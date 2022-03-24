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Качаем руки правильно: 4 простых упражнения на руки, которые все делают неправильно

4 простых упражнения для прокачки рук, которые мы делали неправильно
Виктор Обморнов Егор Фукалов
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Упражнения для рук, которые мы делали неправильно
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Слишком большое отягощение не только не поможет накачаться, но и приведёт к травме.
Какие упражнения на руки мы чаще всего делаем неправильно и почему?

Отвечает фитнес-тренер.

Мы приходим в тренажёрный зал за красивым телом и часто думаем, что чем больший вес возьмём, тем объёмнее будут мышцы. Это не так. В первую очередь нужно оттачивать технику выполнения упражнений. Тренировки с отягощениями на удивление намного проще, чем с собственным весом. Но даже в этих с виду простых движениях мы часто допускаем ошибки.

<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

К простым упражнениям для прокачки рук можно отнести упражнения с дополнительным отягощением. Отжимания и подтягивания, например, непростые в плане техники, потому что они задействуют несколько суставов и мышечных групп.

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«Молотки»

Егор: Люди берут большой вес и думают, что, если они начинают поднимать тяжёлые гантели, их мышцы будут быстрее расти. Всё не так однозначно, есть много нюансов: из-за взятого не по силе веса они начинают отрывать локти, поднимать их, опускать, помогать себе ногами, в общем, заниматься читингом.

Новичкам рекомендуется соблюдать правильную технику выполнения. Важно держать локти близко к телу, медленно сгибать руки в локтях, поднимая гантели до уровня прямого угла. В верхней точке траектории сделайте паузу, дополнительно напрягите мышцы рук и медленно опустите гантели вниз.

Если вы только в начале своего спортивного пути, главная задача – прочувствовать те мышцы, которые нужно прокачать. А для этого важно тщательно следить за локтями, за положением кистей, за ногами. Во время выполнения напрягаться должны исключительно руки.

Фото: istockphoto.com

Сгибание рук со штангой на бицепс

Тут всё почти то же самое. Главное отличие в том, что при упражнении со штангой можно взять больший вес, чем с гантелями. При неправильном выборе отягощения повышается риск травм, начинают болеть суставы.

Егор: Пытаясь вести плечо к штанге, во время выполнения упражнения мы сводим его эффективность на нет. Спина должна оставаться прямой, по возможности встаньте к стене и прижмитесь к ней лопатками. Не забывайте также следить за положением локтей.

Фото: istockphoto.com

Французский жим

При разгибании рук работают трёхглавые мышцы плеча, они же трицепсы. Выполняя упражнение лёжа на скамейке, мы опускаем штангу ко лбу или чуть дальше за голову. Основная задача – плавно разгибать предплечья и работать только ими.

Егор: Плечевая кость должна быть зафиксирована в одном положении, а само движение совершается только в локтях. Тогда мы начнём правильно задействовать трицепс. Люди же из желания взять больший вес начинают задействовать плечевой сустав и неправильно выполняют упражнение.

Фото: istockphoto.com

Разгибание на трицепс с упором в скамью

Принимаем полусогнутое положение, упираемся одной рукой в скамейку, спина в горизонтальном положении относительно пола, берём гантель в руку и начинаем делать разгибание. Если локоть будет опускаться, эффективность упражнения снизится. В исходном положении угол в локте должен быть 90 градусов, и дальше идёт выпрямление.

Егор: Во время выполнения старайтесь держать локоть параллельно с полом или даже выше. Чем выше, тем лучше, потому что нагрузка будет постоянно идти на нужные мышцы.

Фото: istockphoto.com

К подбору отягощений важно отнестись очень серьёзно, потому что от этого фактора во многом зависят эффективность тренировок и степень вашего спортивного успеха.

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