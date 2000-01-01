6 весенних курток для мужчин
Спортивный стиль может быть разным.
Анорак
Куртка придётся по душе любителям активных прогулок и функционального гардероба. Например, легендарный вариант от Napapijri.
Утеплённая рубашка
Для тех, кто совмещает в гардеробе разные стили и ориентируется прежде всего на комфорт, отлично подойдёт такая модель. Куртка готова интегрироваться в образ как со спортивной худи, так и с джинсами. У SHU можно найти несколько отличных моделей.
Косуха
Кожаная куртка станет вашим незаменимым спутником и в этом сезоне. Сочетайте её с ретрокедами или массивными кроссовками. Urban Fashion for Men предлагает совсем классический вариант.
Объёмный пуховик
Ранняя весна и укороченный пуховик как будто созданы друг для друга. Выбирайте яркие модели или отделку в стиле колорблок, как у RESERVED.
Бомбер
Базовая модель для всех, кто не готов расставаться с удобными трикотажными костюмами и кроссовками. Выбирайте варианты спокойных цветов, например, как у CROPP.
Утеплённый жилет
Жилет становится одним из самых стильных элементов весеннего гардероба уже несколько сезонов подряд. Неудивительно — это комфортно, функционально и стильно. Например, такой объёмный вариант от 12 storeez.
6 курток для мужчин: выбираем, что носить этой весной
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