5 витаминов, которые нужны весной: в каких продуктах их искать

Каких витаминов может не хватать весной? В каких продуктах стоит их искать?
Каждый витамин выполняет свою функцию, поэтому человеку нужны разные. При дефиците хотя бы одного часто нарушаются биохимические процессы. Чтобы важные макро- и микроэлементы поступали в организм, необходимо полноценно питаться. Рацион должен содержать белки, полезные жиры, сложные углеводы, витамины и минералы. Для укрепления и восстановления иммунитета в весенний период особенно необходимы пять витаминов.
Витамин А
Благотворно влияет на зрение, поддерживает работу иммунной и эндокринной систем. В большом количестве содержится во фруктах и овощах оранжевого, тёмно-зелёного и жёлтого цветов:
- моркови;
- тыкве;
- болгарском перце;
- брокколи;
- шпинате.
Фото: unsplash.com/@louishansel
Витамин А также содержится в продуктах животного происхождения:
- куриной печени;
- печени трески;
- молоке;
- твёрдых сортах сыра.
Интересный факт: достаточно съедать всего 25 г икры трески в день, чтобы получить дневную норму витамина А. Также в этих 25 г содержится суточная норма жирных кислот Омега-3, а в 10 г деликатеса — дневная дозировка витамина D.
Витамины группы В
Положительно сказываются на обмене веществ, поддерживают нервную и эндокринную системы. Витамины группы B можно найти в:
- молоке и молочных продуктах;
- куриных яйцах;
- говяжьей печени;
- злаковых и бобовых культурах;
- красном мясе;
- картофеле;
- зелёных листовых овощах.
Фото: istockphoto.com
Говяжья печень — настоящая витаминная бомба, потому что содержит 100% витамина В12 от рекомендуемой суточной нормы.
Витамин С
Стимулирует иммунитет, способствует уменьшению холестерина в крови и восстанавливает нервную систему после стресса. Много витамина С содержится в:
- квашеной и свежей капусте;
- петрушке;
- шиповнике;
- облепихе;
- лимонах, апельсинах, грейпфрутах;
- клубнике;
- чёрной и красной смородине.
Фото: unsplash.com/@moniqa
Например, в 100 г таких ягод содержится три суточных нормы витамина С для взрослого человека.
Витамин D
Защищает организм от простудных заболеваний и гриппа, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и облегчает симптомы депрессии.
Восполнить недостаток помогут прогулки на ярком весеннем солнце (если в вашем регионе позволяет погода) и добавление в рацион некоторых продуктов:
- жирных сортов рыбы: скумбрии, лосося, сельди;
- красной икры;
- твёрдых сортов сыра;
- мясных субпродуктов: печени, языка, сердца;
- сметаны, сливок, сливочного масла.
Фото: unsplash.com/@shootdelicious
Витамин Е
Считается натуральным антиоксидантом: витамин работает на восстановление клеток и стимулирует иммунную систему. Также он снижает риск катаракты, артрита и сердечно-сосудистых заболеваний. Витамином Е богаты продукты растительного происхождения:
- бобовые и крупы: овсянка, гречка, фасоль, нут, горох;
- растительные масла: оливковое, кукурузное, соевое;
- орехи: миндаль и кедровые;
- брокколи;
- авокадо;
- арахисовая паста без сахара и добавок;
- болгарский перец;
- семена подсолнечника.
Фото: unsplash.com/@louishansel
Весной рекомендуется есть больше салатов из свежих овощей: белокочанной и краснокочанной капусты, моркови, редьки, разной зелени.
Овощи и фрукты нужно употреблять целиком, желательно в сыром виде, чтобы организм получал клетчатку. Если же необходима тепловая обработка, то лучше запекайте или готовьте на пару. Старайтесь выбирать сезонные овощи и фрукты — они полезнее, потому что созревают без добавления нитратов, пестицидов и лишних удобрений.