Помогает ли обруч добиться тонкой талии? Как заниматься правильно

Егор Фукалов фитнес-тренер Все упражнения должны комбинироваться с диетой и тренировками.

Можно ли добиться узкой талии с помощью обруча?

Для начала нужно разобраться, что же такое талия и от чего зависит её объём.

Егор: Талия, как правило, определяется генетически. У кого-то она более выражена, у кого-то менее. Это зависит от пола и генетики. Наша талия находится там, где боковые мышцы пресса, передняя и задняя часть живота — всё это окружено мышечным корсетом.

Фото: istockphoto.com

Многие девушки мечтают об узкой талии в 60 см и делают всё возможное для достижения результата. Но действительно ли этому способствует обруч?

Егор: Талия уменьшается не упражнениями на её похудение. А занятиями на увеличение других мышечных групп. То есть если нарастить мышцы ягодиц и плеч, то талия визуально будет выглядеть меньше.

Реально ли похудеть, занимаясь с обручем?

Наш ответ — да, но при правильном и комплексном использовании снаряда с другими упражнениями и соблюдении дефицита калорий. Обруч способствует жиросжиганию и регулирует циркуляцию лимфы в организме. Он, несомненно, задействует мышечную группу пресса, но не делает талию меньше.

Фото: istockphoto.com

Егор: В большинстве случаев необходимо уменьшить количество жировой прослойки тела, чтобы похудеть и уменьшить талию. Но всё это делается в комплексе с диетами и упражнениями на увеличение других групп мышц.

Сколько нужно крутить обруч и какие упражнения выполнять?

В этом деле важна регулярность. Для начала крутить обруч можно 4-5 раз в неделю по 30-40 минут. Затем стоит увеличить интенсивность — постепенно наращивать время выполнения и количество подходов.

Обруч лучше крутить в разные стороны, например, первый подход в одну сторону, а второй в другую, чтобы не возникала асимметрия талии.

Егор: В комплексе с обручем нужно бегать, прыгать, ездить на велосипеде. Раскачивать можно ягодицы, бёдра при помощи следующих упражнений:

приседания;

выпады;

румынская тяга;

ягодичный мостик.

Фото: istockphoto.com

Прокачать спину помогут:

подтягивания;

тяга штанги к поясу;

тяга верхнего блока к груди;

тяга гантели к поясу;

тяга среднего блока к поясу.

А мышцы плеч и рук можно развить с помощью таких упражнений:

жим штанги стоя;

жим гантелей стоя.

Для придания общего тонуса телу можно выполнять упражнения на мышцы пресса и планку.

Похудеть и уменьшить талию при помощи обруча возможно. Но результат будет виден, только если к снаряду добавить комплекс упражнений на другие мышцы тела и соблюдать дефицит калорий и правильное питание.