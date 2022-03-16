Диета может улучшить здоровье. Выяснили учёные из США

Разбираемся вместе с фитнес-тренером.
Журнал Science опубликовал исследование, которое провели сотрудники Центра биомедицинских исследований Пеннингтона. Согласно результатам, люди, которые ограничивают себя в калориях, в меньшей степени испытывают проблемы с иммунитетом и метаболизмом, чем те, кто совсем не заботится о съеденном.
Иммунная система действительно зависит от того, что и сколько мы едим.
Что выяснили учёные?
В рамках исследования сотрудники Центра биомедицинских исследований Пеннингтона в Луизиане, США изучили показатели иммунной функции у людей, которые ограничивали потребление калорий примерно на 14% в течение двух лет, и у мышей с более серьёзным ограничением — на 40%. Оба примера показали улучшения в работе иммунной системы. Кроме того, в случае с мышами увеличилась и средняя продолжительность жизни.
Фото: unsplash.com/@brookelark
В целом изменения в рационе у всех участников способствовали:
- защите от воспалений;
- снижению активации воспалительных процессов;
- улучшению метаболического здоровья.
Что такое норма КБЖУ?
Марина: Сокращение калорий не всегда улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет. Это происходит лишь в том случае, если питание остаётся сбалансированным. Важно соблюдать среднюю суточную норму калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ), которую нужно употреблять ежедневно для правильной работы организма.
Фото: istockphoto.com
Белковая пища снабжает аминокислотами, необходимыми для образования антител и других агентов иммунитета. Жиры, в свою очередь, участвуют в построении иммунных клеток, а углеводы дают энергию для функционирования иммунной системы. Грамотное употребление положенного именно вам числа ферментов позволит организму работать в правильном ритме, а вы будете чувствовать себя отлично.
Чем опасно переедание?
Избыточное употребление калорий может привести к ожирению, проблемам сердечно-сосудистой системы, сахарному диабету и повышенному давлению. Однако дефицит также влечёт неприятные последствия. К ним относятся:
- снижение мышечной массы;
- анемия;
- выпадение волос;
- ломкость ногтей;
- сонливость.
Как рассчитать свою норму калорий?
Чтобы определить, насколько необходимо сократить или увеличить дневной калораж, нужно рассчитать индекс массы тела. Это можно сделать в фитнес-клубе у специалиста по тестированию или с помощью онлайн-калькулятора. Средняя норма калорий для женщин, ведущих активный образ жизни, — 1800-2200 ккал, для мужчин — 2400-2800 ккал.
Фото: istockphoto.com
Следите за своим питанием, ведь перестройка метаболизма и иммунитета на фоне ограничения калорий позволяет оставаться здоровым дольше, а также увеличивает продолжительность жизни.
Источник:
Timothy W. Rhoads, Rozalyn M. Anderson, Caloric restriction has a new player, Science, 375, 6581, (620-621), (2022).
/doi/10.1126/science.abn6576