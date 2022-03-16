Диета может улучшить здоровье. Выяснили учёные из США

Чем меньше калорий мы едим — тем быстрее обмен веществ?



Разбираемся вместе с фитнес-тренером.

Журнал Science опубликовал исследование, которое провели сотрудники Центра биомедицинских исследований Пеннингтона. Согласно результатам, люди, которые ограничивают себя в калориях, в меньшей степени испытывают проблемы с иммунитетом и метаболизмом, чем те, кто совсем не заботится о съеденном.

Марина Воедилова фитнес-тренер тренажёрного зала Pride Fitness Иммунная система действительно зависит от того, что и сколько мы едим.

Что выяснили учёные?

В рамках исследования сотрудники Центра биомедицинских исследований Пеннингтона в Луизиане, США изучили показатели иммунной функции у людей, которые ограничивали потребление калорий примерно на 14% в течение двух лет, и у мышей с более серьёзным ограничением — на 40%. Оба примера показали улучшения в работе иммунной системы. Кроме того, в случае с мышами увеличилась и средняя продолжительность жизни.

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В целом изменения в рационе у всех участников способствовали:

защите от воспалений;

снижению активации воспалительных процессов;

улучшению метаболического здоровья.

Что такое норма КБЖУ?

Марина: Сокращение калорий не всегда улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет. Это происходит лишь в том случае, если питание остаётся сбалансированным. Важно соблюдать среднюю суточную норму калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ), которую нужно употреблять ежедневно для правильной работы организма.

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Белковая пища снабжает аминокислотами, необходимыми для образования антител и других агентов иммунитета. Жиры, в свою очередь, участвуют в построении иммунных клеток, а углеводы дают энергию для функционирования иммунной системы. Грамотное употребление положенного именно вам числа ферментов позволит организму работать в правильном ритме, а вы будете чувствовать себя отлично.

Чем опасно переедание?

Избыточное употребление калорий может привести к ожирению, проблемам сердечно-сосудистой системы, сахарному диабету и повышенному давлению. Однако дефицит также влечёт неприятные последствия. К ним относятся:

снижение мышечной массы;

анемия;

выпадение волос;

ломкость ногтей;

сонливость.

Как рассчитать свою норму калорий?

Чтобы определить, насколько необходимо сократить или увеличить дневной калораж, нужно рассчитать индекс массы тела. Это можно сделать в фитнес-клубе у специалиста по тестированию или с помощью онлайн-калькулятора. Средняя норма калорий для женщин, ведущих активный образ жизни, — 1800-2200 ккал, для мужчин — 2400-2800 ккал.

Фото: istockphoto.com

Следите за своим питанием, ведь перестройка метаболизма и иммунитета на фоне ограничения калорий позволяет оставаться здоровым дольше, а также увеличивает продолжительность жизни.

Источник:

Timothy W. Rhoads, Rozalyn M. Anderson, Caloric restriction has a new player, Science, 375, 6581, (620-621), (2022).

/doi/10.1126/science.abn6576