, таз отведён назад, спина прямая.

На выдохе отводим таз назад, гриф сползает вниз по бёдрам.

На вдохе возвращаемся в исходную позицию.

Фото: istockphoto.com

Болгарские выпады с гантелями

Техника выполнения

Берём гантели и подходим к скамье спиной. Левой ногой делаем широкий шаг вперёд, а правую кладём на скамью, опора – на верхнюю часть стопы. Руки с гантелями опущены вдоль корпуса.

На рабочей ноге выполняем присед, бедро – параллельно полу. Колено не выходит за носок.

Носок не отрываем от пола, тело сохраняет ровное положение и естественный прогиб в спине.

Колено опорной ноги спокойно опускается вниз.

Отталкиваемся пяткой от пола и возвращаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Делайте этот комплекс 2-3 раза в неделю с комфортным для вас весом и количеством подходов и повторений. Это поможет ягодицам стать упругими и красивыми.