Функциональные материалы, без которых нельзя представить спортивную одежду сегодня

Разбираемся вместе с экспертом.
Спорт сильно влияет на нашу жизнь. Не только в плане здорового образа жизни или достижения определённых результатов. Во время тренировок и соревнований человек испытывает большие нагрузки, которые потом анализируют тренерские составы, биохимики и другие учёные. Результат их работы позволяет подтвердить теории и осознать изменения, которые переживает организм под действием физических нагрузок.
Немаловажный фактор достижения особых высот — экипировка. Спортивная одежда позволяет совсем немного противостоять законам физики, уменьшить лобовое сопротивление, увеличить сцепление с поверхностью, повысить кровоток и ускорить восстановление мышц после перенесённых нагрузок.
Фото: unsplash.com/@0xhjohnson
В XXI веке невозможно добиться новых рекордов и отодвинуть границы возможного без поддержки со стороны технологий. Усэйн Болт вряд ли сможет поставить новый рекорд, если побежит в вытянутой майке-алкоголичке, джинсовых шортах и кроссовках брата сестры мужа.
Стоит обратить внимание, что на одном спорте всё не заканчивается. Бренды и компании-производители осознали, что могут использовать свои открытия при создании не только спортивной одежды, но и повседневной. Конечно, рассказать обо всех секретах и уникальных технологиях невозможно, но про некоторые из них — вполне.
Какие функциональные материалы сейчас есть
Существует большое количество тканей, которые были изобретены в разное время и активно используются при пошиве одежды по всему миру. Перечислим, пожалуй, самые популярные и известные:
- модакрил Kanaceron и акрилонитрил — модифицированное акриловое волокно;
- полиэстровые волокна, в том числе и тончайший микрополиэстр;
- полиамиды;
- полипропиленовые волокна;
- волокна из поливинила (например, итальянские ткани Movil);
- полиуретановые волокна (из них шьют носки и термобельё);
- микрофибра из сверхтонких полимерных волокон.
Фото: unsplash.com/@jadestephens
Да, названия не из лёгких, а в различиях и тонкостях разберётся только специалист. Но все подобные материалы наделены похожими свойствами:
- высокая прочность;
- упругость и эластичность;
- теплоизоляция;
- экологичность;
- быстрое высыхание;
- устойчивость к огню;
- функциональность.
Какая есть одежда и для чего она нужна
Наш организм несовершенен, в отличие от организмов многих животных. Мы сильно зависим от окружающей температуры. Холодно или жарко — дискомфорт. В жару мы потеем, а в холод — мёрзнем, соответственно, технологичная одежда призвана эти эффекты минимизировать.
Всю функциональную одежду правильнее поделить на четыре блока: влаговыводящая, утепляющая, ветрозащитная и водонепроницаемая.
Влаговыводящая
Одежда с технологией влаговыведения необходима, чтобы поддерживать терморегуляцию тела и делать так, чтобы избыточный пот не оставался на коже. Для этого поры должны быть открыты — тогда лишняя влага уходит на поверхность изделия и распределяется на максимальную площадь для быстрого испарения.
Фото: istockphoto.com
Утепляющая
В блоке утепляющей одежды можно выделить две подгруппы материалов:
- флис;
- куртки с пуховым или синтетическим утеплителем.
Говоря о флисе, надо отметить, что и он также делится на:
- флис, который сильно согревает;
- флис, который согревает меньше, но при этом дополнительно выводит влагу в случае интенсивных нагрузок.
Качество утеплителя определяется степенью его «лофта» (насколько долго пух может поддерживать «пушистость»). Согревают в данном случае не пух и не синтетические волокна, а воздушные слои, которые находятся между пушинок: чем больше этих слоёв, тем лучше. Качественный утеплитель должен не уменьшаться со временем. Каким он был «толстеньким» при покупке изделия, таким и должен оставаться дальше.
Ветрозащитная
Третий блок — ветрозащитная одежда и группа softshell тканей. Они практически непродуваемы, что нейтрализует «чилэффект» (ощущение более низкой температуры при воздействии воздушного потока). Кроме того, ткань имеет водостойкую DWR пропитку.
Фото: unsplash.com/@a_m
Вся одежда из softshell обладает высокой паропроницаемостью, что позволяет быстро отводить лишнюю влагу во время тренировок или повышенных нагрузок. Материал способен растягиваться в разные стороны, не сковывая движения. Одежда может быть пошита с применением полиэстера или полиамида, в составе также может быть лайкра или полиуретан. Иногда и натуральная шерсть.
Водонепроницаемая
Последняя группа одежды — та, которая защищает от воды. В этом случае одежда с мембраной. Это такая прослойка между слоями ткани, которая не позволяет воде проникать внутрь. Зато излишнее тепло и водяной пар свободно выходят через поры ткани. Их размер позволяет молекулам водяного пара проникать через них, а каплям воды — нет, сохраняя внутренние слои сухими.
Фото: unsplash.com/@kellysikkema
Ещё несколько интересных технологий
Gore-Tex
Gore-Tex — мембрана производится из тефлона. Ткань бывает как двух-, так и трёхслойная. На 1 см² материала приходится 1,7 млн пор, из-за чего он выводит влагу не каплями, а молекулами. Благодаря такому качеству одежда остаётся сухой, драгоценное тепло не уходит, что полезно при занятии спортом. А благодаря водостойкости мембрана защищает от дождя и мокрого снега, спасает от переохлаждения.
Толщина Gore-Tex — 0,01 мм. Этой прочности недостаточно для самостоятельного использования, поэтому мембрана склеивается с тканевым слоем. Благодаря чему одежда долговечна и износостойка.
Windstopper
Технология Windstopper — также разработка компании Gore-Tex. Из названия понятно, что она разработана для дополнительной защиты от сильных порывов ветра. При изготовлении тоже используется мембрана из тефлона. Она получается дышащей и ветронепроницаемой. Кроме прочих свойств, ещё обладает и водонепроницаемостью, но не абсолютной. Она точно защитит от сильного ветра, но не от проливного дождя.
Фото: unsplash.com/@kaze_0421
Omni-Tech
Эта технология принадлежит бренду Columbia и создана по принципу мембраны. Внутренняя поверхность ткани — из нейлона. На неё наносится полиуретан с частицами керамики — поэтому ткань получается особенно прочной. Кроме того, Omni-Tech пропускает пары влаги наружу, но при этом обладает водостойкостью.
Sensortex
Эта мембрана наносится на наружную ткань при изготовлении лёгких мембран. Поэтому показатели паро- и водопроницаемости меньше. Тем не менее Sensortex защищает от воды и хорошо выводит влагу, сохраняя тепло. В такой одежде комфортно заниматься горными лыжами и сноубордом.