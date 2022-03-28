Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Где покататься на скейтборде в Краснодарском крае и Крыму, лучшие скейтпарки России

4 впечатляющих скейтпарка на юге России, где должен покататься каждый экстремал
Александр Бивол Павел Сухоруков
,
Скейтпарки на юге России
Комментарии
Их оценят не только опытные райдеры, но и туристы, которые любят необычную архитектуру.
Где покататься на скейтборде на юге России? Какие парки стоит посетить?

Отвечает лидер медиапроектов XSA Ramps.

Экстремальный спорт любит тепло и комфорт. А ещё возможность тренироваться на постоянной основе. Не просто так все основные дисциплины зарождались в Калифорнии во второй половине XX века.

В России тоже есть место с подобными климатическими условиями. Это южный регион. Долгое время на территории Краснодара, Сочи, Ростова строятся объекты спортивно-экстремального назначения, которые выделяются своим стилем, посылом и архитектурными решениями. Это места для публичного катания на скейтах, BMX и самокатах. В этих скейтпарках катаются и тренируются любители экстрима, спортсмены сборных команд России и иногда даже звёзды мировых величин.

Как скейтбординг прошёл путь от дворового увлечения до олимпийских медалей Как скейтбординг прошёл путь от дворового увлечения до олимпийских медалей
Как развиваются новые олимпийские виды спорта в России? Жизнь BMX и сёрфинга Как развиваются новые олимпийские виды спорта в России? Жизнь BMX и сёрфинга
Александр Бивол
Александр Бивол
лидер медиа-проектов XSA Ramps

Рассказывает о самых интересных скейт-парках на юге России.

Адлер

Парк в Адлере расположен в одном из центральных скверов. Расположение обязывает его быть больше чем просто скейт-парком и стать визуально-привлекательным общественным пространством. Идеальные формы жёлтого бетона завязаны межу собой линиями, которые открываются каждому по-своему. Но что видно всем без исключения, так это визуальная эстетика. Помимо фигур, в едином с парком стиле мы отлили из бетона лавочки, установили свет таким образом, чтобы парк функционировал в любое время суток.

Бэнк в форме выныривающего кита украсил как один из углов парка, так и сам центр Адлера. Мы создали картинку, но интерпретировать объекты на ней предстоит наблюдателю. Наш парк в Адлере – не трендовый «парк-блокбастер». Мы пошли от обратного, представив, что нам не нравится в современных общественных пространствах.

Краснодар

Первая крупная коллаборация XSA и Sons of Concrete привела к появлению первой в России бетонной плазе, позволяющей готовиться к соревнованиям формата SLS (Street League Skateboarding). Массивный парк содержит в себе более 40 элементов, перевязанных линиями, и делится
на три основные — от самых базовых технофигур до высокого сета ступеней с прямой и кинковой перилой. Уже на открытии в плазе собрался отряд из самых сильных скейтеров страны, а в дальнейшем на нём проводились сборы Федерации скейтбординга и официальный чемпионат России. В течение сезона десятки райдеров переезжают в город, чтобы готовиться здесь к соревнованиям.

Отдельные части парка сделаны из белого бетона (например, ступени и массивные по сути, но лёгкие по форме грани). Весь парк придерживается строгой цветовой гаммы – серый-белый-синий – в которую вплетены золотые перила, особенно хорошо играющие в закатном солнце.

Евгений Арсеньев
Евгений Арсеньев
райдер, создатель досок Unlocalboards

Когда видишь этот парк, на 100% можешь узнать почерк создателей. Очень нравится творческий подход ребят к созданию спотов, интеграция различных фигур животных или элементов городской среды в фигурах. Их креативность и творческий подход мне очень по душе. За это и за их вклад в наше катание большая благодарность. Если вспомнить легендарный BackYard в Краснодаре, построенный в лесу, сложно даже поверить, что это было реальностью. В целом смелые идеи и их воплощение всегда во мне вызывали уважение и восхищение.

Сочи

В начале 2021 года в Сочи появился новый парк взамен старого деревянного. В нём соседствует множество зон и разных фактур – верт с боулом, секция ступеней и перил, кирпичные чайна-бэнки, длиннейшие перила, книжки с гэпами, волны из бетона, похожие на китайскую стену, квотер-волна и объекты, которым сложно дать название.

До реконструкции сюда приходили все кому не лень: гопники, мамы с детьми, которые с малых лет впитывают правила этих земель – и всё это вперемешку с бесстрашными райдерами, ежедневно выживающими в деревянном скейт-парке в надежде не нарваться на очередную разборку.

Сейчас парк похож на реку, протекающую в тени массивных деревьев, и вызывает ощущение не синтетического, но живого места. В нём сочетается множество фактур, там просто приятно находиться или заглянуть мимоходом. Особенно это заметно ночью, когда включаются фонари и парк начинает светиться. Локальные и нелокальные, сочинцы и краснополянцы, москвичи и петербуржцы, несистемные творцы и результативные спортсмены – люди со всех концов России стеклись сюда и вытеснили прежних обитателей за пределы сквера в поисках новых тёмных уголков этого города.

Так работает современная урбанистика – работа с архитектурой для изменения общества, и мы рады, что можем применять теорию на практике. Для нас важно быть частью этого движения и по крупицам менять мир.

Александр Маркелов
Александр Маркелов
прорайдер Unlocalboards, тренер по скейтбордингу

Парк в Сочи очень интересный, один из лучших стритовых парков в России. Там есть фигуры для всех уровней катания и дальнейшего прогресса. Но, к сожалению, в парке довольно грязно, из-за того, что прилегающая ландшафтная территория «обслуживается городом». Места, где должны быть газоны — просто грязь, которая расплывается по парку после каждого дождя, и это вместе с мусором от подростков, «протирающих там штаны». Идеальный парк – это очень круто, но, если его не обслуживать, гетто остаётся гетто.

Симеиз

Минимализм в дизайне позволяет парку очень органично вписаться в ландшафт. С одной стороны – легендарная скала Дива, с другой – не менее легендарная скала Кошка, с третьей – Чёрное море. Парк не перегружает окружающее пространство и становится зоной для медитативного размеренного катания в простых формах. Волны, грани с тру-коупингами, бэнки и квотеры с радиусами разного уровня – на всё это можно смотреть как на экспонаты. Всё вместе выступает единой гармоничной композицией, дополняет архитектуру центра города и делает парк местом, в котором просто приятно находиться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что будет, если есть картошку каждый день? Отвечает нутрициолог
Что будет, если есть картошку каждый день? Отвечает нутрициолог
Как правильно сформировать привычку. Разбираемся с психологами
Как правильно сформировать привычку. Разбираемся с психологами
TOP 3
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Вопрос дня
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Здоровье
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
Здоровье
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Здоровье
© championat.com 2000–2022