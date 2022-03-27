Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

5 вещей, которых стоит избегать после тренировки

5 вещей, которые нельзя делать сразу после тренировки
Камила Абдурахманова Александр Карпов
,
Что нельзя делать после тренировки?
Комментарии
Некоторые из них могут свести спортивные результаты на нет.
Что нельзя делать после тренировки и почему?

Отвечает фитнес-тренер.

Много написано о вещах, которые не следует делать перед и во время тренировки. Но после занятия мы чаще всего пускаемся во все тяжкие. Давайте будем честными: после тренировки мы иногда позволяем себе что-то запретное. Вы определённо должны чувствовать себя хорошо после тяжёлого занятия, но это не означает, что вы можете проглотить бургер или выпить газировку.

<a href="https://www.championat.com/authors/4005/1.html">Александр Карпов</a>
Александр Карпов
фитнес-тренер сети World Class

Здоровье — это привычка, которая простирается далеко за пределы тренажёрного зала. Не сбрасывайте со счетов всю тяжёлую работу, пот и слёзы, которые вы вкладываете в качание железа, совершая эти «грехи».

5 АСМР-видео, которые помогут расслабиться и отдохнуть 5 АСМР-видео, которые помогут расслабиться и отдохнуть
Как определить, не слишком ли много вы тренируетесь Как определить, не слишком ли много вы тренируетесь

Не делайте долгое кардио после силовой

Нет ничего плохого в том, чтобы делать короткое кардио на 20-30 минут после тренировки с отягощениями. Но лучше не выходить за этот временной промежуток. Чрезмерное кардио после силовой серьёзно затруднит физиологические и гормональные механизмы, которые приводят к мышечной гипертрофии. Лучшим решением будет разбить кардио и силовые на разные дни недели.

Фото: istockphoto.com

Не голодайте слишком долго

После интенсивного занятия организм нуждается в питательных веществах, особенно в аминокислотах и углеводах. Тело должно восстановить повреждённые мышечные клетки и нервную систему. Старайтесь находиться без еды после тренировки не дольше 30-60 минут. Питайтесь здорово и сбалансированно.

Не ешьте всё подряд

Старайтесь сделать выбор в пользу сложных углеводов, белка и нежирной пищи. Цель посттренировочного приёма пищи – в том, чтобы углеводы и аминокислоты как можно быстрее попали в кровоток и распределились по мышечным клеткам.

Фото: istockphoto.com

Не перегружайте организм

В идеальном мире все могли бы вздремнуть около часа сразу после тренировки, чтобы помочь мышцам и нервной системе восстановиться. Но для большинства это просто невозможно. Рекомендуем избегать физических нагрузок после занятия. Вам нужно немного времени, чтобы просто посидеть, расслабиться и с комфортом поесть. Занятия с отягощениями будут эффективны только в том случае, если тело будет достаточно отдыхать, чтобы позволить организму восстановиться.

Фото: istockphoto.com

Не прекращайте пить воду

Тело должно заменить воду, которую оно потеряло. После занятий, во время которых вы обильно потеете или тренируетесь более часа, выпейте напиток, заменяющий электролиты. Это может быть кокосовая вода, изотоник или комплекс аминокислот. Спортивные напитки очень сладкие, поэтому их стоит пить, если вы тренируете выносливость. В остальных случаях лучше пить воду или напитки с низким содержанием сахара.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Как укрепить здоровье совершенно бесплатно: 5 несложных способов
Как укрепить здоровье совершенно бесплатно: 5 несложных способов
5 способов перезарядить свою мотивацию, если она на нуле
5 способов перезарядить свою мотивацию, если она на нуле
TOP 3
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Вопрос дня
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Здоровье
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
Здоровье
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Здоровье
© championat.com 2000–2022