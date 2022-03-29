5 важных вопросов о фитнесе, которыми мы когда-либо задавались. Отвечает тренер

Егор Фукалов фитнес-тренер Отвечает на часто задаваемые вопросы о фитнесе.

Люди, которые недавно пришли в тренажёрный зал, чаще всего хотят немедленного эффекта от тренировок. И иногда задают такие вопросы, которые застают врасплох даже самого опытного фитнес-тренера.

Какие упражнения делать, чтобы уменьшить талию?

Некоторые прибегают к корсету, чтобы сделать талию меньше, а кто-то перепробовал не один десяток упражнений на мышцы кора. Талия – это часть живота между грудной клеткой и тазом. Женщины обладают более узкой талией, чем мужчины. Включая упражнения на мышцы кора в тренировочный комплекс, талия не уменьшается, наоборот, расширяется за счёт увеличения мускулов пресса. Размер талии определяется генетикой и никак иначе. Однако существует рабочий способ приблизиться к желаемому идеалу. Во-первых, узкая талия чаще скрыта под жировой прослойкой. Избавьтесь от лишнего жира с помощью грамотного рациона и активных тренировок на все группы мышц. Во-вторых, делайте силовые тренировки на ягодицы, спину и руки. Так сформируется фигура, похожая на песочные часы. Это визуально выровняет пропорции.

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Как добиться рельефа, но не перекачаться?

Некоторые боятся перекачаться и предпочитают небольшие, но рельефные мускулы. Набрать внушительную мышечную массу непросто, и спортсмены годами тренируются в зале, чтобы этого достичь. Поэтому не бойтесь перекачаться. Рельеф, который многие так хотят увидеть, – это мышечная масса с отсутствием жира. В мире ещё не придумали специальных упражнений, которые делают тело более или менее рельефным. Ставьте задачу набрать мышечную массу через профицит калорий и силовые нагрузки, а после этого работайте над рельефом через дефицит в питании и кардио.

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Как выбрать диету, чтобы похудеть и не испортить здоровье?

Похудение эффективнее работает при изменении пищевых привычек. Каждый, кто впервые приходит в зал, задумывается, какую диету выбрать для получения нужного результата. Часть людей урезает углеводы, другие — отказываются от жиров, а кто-то выбирает голодание. Самая крутая диета для похудения – дефицит калорий при разнообразной и сбалансированной пищевой корзине. Рассчитайте свою норму калорий и уберите от неё 15%. Это один из самых лучших способов терять вес без стресса для организма. Результат закрепится, а срывов не будет. Можно есть любую пищу, но не переходить вашу границу калорий. Также учитывайте норму по белкам, жирам, углеводам, воде и клетчатке. Старайтесь есть натуральную пищу без термической обработки, в ней сохраняется больше витаминов и минералов.

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Какие упражнения делать, чтобы убрать жир с живота?

Невозможно убрать жир только с живота или только с лица. Толщина жировой прослойки в теле зависит от генетики, пола, возраста и количества потребляемой вами пищи. Норма для женщин 20-25%, а для мужчин – 15%. Когда вы начинаете сжигать калории, запускаете процесс по всему организму. Поэтому качая пресс или ягодицы, вы увеличите силу мышц, их размер и выносливость, но не сделаете эту область меньше. Идеальный вариант, чтобы убрать жир с живота – грамотно выстроить диету с эффективной программой тренировок.

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Как навсегда избавиться от целлюлита?

Целлюлит – это особое состояние кожи, когда жировые клетки разбухают и создают бугристость. Это приводит к нарушению микроциркуляции крови в подкожно-жировом слое, доставка питательных веществ ухудшается, и кожа становится похожей на апельсиновую корку. Это не является заболеванием и, более того, считается нормой для женского организма. Для мужчин такое состояние нехарактерно из-за другой физиологии и уровня гормонов. Хорошая новость – есть способы сильно сократить количество целлюлита.

Повысьте физическую активность, чтобы улучшить кровообращение.

Снизьте калорийность рациона с сохранением витаминов и минералов.

Избавьтесь от негативных факторов, влияющих на доставку питательных веществ к тканям: стрессов, алкоголя, фастфуда, курения.

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И помните, красивое тело – это здоровое тело. Если организм чувствует себя отлично, это самый главный шаг на пути к успеху.