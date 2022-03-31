Как активно провести время в Карелии. 5 увлекательных мест, которые стоит посетить

Какие места в Карелии стоит посетить?



Отвечает гендиректор туроператора «СканТур».

Карелия – уникальный по своей доступности уголок природы, истории и самобытной культуры. Всего час с небольшим на чартерном рейсе от Москвы, и вот вы уже можете насладиться красотой мраморного каньона, медитативными звуками водопадов и попробовать национальную кухню. Выбрали места и занятия, которые просто нельзя пропустить.

Отправиться в путешествие по деревне древних народов

Роман Цветков генеральный директор туроператора «СканТур» Как раньше жили саамы – самый древний из коренных народов Карелии? Какие песни пели древние карелы? Каким был быт викингов? На эти и многие другие вопросы вы получите ответы в экскурсионных турах, которые погружают в историю этого региона. Деревня саамов, исторический парк «Бастiонъ», весёлая деревня Киндасово, где все танцуют и поют – маршрутов масса. Посещая эти локации, вы не только слушаете экскурсионную программу, но и становитесь непосредственным участником интерактива. Можете спеть древние руны и поиграть на музыкальных инструментах, заглянуть в кузницу и пострелять из настоящей катапульты.

Парк «Бастiонъ» Фото: bastion-park.com

Добраться до водопада Кивач

Республика Карелия щедра на водные красоты, к которым так хочется сбежать из душных городов. 27 тыс. рек и более 61 тыс. озер, а также потрясающие по своей красоте водопады – настоящее богатство этого края. Хотите увидеть самый высокий равнинный водопад в Европе? Тогда вам точно в Карелию – ведь именно там располагается водопад Кивач. Койриноя, Юканкоски, Ахвенкоски – другие величественные карельские водопады, которые подарят вам ощущение свежести и лёгкости. Кстати, местные жители называют водопады «падунами», объединяя в одном названии пороги, каскады и скаты.

Водопад Кивач Фото: istockphoto.com

Подняться на вершину горы Воттоваара

Для тех, кто любит исследовать новые территории «на своих двоих», Карелия приготовила много сюрпризов – экологические тропы и увлекательные восхождения на горы к завораживающим видам. Например, можно отправиться в трекинг-тур и подняться на вершину горы Воттоваара. Если же вы предпочитаете размеренным прогулкам активные развлечения, есть и квадроциклы, и сплавы по рекам, и настоящие путешествия с викингами на драккарах (судно). И, конечно же, не стоит забывать о катании на упряжках с очаровательными хаски. Пообщаться с дружелюбными собаками всегда рады и взрослые, и дети.

Гора Воттоваара Фото: istockphoto.com

Вдохновиться местами силы в парке Гирвас

Роман: Карелию можно смело назвать местом силы, ведь там множество мистических и энергетически сильных уголков. Протосаамский лабиринт, языческое капище, камни святых сил, древний вулкан Гирвас, скальный массив Воттоваара и деревня Куркиёки. Все эти места каждый год притягивают тех, кто хочет наполниться энергией, обрести гармонию и погрузиться в себя. Тем, кто с трепетом относится к христианскому наследию, тоже есть что посетить – это знаменитый Александро-Свирский монастырь на острове Кижи. Кстати, ансамбль Кижского погоста входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Парк Гирвас Фото: istockphoto.com

Попробовать необычные блюда в Стрелецком остроге

Ценители национальной кухни и гастрономических путешествий смело могут отправляться в Карелию. Там можно попробовать, например, калитки – национальную карельскую выпечку. Но не только съесть, а приготовить самим на мастер-классе в Стрелецком остроге. Однако тем, кто внимательно следит за фигурой, советуем не увлекаться такой выпечкой, она достаточно калорийная. Однако если вы целый день находились в походе, можно и побаловать себя парочкой пирожков.

Стрелецкий острог Фото: Wikipedia

Дегустация карельских бальзамов и настоек не оставит равнодушным ни одного гостя, а традиционные местные блюда станут отличным сопровождением. Посещение магазинов с местной рыбой малой соли, икрой и сырами тоже входит в программы большинства туров.Для самых активных ценителей рыбы есть возможность не только порыбачить, но и увезти улов с собой.