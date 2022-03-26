6 самых простых и доступных продуктов для здорового питания

Составить качественный ежедневный рацион можно без лишних сложностей и больших затрат.

Существует мнение, что все полезные продукты стоят недёшево, поэтому питаться полезно могут позволить себе не все. Это совсем не так. Есть множество полезных, а главное, доступных продуктов. Введя их в свой рацион, вы сможете значительно укрепить здоровье и отказаться от употребления вредной пищи.

Лидия Квашнина нутрициолог Питаться полезно – это просто. Постепенно вводите полезные продукты в свой рацион, привыкая к ним и пробуя разные сочетания. Поначалу будет сложно, но помните: ваше здоровье – ваша ответственность.

Гречка

Средняя цена: ~ 120 рублей за 1 кг

Гречка – мой любимый источник сложных углеводов, сочетающий в составе большое количество витаминов, минералов, пищевых волокон и белка.

Фото: istockphoto.com

При регулярном употреблении гречневая каша способна улучшить здоровье пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем, оказать существенную помощь в похудении. Гречневую крупу предпочтительнее есть на завтрак и обед, можно добавлять в рацион каждый день.

Гречка также рекомендована к употреблению тем, у кого есть непереносимость глютена. Вы можете включить в меню и другие продукты на её основе: хлеб и выпечку из муки из зелёной гречки, макаронные изделия.

Куриные яйца

Средняя цена: ~ 115 рублей за десяток яиц

Яйца – источник белков и жиров, витаминов и минералов, способных повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, повысить иммунитет и улучшить зрение.

Фото: unsplash.com/@natalie_rhea

Также яйца помогут при похудении, потому что они надолго насыщают организм и помогают избегать излишних перекусов. Есть их можно каждый день, особенно на завтрак, а вариантов блюд из них большое разнообразие: яичницы всех видов, омлеты, запеканки, скрэмблы.

Масло гхи или топлёное масло

Средняя цена: ~ 560 рублей за 375 г

Такое масло приносит огромную пользу здоровью человека. Важно, что оно безопасно для людей с аллергией на молоко. В нём содержится много омега-3 жирных кислот, улучшающих работу сердечно-сосудистой системы и снижающих уровень «плохого» холестерина, витаминов А и Е. Питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами и снижают риск рака, артрита, сердечных заболеваний, катаракты.

Фото: istockphoto.com

В масле гхи сконцентрировано больше жира, чем в сливочном — много масляной кислоты, обладающей противовоспалительными свойствами, линолевой кислоты, которая помогает снизить процент липидов в теле, замедляя набор лишнего веса.

Если вы хотите получить из продукции только пользу, употребляйте ежедневно не более 10-15 мл — избыток превращается в нежелательные жиры. Можно добавлять масло гхи в каши или что-то жарить на нём, так как оно обладает высокой точкой дымления.

Мясо индейки

Средняя цена: ~ 330 рублей за 700 г филе грудки индейки

Мясо индейки отличается высоким содержанием белков, витаминов, минералов и прочих биологически активных веществ и почти лишено жира. При регулярном употреблении нормализуется работа головного мозга и щитовидной железы, реже встречается B12-дефицитная анемия, повышается эффективность мышечной работы, снижается масса тела.

Фото: istockphoto.com

Рекомендуется отказаться от жарки индейки с целью снижения вероятности появления онкологических или сердечно-сосудистых патологий. Советую съедать белок из расчёта 30-40 г на 1 кг веса.

Квашеная капуста

Средняя цена: ~ 100 рублей за 500 г

Пример ферментированного продукта, который обладает множеством полезных свойств для человека: от улучшения работы пищеварительного тракта до снижения смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Число пробиотиков в квашеной капусте сопоставимо по содержанию с такими продуктами, как кефир или йогурт.

Квашеная капуста богата множеством пищевых волокон, витаминов и минералов, которые необходимы для слаженной работы организма человека.

Фото: istockphoto.com

Важно: несмотря на пользу, которую квашеная капуста приносит здоровью, она может причинить и вред: повышение артериального давления и кислотности желудочного сока, усиление почечной недостаточности, метеоризм. Квашеную капусту рекомендуется употреблять на постоянной основе (около 3 раз в неделю, не более 200 г в день). Можно есть как в качестве самостоятельного блюда, так и добавлять в супы и салаты.

Ягоды

Средняя цена: ~ 600 рублей за 1 кг свежемороженой малины, 500 рублей за 1 кг свежемороженой черники, 500 рублей за 1 кг свежемороженой клюквы

Ягоды содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, а также богаты клетчаткой. Исследования подтверждают, что ягоды комплексно воздействуют на здоровье человека, снижая риск развития целого ряда распространённых заболеваний. Их регулярный приём также позволяет улучшить состояние кожи и способствует снижению массы тела.

Фото: unsplash.com/@conunaese

Мои любимые ягоды – это малина, черника, голубика, клюква, брусника. В день 200-250 г, можно после шоковой заморозки. Прекрасная альтернатива сладким фруктам и нездоровым перекусам.