4 впечатляющих скейтпарка на юге России, где должен покататься каждый экстремал

Их оценят не только опытные райдеры, но и туристы, которые любят необычную архитектуру.

Где покататься на скейтборде на юге России? Какие парки стоит посетить?



Отвечает лидер медиапроектов XSA Ramps.

Экстремальный спорт любит тепло и комфорт. А ещё возможность тренироваться на постоянной основе. Не просто так все основные дисциплины зарождались в Калифорнии во второй половине XX века.

В России тоже есть место с подобными климатическими условиями. Это южный регион. Долгое время на территории Краснодара, Сочи, Ростова строятся объекты спортивно-экстремального назначения, которые выделяются своим стилем, посылом и архитектурными решениями. Это места для публичного катания на скейтах, BMX и самокатах. В этих скейтпарках катаются и тренируются любители экстрима, спортсмены сборных команд России и иногда даже звёзды мировых величин.

Александр Бивол лидер медиа-проектов XSA Ramps Рассказывает о самых интересных скейт-парках на юге России.

Адлер

Парк в Адлере расположен в одном из центральных скверов. Расположение обязывает его быть больше чем просто скейт-парком и стать визуально-привлекательным общественным пространством. Идеальные формы жёлтого бетона завязаны межу собой линиями, которые открываются каждому по-своему. Но что видно всем без исключения, так это визуальная эстетика. Помимо фигур, в едином с парком стиле мы отлили из бетона лавочки, установили свет таким образом, чтобы парк функционировал в любое время суток.

Бэнк в форме выныривающего кита украсил как один из углов парка, так и сам центр Адлера. Мы создали картинку, но интерпретировать объекты на ней предстоит наблюдателю. Наш парк в Адлере – не трендовый «парк-блокбастер». Мы пошли от обратного, представив, что нам не нравится в современных общественных пространствах.

Краснодар

Первая крупная коллаборация XSA и Sons of Concrete привела к появлению первой в России бетонной плазе, позволяющей готовиться к соревнованиям формата SLS (Street League Skateboarding). Массивный парк содержит в себе более 40 элементов, перевязанных линиями, и делится

на три основные — от самых базовых технофигур до высокого сета ступеней с прямой и кинковой перилой. Уже на открытии в плазе собрался отряд из самых сильных скейтеров страны, а в дальнейшем на нём проводились сборы Федерации скейтбординга и официальный чемпионат России. В течение сезона десятки райдеров переезжают в город, чтобы готовиться здесь к соревнованиям.

Отдельные части парка сделаны из белого бетона (например, ступени и массивные по сути, но лёгкие по форме грани). Весь парк придерживается строгой цветовой гаммы – серый-белый-синий – в которую вплетены золотые перила, особенно хорошо играющие в закатном солнце.

Евгений Арсеньев райдер, создатель досок Unlocalboards Когда видишь этот парк, на 100% можешь узнать почерк создателей. Очень нравится творческий подход ребят к созданию спотов, интеграция различных фигур животных или элементов городской среды в фигурах. Их креативность и творческий подход мне очень по душе. За это и за их вклад в наше катание большая благодарность. Если вспомнить легендарный BackYard в Краснодаре, построенный в лесу, сложно даже поверить, что это было реальностью. В целом смелые идеи и их воплощение всегда во мне вызывали уважение и восхищение.

Сочи

В начале 2021 года в Сочи появился новый парк взамен старого деревянного. В нём соседствует множество зон и разных фактур – верт с боулом, секция ступеней и перил, кирпичные чайна-бэнки, длиннейшие перила, книжки с гэпами, волны из бетона, похожие на китайскую стену, квотер-волна и объекты, которым сложно дать название.

До реконструкции сюда приходили все кому не лень: гопники, мамы с детьми, которые с малых лет впитывают правила этих земель – и всё это вперемешку с бесстрашными райдерами, ежедневно выживающими в деревянном скейт-парке в надежде не нарваться на очередную разборку.

Сейчас парк похож на реку, протекающую в тени массивных деревьев, и вызывает ощущение не синтетического, но живого места. В нём сочетается множество фактур, там просто приятно находиться или заглянуть мимоходом. Особенно это заметно ночью, когда включаются фонари и парк начинает светиться. Локальные и нелокальные, сочинцы и краснополянцы, москвичи и петербуржцы, несистемные творцы и результативные спортсмены – люди со всех концов России стеклись сюда и вытеснили прежних обитателей за пределы сквера в поисках новых тёмных уголков этого города.

Так работает современная урбанистика – работа с архитектурой для изменения общества, и мы рады, что можем применять теорию на практике. Для нас важно быть частью этого движения и по крупицам менять мир.

Александр Маркелов прорайдер Unlocalboards, тренер по скейтбордингу Парк в Сочи очень интересный, один из лучших стритовых парков в России. Там есть фигуры для всех уровней катания и дальнейшего прогресса. Но, к сожалению, в парке довольно грязно, из-за того, что прилегающая ландшафтная территория «обслуживается городом». Места, где должны быть газоны — просто грязь, которая расплывается по парку после каждого дождя, и это вместе с мусором от подростков, «протирающих там штаны». Идеальный парк – это очень круто, но, если его не обслуживать, гетто остаётся гетто.

Симеиз

Минимализм в дизайне позволяет парку очень органично вписаться в ландшафт. С одной стороны – легендарная скала Дива, с другой – не менее легендарная скала Кошка, с третьей – Чёрное море. Парк не перегружает окружающее пространство и становится зоной для медитативного размеренного катания в простых формах. Волны, грани с тру-коупингами, бэнки и квотеры с радиусами разного уровня – на всё это можно смотреть как на экспонаты. Всё вместе выступает единой гармоничной композицией, дополняет архитектуру центра города и делает парк местом, в котором просто приятно находиться.