Как укрепить здоровье совершенно бесплатно: 5 несложных способов

Чтобы заняться собой, совсем не обязательно тратить уйму денег и времени на салоны и фитнес-залы.

Что можно сделать с пользой для здоровья и без лишних трат?



Рассказываем вместе с коучем по здоровью.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке DanteFruit.com Сегодня, чтобы заботиться о здоровье, совсем не обязательно тратить большие деньги. В открытом доступе большое количество бесплатных курсов с тренировками на любой «вкус и цвет»: от медитаций и йоги до фитнеса и единоборств.

Йога

Йога — это древнейшая практика для тела и духа, пришедшая из Индии, означает «единение», «гармония».

Изначально целью занятий была практика духовной концентрации, но позже обнаружили и общее положительное влияние на здоровье.

Елена: Йога полезна как женщинам, так и мужчинам. Занимаясь йогой дома или на улице, вам будет проще справиться с вредными привычками. Практики будут полезны для психоэмоционального состояния (в особенности благодаря дыхательным упражнениям): уйдут тревога и волнение.

Фото: istockphoto.com

Занятия йогой:

расслабляют организм;

помогают обрести баланс;

дают прилив энергии;

проясняют ум;

считаются профилактикой мигрени;

ослабляют боли в спине;

снимают напряжение и стресс;

укрепляют мышцы тела;

улучшают кровообращение;

развивают гибкость;

помогают избавиться от лишнего веса;

укрепляют кости;

выравнивают осанку.

С чего начать?

Здраво оценить свои возможности. Упражнения должны выполняться плавно и без боли. Если асана доставляет дискомфорт, лучше остановиться. Не стоит переусердствовать, после занятия вы должны выйти не выжатыми как лимон, а с приятной усталостью. Занимайтесь регулярно, чтобы взять максимум от йоги и осознать возможности своего тела.

Медитация

Медитация — это восточная духовная практика, влияющая на мироощущение человека. Она помогает укрепить физическое и психологическое здоровье, устанавливает внутренний диалог, тренирует мозговую деятельность.

Елена: Одной из частей занятий йогой — как правило, заключительной — становится медитация. Её основная ценность — в снятии напряжения.

Фото: unsplash.com/@yogagenapp

Занятия медитацией:

снимают стресс и напряжение;

улучшают работу головного мозга;

помогают вырабатывать гормон счастья (серотонин);

снижают уровень гормона стресса (кортизола);

повышают работоспособность;

улучшают настроение;

дают общий оздоровительный эффект;

помогают избавиться от бессонницы;

уменьшают тревожность.

С чего начать?

Выберите тихое и спокойное место, где вас ничто не будет отвлекать. Примите позу для медитации. Она может быть статичной (положение лёжа или сидя) или динамичной (ходьба, прогулка). Настройте дыхание, сконцентрируйтесь на нём. Ваша основная задача — сфокусироваться на чём-либо, старайтесь не давать мыслям витать в облаках.

Елена: Составьте расписание занятий, внесите их в график. Пусть это будут 2-3 тренировки в неделю, если поймёте, что можете или хотите больше — увеличьте их количество.

Прогулки на свежем воздухе

Гуляя на улице, мы насыщаем организм кислородом. Иногда непросто найти время на прогулку, но делать это необходимо.

Прогулки на свежем воздухе:

поднимают настроение;

расслабляют;

снимают стресс;

укрепляют иммунитет;

улучшают работу сердца и сосудов;

ускоряют обмен веществ;

наполняют энергией;

сокращают риски некоторых заболеваний;

улучшают работу мозга.

Фото: unsplash.com/@jamie452

Если бóльшую часть дня вы сидите, начните прогулки с малого. Если в одиночку выходить лень, пригласите друга или возьмите с собой питомца — они не дадут вам заскучать.

Елена: Многие дворы оборудованы спортивными площадками, а тренировки на свежем воздухе будут полезны не только для тела, но и для психологического состояния.

Спорт

Физическая активность очень полезна для здоровья. Регулярные занятия спортом подарят вам подтянутое тело и закалённый характер, как говорится, в здоровом теле — здоровый дух.

Елена: Важно понимать, для чего вам нужны тренировки, какие у вас стоят цели: сбросить вес, прийти в лучшую форму, нарастить мышечную массу или что-то другое. От этого будут зависеть тип занятий, их количество и интенсивность.

Фото: istockphoto.com

Занятия спортом:

поднимают настроение;

повышают самооценку;

улучшают функционирование мозга;

регулируют кровоснабжение мышц;

нормализуют деятельность нервной системы;

снижают уровень стресса;

укрепляют иммунитет;

ускоряют обмен веществ;

выводят токсины;

снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний;

укрепляют сосуды;

помогают снизить вес и укрепить мышцы.

Елена: Дома доступны многие виды занятий, помимо йоги. Это могут быть фитнес, растяжка, силовые тренировки, кардио и даже танцы. Вам понадобится минимальный набор инвентаря: коврик, резинка для фитнеса, гантели. Не забудьте про удобную спортивную одежду и обувь.

С чего начать?

Распланируйте свой день. Определите уровень допустимых нагрузок. Добавьте пешие прогулки, замените лифт подъёмом по лестнице. Начинайте занятия с малого, главное — не забывайте про регулярность. Перед началом занятий по возможности проконсультируйтесь с врачом или с тренером, чтобы случайно не навредить себе.

Самомассаж

Самомассаж — разновидность массажа, в которой человек, производя давление на определённые участки собственного тела, повышает тонус организма. Конечно необходимо знать определённую технику, чтобы приблизить его по пользе к сеансу со специалистом.

Елена: Самомассаж полезен тем, кто ведёт сидячий образ жизни, работает в офисе или мало двигается.

Фото: unsplash.com/@kkalerry

Самомассаж:

регулирует работу внутренних органов;

воздействует на сердечную, желудочную, кишечную функции;

насыщает кожные ткани кислородом и питательными веществами;

удаляет омертвевшие клетки кожи;

очищает сальные железы;

делает кожу более упругой и здоровой.

Как правильно делать?

Руки должны двигаться по ходу лимфатических путей, а вот лимфатические узлы массировать категорически нельзя. Во время массажа необходима опора, чтобы организм был расслаблен. Перед массажем снимите с себя все украшения, часы, чтобы не повредить кожу. После массажа необходим душ.

Техника выполнения

Начните с разминки плеч и шеи: растирайте их сильными нажатиями пальцев по кругу.

Затем возьмитесь левой рукой за правое ухо и осторожно потяните его к левому плечу. Повторите то же самое, но с другой стороны.

Аккуратно разомните шею и плечи. Делайте это медленно.

Сложите руки за спиной и разомните поясницу. Разогревайте её минимум пять минут, чтобы вы почувствовали тепло.

Промните позвоночник, насколько позволяет гибкость.

Если у вас есть массажёры или вакуумная банка (знаете, как их использовать, и не имеете противопоказаний) — используйте их.

В конце нанесите на тело разогревающий крем.

Все эти способы помогут держать тело в тонусе и укрепить здоровье совершенно бесплатно, стоит только встать с дивана и немного потрудиться. Результат не заставит ждать.