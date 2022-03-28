Сколько нужно тренироваться в зале, чтобы появился рельеф

Сколько нужно ходить в зал, чтобы проявился рельеф?



Отвечает фитнес-тренер.

Когда мы только приходим в тренажёрный зал, сразу же задаёмся вопросами о результате. Через сколько мы сбросим лишние килограммы и когда наконец проявится рельеф? Конечно, всем хочется достичь желаемого результата как можно скорее, тратить поменьше сил и ни в чём себе не отказывать. Но так не бывает.

Сергей Кузьминский тренер по бегу и фитнес-тренер World Class Есть два важных аспекта, благодаря которым результат будет гарантирован: частота физической и двигательной активности и сбалансированное питание.

Сколько нужно тренироваться, чтобы появился рельеф?

В среднем первые результаты появятся уже на второй-третий месяц регулярных занятий при грамотно построенном режиме питания. Но поскольку каждый человек индивидуален, процесс достижения цели может замедлиться или ускориться. На результаты влияет в том числе тип телосложения. Всего их три: мезоморф, эндоморф и эктоморф.

Легче всего будет мезоморфам – людям с крепким телосложением, нормальным метаболизмом и средним уровнем подкожного жира. У них атлетичный тип телосложения, поэтому им будет достаточно просто сохранить и приумножить свои результаты.

Фото: istockphoto.com

Эндоморфам придётся приложить большие усилия, чтобы добиться рельефа. У них замедленный метаболизм и высокий процент подкожного жира. И именно избавление от лишнего подкожного жира станет большой проблемой. В этом случае нужно совмещать силовые тренировки и кардио. Упражнения с весом помогут увеличить процент мышечной массы, а аэробные нагрузки – подсушиться.

Эктоморфам – людям с низким количеством подкожного жира и быстрым метаболизмом – будет сложно нарастить мышцы. Им нужно делать упор на силовые тренировки с большими весами. А вот аэробные лучше снизить до минимума, используя их только в качестве разминки.

Фото: istockphoto.com

Сергей: Заниматься стоит минимум 2-3 раза в неделю. Если мышцы болят, тренироваться не стоит. Лучше подождать, потому что боль возникает из-за воспалительных процессов в мышцах. Нужно дать им время восстановиться. Можно тренироваться хоть каждый день, главное чётко разграничивать нагрузку и интенсивность в недельном цикле.

Если сегодня тренировка была тяжёлая – силовая или высокоинтенсивная – на следующий день вы либо отдыхаете, либо идёте на очень лёгкую тренировку. Например, на пилатес или растяжку.

Фото: istockphoto.com

В любом случае почти 80% успеха в спорте – это здоровое питание. Конечно, при регулярных тренировках вы получите какой-то результат, даже если будете есть всё подряд. Но грамотно построенный рацион поможет в разы ускорить процесс достижения цели. Никогда не пренебрегайте питанием. Если вы совсем не разбираетесь в этой теме, обратитесь за помощью к нутрициологу.