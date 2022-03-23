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Почему необязательно всегда доводить начатое до конца

Сильные люди тоже сдаются: как бросать начатое без чувства вины
Анастасия Васильева Ася Габисова
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Всегда ли нужно доводить дело до конца?
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Иногда нужно выйти из игры, чтобы одержать в ней победу.

Мы вырастаем в условиях, где иногда нас учат доделывать начатое до конца, чтобы только не выглядеть слабыми в глазах окружающих. Такой способ воспитания наносит травму психике и формирует чувство вины. Это может стать причиной неуверенности в себе, конфликтов с окружающими и недовольства жизнью в целом.

Возникнув в психике человека, это чувство помогает приспособиться к морально сложной ситуации, чтобы не фокусироваться на ней и не решать проблему, которую на деле надо прорабатывать с психологом. Вместе с экспертом рассказываем, как появляется самообвинение и что с ним делать.

<a href="https://www.championat.com/authors/5479/1.html">Ася Габисова</a>
Ася Габисова
нейропсихолог

Ещё с детства нас учили, что мы должны доводить начатое до конца. Родители оправдывают это воспитанием силы воли в ребёнке.

Как зарождается чувство вины?

Чувство вины может зародиться в раннем возрасте, когда ребёнок ещё не может выражать эмоции и анализировать происходящее. Например, когда родители начинают ругаться, малыш может думать, что это происходит из-за него. Бессознательно доверяя авторитету взрослых, он перекладывает вину на себя. Так происходит потому, что дети не хотят нарушать стабильность жизни. Они думают, что, если будут вести себя как-то иначе, родители перестанут ругаться.

Фото: unsplash.com/@bekahrussom

Самообвинение может остаться с человеком на долгие годы, и он будет решать жизненные неурядицы через призму этой проблемы. Этот момент можно проработать с помощью психотерапии. Специалисты помогут оживить в памяти детские воспоминания, что позволит понять исходные причины и перестроить модель поведения.

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Как понять, что у вас есть эта проблема?

Чувство вины может выражаться в разных формах. Чтобы избавиться от него, нужно понять, как вы ведёте себя в дискомфортных условиях. Вот несколько сигналов, что такая проблема существует.

Вы постоянно извиняетесь

Люди, склонные к самообвинению, извиняются даже в неуместных ситуациях. Например, начинаете разговор с незнакомым человеком со слова «извините». Считая такое поведение вежливым тоном, вы, на самом деле, стараетесь понравиться другим и требуете к себе внимания.

Фото: istockphoto.com

С желанием быть удобным для всех обязательно нужно работать. Самый простой способ это сделать – внимательно следить за своей речью. Если появляется желание «извиниться», сделайте паузу и обратитесь к человеку по-другому («будьте добры», «не могли бы вы подсказать» и др.)

Вы думаете, что не заслуживаете счастья

Чувство вины заставляет думать, что вы недостойны ни комплимента, ни счастливой жизни, ни исполнения желаний. Если вы не верите, что можно отстаивать свои интересы и быть счастливыми, посмотрите на своё окружение со стороны. Вероятно, вас окружают нелюбимые люди, которые отражают внутреннюю установку «я недостоин счастья» и пробуждают в вас чувство вины.

Вы агрессивно реагируете

Агрессия в контексте самообвинения – это оставшаяся претензия к обидчику. Она может проявляться в виде выяснения отношений, привычки критиковать других, стремления быть правым и иметь последнее слово в конфликте.

Фото: unsplash.com/@priscilladupreez

Люди с чувством вины предъявляют к себе завышенные требования и требуют того же от остальных. Когда они видят несоответствующее их представлениям поведение, выражают недовольство в агрессивной манере.

Вы испытываете тревожность

Тревогу склонны испытывать все люди, но у здорового человека она обычно соразмерна ситуации и со временем проходит. Если тревожность проявляется плохим самочувствием, проблемным сном, резкими перепадами настроения, перееданием или одержимостью диетой, переработкой и упадком сил, то ваша психика выбрала её как защитный механизм в борьбе с чувством вины.

Фото: unsplash.com/@jeremyperkins

Обычно психика так реагирует на очень тяжёлые переживания, чтобы вы попытались контролировать ситуацию, а не отворачиваться от происходящего.

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Как бросить начатое без чувства вины?

Ася: Нам внушили, что мы непременно должны доводить начатое до конца. Родители оправдывают это воспитанием силы воли в ребёнке: ведь нельзя же поддаваться лени и делать то, что хочется. Спойлер: можно и даже нужно, ведь это гораздо лучше для ментального здоровья.

Фото: istockphoto.com

Общество учит нас не сдаваться на примере командных игр, выход из которых во время матча означает, что ты – слабое звено. Эта теория укрепляется в подсознании за счёт всем известных пословиц: «сделал дело — гуляй смело», «сказал А, говори и Б», список продолжите сами. Но почему-то никто не объясняет, что зачастую во взрослой жизни не стоит идти до конца, особенно если это идёт вопреки ценностям или с ущербом для времени, нервов и сил.

Мы боимся не завершить дело до конца, потому что бессознательно ассоциируем это со слабостью, ленью, собственным бессилием. То есть боимся быть плохими в глазах окружающих или своих собственных.

Фото: unsplash.com/@danielvandenberg

А что если смотреть на любой процесс по-другому? Оценить, приносит ли дело вам удовольствие, ставит ли перед вами новые перспективы? И если вы видите, что находитесь в состоянии убытка (времени, сил, нервов, средств), смело отказывайтесь от этого дела в пользу себя. Ведь освободившиеся ресурсы вы можете направить себе во благо и достичь гораздо больших успехов в других сферах.

Ася: Четыре месяца назад мне предложили вести трансформационное шоу по типу «Пацанок». Мне нужно было помочь семи удивительным девушкам с непростой жизненной историей, проработать травмы и начать жить заново. Я, недолго раздумывая, согласилась. В итоге история сильно затянулась. Я потратила гораздо больше своего времени, сил и даже денег. Две недели назад я вышла из проекта, так и не закончив его, с убытками и потраченным временем. Но в этой ситуации я оказалась победителем, а не проигравшим.

Не страшно сдаться, страшно потерять драгоценное время впустую.

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