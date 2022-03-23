8 простых упражнений, которые снимут отёки и зарядят энергией

Зачем нужна лимфатическая система и как поддерживать её здоровье?
Роль лимфатической системы в жизни человека огромна. Она охватывает весь наш организм, её ткани и клетки выполняют специальные задачи.
Лимфа – это белая жидкость. Система проходит через весь организм человека и отвечает за самое важное – очищение и иммунитет.
Как понять, что лимфатическая система не в порядке?
Лимфатическая система защищает нас от вирусных заболеваний, отвечает за клеточный метаболизм и выводит вредные токсины из организма.
Проблемы с системой приводят к застою лимфы, нестабильной циркуляции и нарушению её движения в венозное русло. Причинами этого могут быть сидячий образ жизни, несбалансированный рацион, тесная одежда и высокие каблуки, курение, употребление алкоголя.
Фото: istockphoto.com
Симптомы нарушения оттока лимфы
- Кислый запах тела
- Припухлость в суставах
- Увеличенные лимфоузлы (например, на шее, локтях или в подмышках)
- Отёки конечностей
- Потливость ладоней и стоп
- Болезненность и набухание груди
- Заложенность носа
- Утренняя слизь в носоглотке
- Склонность к заболеваниям дыхательных путей
Зарядка, которая поможет снять отёки и зарядиться энергией
После сна необходимо пробудить и вернуть тонус лимфатической системы, запустить метаболизм, активизировать работу кишечника. Каждое утро должно начинаться с простых, но очень эффективных упражнений. Нужно их выполнять сразу после пробуждения, натощак.
Фото: istockphoto.com
Массаж области ключицы
Техника выполнения
- Лечь на спину, на ровную поверхность.
- Руки скрестить на груди так, чтобы пальцы левой руки были под правой ключицей, а правой руки – под левой ключицей.
- Локти поднимите так, чтобы пальцы проваливались в ямки около ключиц.
- Вдох нужно делать, находясь в исходном положении, а при выдохе немного надавливать на ямки над ключицами.
Повторить упражнение следует 15-20 раз.
Перекатывание на стопах
Техника выполнения
- Нужно встать прямо и вытянуть руки ровно вдоль тела. Ноги должны находиться параллельно друг к другу.
- Поднимитесь на носочки и задержитесь в этом положении на секунду.
- Вернитесь в исходное положение и постепенно перекатитесь на пятки.
- Дышите спокойно и ровно.
Повторите упражнение 20 раз.
Фото: unsplash.com/@bearsnap
Массаж солнечного сплетения
Техника выполнения
- Встаньте или сядьте так, чтобы спина была ровной.
- Указательные и большие пальцы обеих рук держите вместе.
- На вдохе положите пальцы под рёбра в область солнечного сплетения.
- Затем обнимите себя руками и надавите на точку на спине.
- Задержитесь в этом положении на секунду.
Повторите упражнение 15-20 раз.
«Японская вибрация»
Техника выполнения
- Ложитесь на ровную поверхность на спину.
- Поднимите руки и слегка согните ноги в коленях.
- Встряхните ногами, пытаясь максимально расслабить свои конечности.
- Дышите ровно и спокойно.
Повторяйте упражнение в течение 1-3 минут.
Фото: istockphoto.com
«Лягушка»
Техника выполнения
- Сидя на ровной и плоской поверхности, согните ноги в коленях так, чтобы стопы касались друг друга.
- Руки положите на колени и нажимайте на них быстро, чтобы колени слегка подпрыгивали.
- Дыхание должно быть ровным и спокойным.
Повторять упражнение нужно 30 раз.
Фото: unsplash.com/@kaedu
«Тараканчик»
Техника выполнения
- Ложитесь на спину и поднимите руки и ноги вверх.
- Начните слегка потряхивать ими, как бы вибрируя.
Упражнение нужно делать в течение минуты.
Лимфодренажные прыжки
Техника выполнения
- Расположите ноги чуть ближе друг к другу, чем на ширине плеч.
- Согните ноги в коленях для лучшей амортизации при прыжках. Женщинам необходимо придерживать грудь руками.
- Прыгайте так, чтобы основной удар приходился на пятку.
Выполняйте упражнение минуту.
Фото: istockphoto.com
Скручивание
Техника выполнения
- Ложитесь на ровную поверхность на спину.
- Согните ноги в коленях и поднесите их как можно ближе к груди.
- Затем вернитесь в исходное положение.
- Выполняйте упражнение быстро, но при этом важно чувствовать себя комфортно.
- Дыхание должно быть ровным и устойчивым.
- В исходном положении нужно делать вдох, а на выдохе делать скручивание.
Повторить упражнение следует 20 раз.
Лимфатическая система играет одну из ведущих ролей в функционировании организма, поэтому необходимо уделять ей достаточное внимание. Ежедневно тренируйтесь по нашим рекомендациям, чтобы жить здорово и счастливо. Здоровый человек — это всегда счастливая улыбка, поток идей и заряд бодрости.