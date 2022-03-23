Спорт для сильных и уверенных в себе. Почему всё больше людей выбирают триатлон?

Что такое триатлон и почему его так любят спортсмены?



Отвечают эксперты.

Триатлон стремительно набирает популярность. Каждый год в этот спорт вливаются новые звёзды. Что же такого привлекательного в триатлоне? Разбираемся вместе.

Евгений Романенко бизнесмен, основатель сети фитнес-клубов Come On Gym и амбассадор IRONSTAR После первого триатлона я в очередной раз убедился в правильности моей жизненной позиции: чтобы достичь невозможного — нужно хотеть нереального!

Причина 1: это не скучно

В триатлоне спортсмены проходят дистанцию поочерёдно тремя способами: вплавь, на велосипеде и бегом. Во время подготовки к соревнованиям приходится тренироваться по всем трём направлениям. Такая нагрузка позволяет встряхнуть организм и открыть в себе новые энергетические ресурсы, а заодно и поставить новые цели. За разнообразием в триатлон часто приходят атлеты из других видов спорта, которым надоели привычные однотипные тренировки. Но самое весёлое начинается в транзитной зоне на соревнованиях: среди частых курьёзов перепутать свои кроссовки с чужими, забыть месторасположение своего велосипеда и застрять в слишком плотном гидрокостюме — тут не до скуки. Возможно именно поэтому триатлон выбирают Дженнифер Лопес, Мэттью Макконахи и даже шеф-повар Гордон Рамзи.

Евгений Романенко Фото: IRONSTAR

Причина 2: гармонично прокачивается всё тело

Если посмотреть на триатлетов, практически все имеют стройную и подтянутую фигуру. Секрет заключается в том, что за счёт чередования нагрузок, тело спортсменов развивается гармонично и сбалансированно. Рельефные плечи и крепкую спину даёт плавание, подтянутые ягодицы и мускулистые ноги — велосипед, подтянутый пресс — бег. Также тренировки повышают выносливость, нормализуют давление и обменные процессы в организме. Хотите стать сильным, выносливым Аполлоном? Попробуйте триатлон.

Евгений Романенко Фото: IRONSTAR

Причина 3: меняется самооценка

Многие спортсмены, однажды преодолев полную «железную» дистанцию (3,86 км – плавание, 180 км – велогонка, 42,195 км – бег), обретают совершенно иное мироощущение и самооценку. Меняется образ мыслей: человек становится более уверенным в себе и стрессоустойчивым. Триатлон учит ставить перед собой новые цели и достигать их, не бояться трудностей и их преодоления, что находит отражение во всех сферах жизни. Именно поэтому в триатлон часто идут успешные люди — бизнесмены, политики, руководители и топ-менеджеры.

Евгений: Триатлон казался мне чем-то нереальным, ведь ещё год назад я совсем не умел плавать и ни разу не сидел на шоссейном велосипеде. Сейчас уже нереальным кажется попасть на призовую тумбу… Поэтому я с нетерпением жду новый спортивный сезон!

Сергей Шелапугин Фото: IRONSTAR

Причина 4: своя тусовка

В триатлоне есть своё комьюнити с присущими ему сленгом и шутками. «Транзитка», «драфтинг», «железка» — слова, недоступные для понимания большинству, всегда вызовут улыбку у триатлета. Кроме того, что триатлон — сообщество весёлых, спортивных и успешных, это ещё и отличная площадка для нетворкинга. При этом «войти в тусовку» совсем не сложно — для этого необязательно сразу пытаться взять «железную» дистанцию, можно начать со спринта (0,75 км – плавание, 20 км – велогонка, 5 км – бег ), доступного каждому.

Тренер Сергей Шелапугин загорелся пройти «железную» дистанцию ещё в начале своей беговой карьеры — в 2008 году. Спустя 13 лет она ему покорилась.

Сергей Шелапугин Фото: IRONSTAR

Сергей Шелапугин тренер Говорят, есть два эффекта после: либо зацепит и проберёт до мурашек, либо нет. Меня сильно увлёк этот вид спорта, и вот: впереди серьёзная подготовка на 2022 год. С увлечением триатлоном моя жизнь стала системнее и интереснее: улучшился тайм-менеджмент, появилась мотивация больше зарабатывать на новые хотелки для триатлона. С уверенностью могу заявить, что триатлон — спорт сильных и уверенных в себе людей. После прохождения дистанции энергия прёт так, что ты забываешь про усталость.

В России самые известные старты на разные дистанции проводит IRONSTAR. В этом году сезон стартует уже в апреле в Лужниках. Также в календаре 2022 года запланированы мероприятия в Анапе, Геленджике, Казани, Завидове, Калининграде, Самаре и Сочи — отличная возможность пополнить копилку своих спортивных достижений и спланировать незабываемые летние выходные. Каждый старт — настоящий праздник активного образа жизни для всей семьи.

Сергей Шелапугин Фото: IRONSTAR

Попробовать силы в эстафете вместе с единомышленниками, поддержать спортивные начинания своего ребёнка, который принимает участие в детском забеге STARKIDS, сделать сотни фотографий любимой, финиширующей в женском забеге IRONLADY, или насладиться захватывающей спортивной борьбой сильнейших российских триатлетов — выбор за вами.