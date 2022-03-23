8 простых упражнений, которые снимут отёки и зарядят энергией

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Зачем нужна лимфатическая система и как поддерживать её здоровье?

Роль лимфатической системы в жизни человека огромна. Она охватывает весь наш организм, её ткани и клетки выполняют специальные задачи.

Лимфа – это белая жидкость. Система проходит через весь организм человека и отвечает за самое важное – очищение и иммунитет.

Как понять, что лимфатическая система не в порядке?

Лимфатическая система защищает нас от вирусных заболеваний, отвечает за клеточный метаболизм и выводит вредные токсины из организма.

Проблемы с системой приводят к застою лимфы, нестабильной циркуляции и нарушению её движения в венозное русло. Причинами этого могут быть сидячий образ жизни, несбалансированный рацион, тесная одежда и высокие каблуки, курение, употребление алкоголя.

Фото: istockphoto.com

Симптомы нарушения оттока лимфы

Кислый запах тела

Припухлость в суставах

Увеличенные лимфоузлы (например, на шее, локтях или в подмышках)

Отёки конечностей

Потливость ладоней и стоп

Болезненность и набухание груди

Заложенность носа

Утренняя слизь в носоглотке

Склонность к заболеваниям дыхательных путей

Зарядка, которая поможет снять отёки и зарядиться энергией

После сна необходимо пробудить и вернуть тонус лимфатической системы, запустить метаболизм, активизировать работу кишечника. Каждое утро должно начинаться с простых, но очень эффективных упражнений. Нужно их выполнять сразу после пробуждения, натощак.

Фото: istockphoto.com

Массаж области ключицы

Техника выполнения

Лечь на спину, на ровную поверхность.

Руки скрестить на груди так, чтобы пальцы левой руки были под правой ключицей, а правой руки – под левой ключицей.

Локти поднимите так, чтобы пальцы проваливались в ямки около ключиц.

Вдох нужно делать, находясь в исходном положении, а при выдохе немного надавливать на ямки над ключицами.

Повторить упражнение следует 15-20 раз.

Перекатывание на стопах

Техника выполнения

Нужно встать прямо и вытянуть руки ровно вдоль тела. Ноги должны находиться параллельно друг к другу.

Поднимитесь на носочки и задержитесь в этом положении на секунду.

Вернитесь в исходное положение и постепенно перекатитесь на пятки.

Дышите спокойно и ровно.

Повторите упражнение 20 раз.

Фото: unsplash.com/@bearsnap

Массаж солнечного сплетения

Техника выполнения

Встаньте или сядьте так, чтобы спина была ровной.

Указательные и большие пальцы обеих рук держите вместе.

На вдохе положите пальцы под рёбра в область солнечного сплетения.

Затем обнимите себя руками и надавите на точку на спине.

Задержитесь в этом положении на секунду.

Повторите упражнение 15-20 раз.

«Японская вибрация»

Техника выполнения

Ложитесь на ровную поверхность на спину.

Поднимите руки и слегка согните ноги в коленях.

Встряхните ногами, пытаясь максимально расслабить свои конечности.

Дышите ровно и спокойно.

Повторяйте упражнение в течение 1-3 минут.

Фото: istockphoto.com

«Лягушка»

Техника выполнения

Сидя на ровной и плоской поверхности, согните ноги в коленях так, чтобы стопы касались друг друга.

Руки положите на колени и нажимайте на них быстро, чтобы колени слегка подпрыгивали.

Дыхание должно быть ровным и спокойным.

Повторять упражнение нужно 30 раз.

Фото: unsplash.com/@kaedu

«Тараканчик»

Техника выполнения

Ложитесь на спину и поднимите руки и ноги вверх.

Начните слегка потряхивать ими, как бы вибрируя.

Упражнение нужно делать в течение минуты.

Лимфодренажные прыжки

Техника выполнения

Расположите ноги чуть ближе друг к другу, чем на ширине плеч.

Согните ноги в коленях для лучшей амортизации при прыжках. Женщинам необходимо придерживать грудь руками.

Прыгайте так, чтобы основной удар приходился на пятку.

Выполняйте упражнение минуту.

Фото: istockphoto.com

Скручивание

Техника выполнения

Ложитесь на ровную поверхность на спину.

Согните ноги в коленях и поднесите их как можно ближе к груди.

Затем вернитесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение быстро, но при этом важно чувствовать себя комфортно.

Дыхание должно быть ровным и устойчивым.

В исходном положении нужно делать вдох, а на выдохе делать скручивание.

Повторить упражнение следует 20 раз.

Лимфатическая система играет одну из ведущих ролей в функционировании организма, поэтому необходимо уделять ей достаточное внимание. Ежедневно тренируйтесь по нашим рекомендациям, чтобы жить здорово и счастливо. Здоровый человек — это всегда счастливая улыбка, поток идей и заряд бодрости.