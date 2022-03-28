Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Тренировка на рельеф: сколько и как нужно тренироваться

Сколько нужно тренироваться в зале, чтобы появился рельеф
Сергей Кузьминский Виктор Обморнов
,
Сколько нужно тренироваться в зале для рельефа?
Комментарии
На результаты может повлиять тип вашего телосложения.
Сколько нужно ходить в зал, чтобы проявился рельеф?

Отвечает фитнес-тренер.

Когда мы только приходим в тренажёрный зал, сразу же задаёмся вопросами о результате. Через сколько мы сбросим лишние килограммы и когда наконец проявится рельеф? Конечно, всем хочется достичь желаемого результата как можно скорее, тратить поменьше сил и ни в чём себе не отказывать. Но так не бывает.

<a href="https://www.championat.com/authors/4767/1.html">Сергей Кузьминский</a>
Сергей Кузьминский
тренер по бегу и фитнес-тренер World Class

Есть два важных аспекта, благодаря которым результат будет гарантирован: частота физической и двигательной активности и сбалансированное питание.

Как определить свой тип фигуры и для чего это нужно? Как определить свой тип фигуры и для чего это нужно?
Как набрать мышечную массу, если ешь и не толстеешь? Как набрать мышечную массу, если ешь и не толстеешь?

Сколько нужно тренироваться, чтобы появился рельеф?

В среднем первые результаты появятся уже на второй-третий месяц регулярных занятий при грамотно построенном режиме питания. Но поскольку каждый человек индивидуален, процесс достижения цели может замедлиться или ускориться. На результаты влияет в том числе тип телосложения. Всего их три: мезоморф, эндоморф и эктоморф.

Легче всего будет мезоморфам – людям с крепким телосложением, нормальным метаболизмом и средним уровнем подкожного жира. У них атлетичный тип телосложения, поэтому им будет достаточно просто сохранить и приумножить свои результаты.

Фото: istockphoto.com

Эндоморфам придётся приложить большие усилия, чтобы добиться рельефа. У них замедленный метаболизм и высокий процент подкожного жира. И именно избавление от лишнего подкожного жира станет большой проблемой. В этом случае нужно совмещать силовые тренировки и кардио. Упражнения с весом помогут увеличить процент мышечной массы, а аэробные нагрузки – подсушиться.

Эктоморфам – людям с низким количеством подкожного жира и быстрым метаболизмом – будет сложно нарастить мышцы. Им нужно делать упор на силовые тренировки с большими весами. А вот аэробные лучше снизить до минимума, используя их только в качестве разминки.

Фото: istockphoto.com

Сергей: Заниматься стоит минимум 2-3 раза в неделю. Если мышцы болят, тренироваться не стоит. Лучше подождать, потому что боль возникает из-за воспалительных процессов в мышцах. Нужно дать им время восстановиться. Можно тренироваться хоть каждый день, главное чётко разграничивать нагрузку и интенсивность в недельном цикле.

Если сегодня тренировка была тяжёлая – силовая или высокоинтенсивная – на следующий день вы либо отдыхаете, либо идёте на очень лёгкую тренировку. Например, на пилатес или растяжку.

Фото: istockphoto.com

В любом случае почти 80% успеха в спорте – это здоровое питание. Конечно, при регулярных тренировках вы получите какой-то результат, даже если будете есть всё подряд. Но грамотно построенный рацион поможет в разы ускорить процесс достижения цели. Никогда не пренебрегайте питанием. Если вы совсем не разбираетесь в этой теме, обратитесь за помощью к нутрициологу.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что будет, если есть картошку каждый день? Отвечает нутрициолог
Что будет, если есть картошку каждый день? Отвечает нутрициолог
Как правильно сформировать привычку. Разбираемся с психологами
Как правильно сформировать привычку. Разбираемся с психологами
TOP 3
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Вопрос дня
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Здоровье
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
Здоровье
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Здоровье
© championat.com 2000–2022