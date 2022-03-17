3 упражнения для косых мышц живота, которые помогут добиться идеального пресса

Про эти мышцы часто забывают на тренировках, а зря.

Как и зачем качать косые мышцы пресса?



Отвечает фитнес-тренер.

Большинство привыкло воспринимать пресс как одну большую мышцу, но это совсем не так. Пресс состоит из четырёх основных сегментов: прямой мышцы, наружной косой, внутренней косой и поперечной.

Зачем качать косые мышцы?

Чаще всего на тренировках мы обращаем внимание на прямую мышцу, совсем забывая о косых. А зря.

Косые мышцы находятся по бокам. Они помогают наклонять корпус вперёд, разворачивать его в сторону. Иными словами, в повседневной жизни и на тренировках работают все сегменты пресса, а не только прямая мышца. Если вы занимаетесь спортом, прокачанные мышцы кора сделают вас сильнее: движения будут более мощными и точными, и вы сможете лучше их контролировать. Также сильные косые избавят вас от риска травм, поскольку они, как и другие мышцы кора, отвечают за стабильность позвоночника.

Если ваша мечта – рельефный пресс, рекомендуем не пренебрегать тренировкой косых. Они помогут придать животу атлетичный вид и при этом не потерять идеальных пропорций в талии. Также сильный кор поможет избежать многих проблем с позвоночником и скорректировать осанку, если есть сутулость.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Помните, для идеального пресса нужно не только выполнять упражнения, но и придерживаться здорового питания, а также поддерживать физическую активность в течение дня (кардио, ходьба, прогулки).

Фото: istockphoto.com

«Боковая планка»

Техника выполнения

Ложимся на бок. Ставим локоть максимально устойчиво и опираемся на него всем телом. Предплечье должно полностью касаться пола.

Отрываем бёдра от коврика и задерживаемся в таком положении 15 секунд. Тело должно быть одной прямой линией.

Переворачиваемся на другой бок и повторяем всё сначала.

Фото: istockphoto.com

«Альпинист»

Упражнение направлено не только на проработку косых мышц, но и на нижнюю часть пресса. Поскольку «альпинист» делается в динамике, он также имеет жиросжигательный эффект.

Техника выполнения

Встаём в планку на вытянутых руках. Напрягаем бёдра и мышцы кора.

Начинаем поочерёдно подтягивать колени к животу, уводя их немного в диагональ.

Делаем упражнение без отдыха.

Фото: istockphoto.com

«Велосипед»

Техника выполнения

Ложимся на пол, поясница должна быть плотно прижата к поверхности. Сгибаем руки в локтях и заводим их за голову.

Сгибаем поочерёдно каждую ногу в колене и тянемся правой ногой к левому локтю и наоборот. Во время выполнения пресс не расслабляем.

Лопатки не соприкасаются с покрытием, ноги постоянно находятся на весу.

Фото: istockphoto.com

Делать упражнения на косые мышцы пресса рекомендуется один-два раза в неделю. Мышцам нужно восстанавливаться. Тогда они станут крепкими, а вы будете отлично себя чувствовать.