5 вещей, которые нельзя делать сразу после тренировки

Некоторые из них могут свести спортивные результаты на нет.

Что нельзя делать после тренировки и почему?



Отвечает фитнес-тренер.

Много написано о вещах, которые не следует делать перед и во время тренировки. Но после занятия мы чаще всего пускаемся во все тяжкие. Давайте будем честными: после тренировки мы иногда позволяем себе что-то запретное. Вы определённо должны чувствовать себя хорошо после тяжёлого занятия, но это не означает, что вы можете проглотить бургер или выпить газировку.

Александр Карпов фитнес-тренер сети World Class Здоровье — это привычка, которая простирается далеко за пределы тренажёрного зала. Не сбрасывайте со счетов всю тяжёлую работу, пот и слёзы, которые вы вкладываете в качание железа, совершая эти «грехи».

Не делайте долгое кардио после силовой

Нет ничего плохого в том, чтобы делать короткое кардио на 20-30 минут после тренировки с отягощениями. Но лучше не выходить за этот временной промежуток. Чрезмерное кардио после силовой серьёзно затруднит физиологические и гормональные механизмы, которые приводят к мышечной гипертрофии. Лучшим решением будет разбить кардио и силовые на разные дни недели.

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Не голодайте слишком долго

После интенсивного занятия организм нуждается в питательных веществах, особенно в аминокислотах и углеводах. Тело должно восстановить повреждённые мышечные клетки и нервную систему. Старайтесь находиться без еды после тренировки не дольше 30-60 минут. Питайтесь здорово и сбалансированно.

Не ешьте всё подряд

Старайтесь сделать выбор в пользу сложных углеводов, белка и нежирной пищи. Цель посттренировочного приёма пищи – в том, чтобы углеводы и аминокислоты как можно быстрее попали в кровоток и распределились по мышечным клеткам.

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Не перегружайте организм

В идеальном мире все могли бы вздремнуть около часа сразу после тренировки, чтобы помочь мышцам и нервной системе восстановиться. Но для большинства это просто невозможно. Рекомендуем избегать физических нагрузок после занятия. Вам нужно немного времени, чтобы просто посидеть, расслабиться и с комфортом поесть. Занятия с отягощениями будут эффективны только в том случае, если тело будет достаточно отдыхать, чтобы позволить организму восстановиться.

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Не прекращайте пить воду

Тело должно заменить воду, которую оно потеряло. После занятий, во время которых вы обильно потеете или тренируетесь более часа, выпейте напиток, заменяющий электролиты. Это может быть кокосовая вода, изотоник или комплекс аминокислот. Спортивные напитки очень сладкие, поэтому их стоит пить, если вы тренируете выносливость. В остальных случаях лучше пить воду или напитки с низким содержанием сахара.