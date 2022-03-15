Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Правда ли обруч помогает убрать живот и бока — как правильно заниматься

Помогает ли обруч добиться тонкой талии? Как заниматься правильно
Анна Кускова Егор Фукалов
,
Правда ли обруч помогает добиться тонкой талии
Комментарии
Что делать, чтобы достичь результата, рассказывает фитнес-тренер.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

Все упражнения должны комбинироваться с диетой и тренировками.

Почему сейчас нельзя отказываться от спорта? Отвечает тренер Почему сейчас нельзя отказываться от спорта? Отвечает тренер
5 упражнений для красивого пресса на каждый день 5 упражнений для красивого пресса на каждый день

Можно ли добиться узкой талии с помощью обруча?

Для начала нужно разобраться, что же такое талия и от чего зависит её объём.

Егор: Талия, как правило, определяется генетически. У кого-то она более выражена, у кого-то менее. Это зависит от пола и генетики. Наша талия находится там, где боковые мышцы пресса, передняя и задняя часть живота — всё это окружено мышечным корсетом.

Фото: istockphoto.com

Многие девушки мечтают об узкой талии в 60 см и делают всё возможное для достижения результата. Но действительно ли этому способствует обруч?

Егор: Талия уменьшается не упражнениями на её похудение. А занятиями на увеличение других мышечных групп. То есть если нарастить мышцы ягодиц и плеч, то талия визуально будет выглядеть меньше.

Реально ли похудеть, занимаясь с обручем?

Наш ответ — да, но при правильном и комплексном использовании снаряда с другими упражнениями и соблюдении дефицита калорий. Обруч способствует жиросжиганию и регулирует циркуляцию лимфы в организме. Он, несомненно, задействует мышечную группу пресса, но не делает талию меньше.

Фото: istockphoto.com

Егор: В большинстве случаев необходимо уменьшить количество жировой прослойки тела, чтобы похудеть и уменьшить талию. Но всё это делается в комплексе с диетами и упражнениями на увеличение других групп мышц.

Сколько нужно крутить обруч и какие упражнения выполнять?

В этом деле важна регулярность. Для начала крутить обруч можно 4-5 раз в неделю по 30-40 минут. Затем стоит увеличить интенсивность — постепенно наращивать время выполнения и количество подходов.

Обруч лучше крутить в разные стороны, например, первый подход в одну сторону, а второй в другую, чтобы не возникала асимметрия талии.

Егор: В комплексе с обручем нужно бегать, прыгать, ездить на велосипеде. Раскачивать можно ягодицы, бёдра при помощи следующих упражнений:

  • приседания;
  • выпады;
  • румынская тяга;
  • ягодичный мостик.

Фото: istockphoto.com

Прокачать спину помогут:

  • подтягивания;
  • тяга штанги к поясу;
  • тяга верхнего блока к груди;
  • тяга гантели к поясу;
  • тяга среднего блока к поясу.

А мышцы плеч и рук можно развить с помощью таких упражнений:

  • жим штанги стоя;
  • жим гантелей стоя.

Для придания общего тонуса телу можно выполнять упражнения на мышцы пресса и планку.

Как добиться идеального пресса и тонкой талии? 13 упражнений для фигуры мечты Как добиться идеального пресса и тонкой талии? 13 упражнений для фигуры мечты
Как добиться тонкой талии с помощью тренировок? 8 упражнений для новичков Как добиться тонкой талии с помощью тренировок? 8 упражнений для новичков

Похудеть и уменьшить талию при помощи обруча возможно. Но результат будет виден, только если к снаряду добавить комплекс упражнений на другие мышцы тела и соблюдать дефицит калорий и правильное питание.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
5 групп продуктов, которые стоит ограничить при высоком давлении
5 групп продуктов, которые стоит ограничить при высоком давлении
Как жить на удалёнке, чтобы не толстеть и не терять энергии? Отвечает нутрициолог
Как жить на удалёнке, чтобы не толстеть и не терять энергии? Отвечает нутрициолог
TOP 3
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Вопрос дня
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Здоровье
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
Здоровье
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Здоровье
© championat.com 2000–2022