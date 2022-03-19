Чем опасен сон при свете? 5 причин отдыхать в полной темноте

Почему опасно спать с включённым светом?



Разбираемся вместе с сомнологом.

Люди спят со светом по разным причинам. Кому-то тяжело просыпаться по утрам с задёрнутыми шторами, кто-то живёт не один и не может контролировать все источники света. А некоторые и вовсе боятся темноты. Как бы там ни было, а такой отдых может принести больше вреда, чем пользы. Как так?

Яна Коперская невролог, сомнолог, эксперт wellness-платформы Level3mind Организм устроен так, что качественно отдохнуть он может только в полной темноте. Причём избыточное освещение способно негативно повлиять на сон не только во время самого сна, но и незадолго до отхода к нему.

Как свет влияет на сон?

Дело в том, что очень важные вещества (в том числе мелатонин) образуются в эпифизе (или шишковидной железе) исключительно в полной темноте. Если её во время сна нет, то важная регулирующая функция шишковидной железы нарушается, гормона сна образуется мало, затрудняется засыпание, а сам сон становится поверхностным. И всё это предрасполагает к различным неблагоприятным последствиям.

Фото: unsplash.com/@mrsbeccaschultz

Нарушения пищевого поведения

Не отдохнув как следует во время сна, организм требует быстрой энергии, сладкого и углеводов. Причём аппетит разгоняется именно во второй половине дня. А это прямая дорога к набору веса.

Нарушение обмена веществ

Учёные из Школы медицины в Чикаго выяснили, что сон при освещении негативно сказывается на метаболических процессах. В том числе провоцирует инсулинорезистентность, что в долгосрочной перспективе может привести к сахарному диабету. При этом, чтобы вызвать скачок инсулина во время эксперимента, потребовалась всего одна ночь с включённым светом.

Повышение давления

Отдых при искусственном освещении способствует повышению артериального давления и уровня холестерина. Также может вызывать изменения в сосудах, которые со временем перетекают в серьёзные заболевания.

Снижение настроения

Включённый свет приводит к нарушениям сна, а это, в свою очередь, сказывается и на работоспособности, и на настроении. Если это происходит регулярно, нехватка здорового ночного отдыха способна спровоцировать депрессивные состояния и расстройства.

Фото: unsplash.com/@chris_jolly

Ухудшение иммунитета

Недостаток сна или некачественный отдых может негативно сказываться на работе иммунной системы, в том числе иммунном ответе на вирусные и онкологические заболевания.

Важно понимать, что для шишковидной железы важна не только полная темнота во время сна, но и регулярность наступления этой темноты, то есть сон в одно и то же время. И другой интересный момент: нужна не только полная темнота во время сна, но и достаточное количество дневного света во время бодрствования.

А если хочется спать днём?

Если ночного сна было достаточно, но всё же захотелось вздремнуть, блэкаут шторы и маска необязательны. Другое дело — если речь о тех, кто работает в ночную смену. Им во время дневного сна необходимо обеспечивать полное затемнение, а в рабочее время использовать специальное освещение, чтобы компенсировать недостаток солнечного света.