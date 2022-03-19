Функциональные материалы, без которых нельзя представить спортивную одежду сегодня

Без каких высокотехнологичных материалов сегодня нельзя представить спортивную одежду?



Разбираемся вместе с экспертом.

Спорт сильно влияет на нашу жизнь. Не только в плане здорового образа жизни или достижения определённых результатов. Во время тренировок и соревнований человек испытывает большие нагрузки, которые потом анализируют тренерские составы, биохимики и другие учёные. Результат их работы позволяет подтвердить теории и осознать изменения, которые переживает организм под действием физических нагрузок.

Немаловажный фактор достижения особых высот — экипировка. Спортивная одежда позволяет совсем немного противостоять законам физики, уменьшить лобовое сопротивление, увеличить сцепление с поверхностью, повысить кровоток и ускорить восстановление мышц после перенесённых нагрузок.

Фото: unsplash.com/@0xhjohnson

В XXI веке невозможно добиться новых рекордов и отодвинуть границы возможного без поддержки со стороны технологий. Усэйн Болт вряд ли сможет поставить новый рекорд, если побежит в вытянутой майке-алкоголичке, джинсовых шортах и кроссовках брата сестры мужа.

Стоит обратить внимание, что на одном спорте всё не заканчивается. Бренды и компании-производители осознали, что могут использовать свои открытия при создании не только спортивной одежды, но и повседневной. Конечно, рассказать обо всех секретах и уникальных технологиях невозможно, но про некоторые из них — вполне.

Какие функциональные материалы сейчас есть

Существует большое количество тканей, которые были изобретены в разное время и активно используются при пошиве одежды по всему миру. Перечислим, пожалуй, самые популярные и известные:

модакрил Kanaceron и акрилонитрил — модифицированное акриловое волокно;

полиэстровые волокна, в том числе и тончайший микрополиэстр;

полиамиды;

полипропиленовые волокна;

волокна из поливинила (например, итальянские ткани Movil);

полиуретановые волокна (из них шьют носки и термобельё);

микрофибра из сверхтонких полимерных волокон.

Фото: unsplash.com/@jadestephens

Да, названия не из лёгких, а в различиях и тонкостях разберётся только специалист. Но все подобные материалы наделены похожими свойствами:

высокая прочность;

упругость и эластичность;

теплоизоляция;

экологичность;

быстрое высыхание;

устойчивость к огню;

функциональность.

Какая есть одежда и для чего она нужна

Сергей Коломин эксперт по продукции The North Face Russia Наш организм несовершенен, в отличие от организмов многих животных. Мы сильно зависим от окружающей температуры. Холодно или жарко — дискомфорт. В жару мы потеем, а в холод — мёрзнем, соответственно, технологичная одежда призвана эти эффекты минимизировать.

В 1941 году учёные из США Гэдж, Бёртон и Баззет создали единицу измерения, которую назвали CLO (первые три буквы слова CLOTHES — «одежда». — Прим. «Чемпионата»). Это оценка количества теплоизолирующего материала, которое необходимо для поддержания температуры кожи человека, сидящего на стуле, при температуре +21°С и относительной влажности воздуха 50%. Так, один CLO означает, сколько одежды нужно человеку, чтобы чувствовать себя комфортно.

Всю функциональную одежду правильнее поделить на четыре блока: влаговыводящая, утепляющая, ветрозащитная и водонепроницаемая.

Влаговыводящая

Одежда с технологией влаговыведения необходима, чтобы поддерживать терморегуляцию тела и делать так, чтобы избыточный пот не оставался на коже. Для этого поры должны быть открыты — тогда лишняя влага уходит на поверхность изделия и распределяется на максимальную площадь для быстрого испарения.

Фото: istockphoto.com

Утепляющая

В блоке утепляющей одежды можно выделить две подгруппы материалов:

флис;

куртки с пуховым или синтетическим утеплителем.

Говоря о флисе, надо отметить, что и он также делится на:

флис, который сильно согревает;

флис, который согревает меньше, но при этом дополнительно выводит влагу в случае интенсивных нагрузок.

Пух — самый эффективный утеплитель, но, к сожалению, не работает, когда становится влажным. Поэтому как компромисс придумали синтетический утеплитель. Например, Thermoball. Имеет в составе нейлон высокого качества, сформованный в виде шариков. Он обеспечивает лёгкий вес и отличную компрессионность, задерживает тепло дольше обычных аналогов. Преимущества: тепловые характеристики аналогичны гусиному пуху 600 Fill Down. При этом синтетический вариант прекрасно согревает во влажных условиях.

Качество утеплителя определяется степенью его «лофта» (насколько долго пух может поддерживать «пушистость»). Согревают в данном случае не пух и не синтетические волокна, а воздушные слои, которые находятся между пушинок: чем больше этих слоёв, тем лучше. Качественный утеплитель должен не уменьшаться со временем. Каким он был «толстеньким» при покупке изделия, таким и должен оставаться дальше.

Ветрозащитная

Третий блок — ветрозащитная одежда и группа softshell тканей. Они практически непродуваемы, что нейтрализует «чилэффект» (ощущение более низкой температуры при воздействии воздушного потока). Кроме того, ткань имеет водостойкую DWR пропитку.

Фото: unsplash.com/@a_m

Softshell (в переводе — «мягкая оболочка») — это не обычная ткань, а комбинация из нескольких материалов и технологий. Вкупе это позволяет шить вещи с защитой от холода, снега, дождя и ураганного ветра. Специалистам компании Buffalo удалось соединить флисовую ткань со слоем дышащего, не пропускающего влагу материала pertex. Верхняя часть — эластичная ткань высокой плотности, а внутренняя — ворс, который становится основой. Бесчисленные ворсинки разбивают испарения, выделяемые во время тренировок или повышенных нагрузок. Поступающая снаружи влага — капли дождя или растаявший снег — также подхватываются нежным ворсом, принимают температуру тела и вновь выводятся в верхний слой. В одежде из такого материала всегда сухо и тепло.

Вся одежда из softshell обладает высокой паропроницаемостью, что позволяет быстро отводить лишнюю влагу во время тренировок или повышенных нагрузок. Материал способен растягиваться в разные стороны, не сковывая движения. Одежда может быть пошита с применением полиэстера или полиамида, в составе также может быть лайкра или полиуретан. Иногда и натуральная шерсть.

Водонепроницаемая

Последняя группа одежды — та, которая защищает от воды. В этом случае одежда с мембраной. Это такая прослойка между слоями ткани, которая не позволяет воде проникать внутрь. Зато излишнее тепло и водяной пар свободно выходят через поры ткани. Их размер позволяет молекулам водяного пара проникать через них, а каплям воды — нет, сохраняя внутренние слои сухими.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

FutureLight — наиболее продвинутая технология среди мембранных тканей с наилучшей характеристикой паропроницаемости при полной водонепроницаемости, относится к типу поровых мембран. Технология позволяет контролировать расстояния между волокнами мембраны и её толщину, что даёт возможность точно варьировать характеристики паропроницаемости и водонепроницаемости готового изделия в зависимости от запроса. Также ткани, изготовленные с применением этой мембраны, обладают повышенными эластичными свойствами, обеспечивая максимальный комфорт при носке одежды.

Ещё несколько интересных технологий

Gore-Tex

Gore-Tex — мембрана производится из тефлона. Ткань бывает как двух-, так и трёхслойная. На 1 см² материала приходится 1,7 млн пор, из-за чего он выводит влагу не каплями, а молекулами. Благодаря такому качеству одежда остаётся сухой, драгоценное тепло не уходит, что полезно при занятии спортом. А благодаря водостойкости мембрана защищает от дождя и мокрого снега, спасает от переохлаждения.

Толщина Gore-Tex — 0,01 мм. Этой прочности недостаточно для самостоятельного использования, поэтому мембрана склеивается с тканевым слоем. Благодаря чему одежда долговечна и износостойка.

Windstopper

Технология Windstopper — также разработка компании Gore-Tex. Из названия понятно, что она разработана для дополнительной защиты от сильных порывов ветра. При изготовлении тоже используется мембрана из тефлона. Она получается дышащей и ветронепроницаемой. Кроме прочих свойств, ещё обладает и водонепроницаемостью, но не абсолютной. Она точно защитит от сильного ветра, но не от проливного дождя.

Фото: unsplash.com/@kaze_0421

Omni-Tech

Эта технология принадлежит бренду Columbia и создана по принципу мембраны. Внутренняя поверхность ткани — из нейлона. На неё наносится полиуретан с частицами керамики — поэтому ткань получается особенно прочной. Кроме того, Omni-Tech пропускает пары влаги наружу, но при этом обладает водостойкостью.

Sensortex

Эта мембрана наносится на наружную ткань при изготовлении лёгких мембран. Поэтому показатели паро- и водопроницаемости меньше. Тем не менее Sensortex защищает от воды и хорошо выводит влагу, сохраняя тепло. В такой одежде комфортно заниматься горными лыжами и сноубордом.