За час можно сжечь около 800 калорий, но такой результат под силу не всем.

Сколько нужно прыгать со скакалкой, чтобы похудеть? Отвечает профессиональный тренер

Как правильно прыгать со скакалкой? Сколько нужно прыгать, чтобы похудеть?



Отвечает фитнес-тренер.

Скакалка – отличный помощник в борьбе с лишним весом. Прыжки могут стать отличной альтернативой бегу: они очень энергозатратные и будут хорошо прокачивать выносливость. Ещё один большой плюс этого снаряда – его компактность. Прыгать можно где угодно: дома, в зале или на улице.

Сергей Кузьминский тренер по бегу и фитнес-тренер World Class Прыжки со скакалкой – кардионагрузка, которая тренирует сердечно-сосудистую и нервную системы, тем самым повышая выносливость и анаэробный порог и увеличивая количество митохондрий в клетках. Митохондрии преобразовывают питательные вещества в полезную энергию с использованием молекул кислорода.

Как подобрать скакалку?

Наступите на снаряд посередине, соедините ручки и вытяните вверх. Концы скакалки должны быть чуть выше точки, которая делит тело пополам. Это будет идеальная длина, с ней вам будет удобно прыгать.

Фото: istockphoto.com

Как правильно прыгать со скакалкой?

Движение достаточно простое, но если вы ранее практически не занимались спортом, организму потребуется подготовка. Поработайте со стопой, с коленями и с тазобедренным суставом, укрепите мышцы кора, чтобы организм легче перенёс нагрузку. Людям с проблемными коленями, большим избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями прыгать со скакалкой не рекомендуется.

Техника выполнения

Прыгайте не на всей стопе, а на носках.

Не сгибайте ноги во время прыжков и мягко отталкивайтесь от поверхности.

Локти не работают, скакалку крутите за счёт запястья.

Спину держите прямо на протяжении всего упражнения.

Фото: istockphoto.com

Сколько нужно прыгать со скакалкой, чтобы похудеть?

За час прыжков можно сжечь около 800 калорий. Но такой ошеломительный результат под силу не всем. Непрерывно прыгать даже 10 минут неподготовленному человеку довольно тяжело. Но и небольшая физическая активность всё равно приносит свои результаты. А при регулярных занятиях их можно ещё и улучшить.

Сергей: Регулярность одних и тех же действий всегда даёт результат. Здесь важен не только процесс работы со скакалкой, но и комплексный подход к вопросу похудения: питание, сон, восстановление, вся двигательная активность в целом.

Фото: istockphoto.com

Количество потребляемой энергии должно равняться количеству потраченной. Если цель – избавиться от лишнего веса, вы должны тратить чуть больше калорий, чем потребляете. Тогда вес начнёт понемногу снижаться. Тренировки со скакалкой ускорят процесс жиросжигания и укрепят организм.

Нагрузка может быть низкоинтенсивной или высокоинтенсивной. Всё будет зависеть от методики тренировочного процесса, в который будет встроена скакалка. Прыгайте каждый день, и уже через пару недель вы почувствуете результат: у вас улучшится выносливость, баланс, а ноги станут подтянутыми.