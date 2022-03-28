Варианты есть, их больше одного. Даже за рубли.

Как сегодня заказать вещи в Россию из-за границы? Без кроссовок и гаджетов не останемся

В марте 2022 года крупные европейские и американские бренды приостановили работу в России: мы лишились Nike и adidas, Vans и The North Face, Uniqlo и H&M.

Ситуация на рынке нестабильная, но не безвыходная. Для всех, кто не готов отказываться от брендовых вещей и просто импортных товаров, есть пути, по которым даже весной 2022 года можно заполучить желаемую вещь.

Рассказываем, как можно приобрести новенькую пару «джорданов», если уж очень хочется.

Как обстоят дела на рынке?

Большинство брендов отказались от поставки в Россию, закрыв не только розничные фирменные магазины, но и приостановив работу интернет-магазинов на территории страны. В таких условиях можно поближе познакомиться с российскими производителями, воспользоваться услугами мультибрендовых магазинов (таких как Street Beat и Sneakerhead) или заказать товар из-за рубежа.

Фото: unsplash.com/@vanthanh2608

21 марта Евразийский экономический союз объявил о решении повысить порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах с € 200 до € 1000. Этот порог в последние годы только и делали, что снижали, чтобы повысить продаваемость внутренних товаров, но в текущих условиях было принято решение в пользу временного повышения порога.

Решение вступит в силу 31 марта и будет действовать на товары весом не более 31 килограмма. Если посылка, заказанная в иностранном интернет-магазине, стоит дороже этой суммы, покупатель должен заплатить 15% от суммы превышения.

Фото: unsplash.com/photos/YsiSAp3ccvk

На этом этапе стоит добавить — существуют некоторые ограничения при ввозе товаров в Россию. Заказывая из Европы, стоит обращать внимание на цену 1 единицы товара: она не должна превышать вышеупомянутые € 1000. Полный список разрешённых к ввозу из Европы товаров можно найти здесь.

С американскими товарами дела обстоят немного сложнее. В данный момент запрещены к ввозу следующие товары:

изделия из кожи, натуральный и искусственный мех;

одежда и обувь дороже $ 1000;

сумки, кошельки, чехлы, чемоданы;

ювелирные украшения и бижутерия;

часы и аксессуары с драгоценными металлами, слоновой костью, деревом;

косметика, средства по уходу за кожей, спонжи, кисти;

пластиковые фигурки и любые статуэтки;

спортивные перчатки;

керамика и хрусталь.

Полный список можно найти здесь.

Но главная загвоздка состоит вовсе не в логистической цепочке, а в том, что европейские и американские сервисы перестали принимать к оплате российские банковские карты.

Какие варианты всё ещё работают?

Банковские карты других стран

Если таковые у вас есть, не стоит ни о чём беспокоиться: вашу покупку доставят в Россию, пусть на пару дней дольше и на несколько валютных единиц дороже. Например, в данном случае помогут СДЭК или Time Saving Machine. У компаний есть свои склады в десятках стран мира, в том числе в США и Европе. Если при покупке выбираете соответствующие службы доставки, курьер привезёт груз самостоятельно.

Фото: unsplash.com/@rupixen

Для тех, кто не имеет иностранной карты, тоже не всё потеряно: сегодня есть страны, которые откроют банковский счёт онлайн даже не резиденту. Обратите внимание, что в большинстве банков у вас попросят цифровую подпись. Искать нужно в Казахстане, Турции, Сингапуре, Армении, Болгарии и на Кипре. В Грузии, к примеру, открыть карту возможно при наличии в стране доверенного лица.

Китайские сайты и Union Pay

Согласно статистике, китайский рынок электронной коммерции является крупнейшим в мире. За последние годы практически не осталось никаких предрассудков касательно надёжности онлайн-шоппинга в этой стране.

Во-первых, AliExpress и Nice — это такие же маркетплейсы, как Asos или Farfetch. На площадках можно найти оригинальные бренды, подтверждённые сертификатами подлинности. Важно помнить, что долларами там сейчас можно оплатить только с QIWI-кошелька, а если его нет, нужно будет его завести.

Фото: unsplash.com/@ciabattespugnose

Во-вторых, UnionPay — это международная платёжная система, действующая в 180 странах. В число стран, где она работает, входят Швейцария, Греция, Италия, Испания, Германия, Мексика, Кипр, Тайланд, Индия, Израиль, Португалия, Хорватия, Польша, Сербия, Венгрия, Австрия.

Сейчас можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay, которая будет работать сразу в обеих системах. Однако есть несколько фактов, которые звучат не так радужно:

1. Нужно уточнять действие системы в каждом отдельном магазине или ресурсе. Вы можете найти страну в списке принимающих такую карту, но покупки в конкретном выбранном магазине оплатить не сможете, потому что он ещё с системой не работает.

2. Оформление карты с UnionPay сегодня — совсем не дешёвая затея. Выпуск таковой обойдётся порядка 5-7 тысяч рублей за единицу пластика.

Логистические компании и агрегаторы

Самый доступный способ получить желаемую вещь из иностранного интернет-магазина — воспользоваться услугами специальных компаний. Как мы уже говорили, для такой схемы нужно иметь возможность оплатить саму покупку в валюте. Но и для тех, у кого на руках только российские карты и рубли, есть вариант.

Фото: unsplash.com/@mahabis

Специальные сервисы выкупают товары в американских и европейских магазинах и оформляют таможенную декларацию за вас. Вы оплачиваете покупки в рублях, а компания берёт конвертацию и все организационные моменты на себя. За свои услуги сервисы возьмут небольшую комиссию в размере 5-10%.

Как это работает?

Вы выбираете необходимые товары в иностранном интернет-магазине (скорее всего, вам придётся воспользоваться VPN). Регистрируетесь на понравившемся сервисе (одни из доступных сегодня у СДЭК и Бандерольки). Пополняете баланс в удобной для вас валюте — в некоторых сервисах подойдут даже рубли. Оформляете доставку на адрес предложенного сервисом почтового адреса или склада. Ожидаете курьера с возможностью отслеживать вашу посылку с момента поступления её на баланс компании.

Овсеп Осипян руководитель проекта CDEK Forward, директор СДЭК США СДЭК смогла перестроить свои логистические цепочки таким образом, чтобы продолжать работать во всех 25 странах присутствия. Вместо прямого авиасообщения с США мы используем мультимодальную доставку: часть пути посылки летят на самолёте в Финляндию, оставшийся путь мы везём их наземным транспортом из Хельсинки в Москву и Санкт-Петербург, откуда отправляем их в другие города России. Из Евросоюза мы осуществляем доставку только наземным транспортом. В связи с этим время доставки действительно увеличилось, но она не прекратилась.



Так можно шопиться на Amazon, eBay, iHerb и сайтах всех брендов, однако стоит учесть, что ждать посылку придётся немного дольше, да и цена на неё покажется немного выше — всё дело в разнице курсов валют. История с возвратом товаров тоже заставит задуматься о покупке — возвратить товар продавцу выйдет в копеечку.

Ещё несколько предложений

Вы удивитесь, но шоппинг-меккой этой весной станут не только Объединённые Арабские Эмираты, но и Казахстан с Узбекистаном. Сейчас туроператоры предлагают специальные туры, направленные на любителей покупок. В этих странах представлены почти все привычные нам бренды, а конвертация из рублей в местные валюты вполне приятна.

Фото: unsplash.com/@harrycunningham

Ну и самый необычный способ для тех, кто шагает в ногу со временем и подготовился немного заранее — оплачивать покупки криптовалютой. В 2022 году это вполне функционирующая модель — кто-то уже купил себе самолёт за крипту, например.

Прочитайте сами, расскажите друзьям и не паникуйте. Будет нам Nike и New Balance!