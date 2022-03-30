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Какие витамины нужно пить весной — список самых важных микроэлементов для организма

5 витаминов, которые нужны весной: в каких продуктах их искать
Ната Гончар
5 витаминов, которые нужны весной
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Нехватка полезных веществ может обострить хронические заболевания.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Каких витаминов может не хватать весной? В каких продуктах стоит их искать?

Каждый витамин выполняет свою функцию, поэтому человеку нужны разные. При дефиците хотя бы одного часто нарушаются биохимические процессы. Чтобы важные макро- и микроэлементы поступали в организм, необходимо полноценно питаться. Рацион должен содержать белки, полезные жиры, сложные углеводы, витамины и минералы. Для укрепления и восстановления иммунитета в весенний период особенно необходимы пять витаминов.

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Витамин А

Благотворно влияет на зрение, поддерживает работу иммунной и эндокринной систем. В большом количестве содержится во фруктах и овощах оранжевого, тёмно-зелёного и жёлтого цветов:

  • моркови;
  • тыкве;
  • болгарском перце;
  • брокколи;
  • шпинате.

Фото: unsplash.com/@louishansel

Витамин А также содержится в продуктах животного происхождения:

  • куриной печени;
  • печени трески;
  • молоке;
  • твёрдых сортах сыра.

Интересный факт: достаточно съедать всего 25 г икры трески в день, чтобы получить дневную норму витамина А. Также в этих 25 г содержится суточная норма жирных кислот Омега-3, а в 10 г деликатеса — дневная дозировка витамина D.

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Витамины группы В

Положительно сказываются на обмене веществ, поддерживают нервную и эндокринную системы. Витамины группы B можно найти в:

  • молоке и молочных продуктах;
  • куриных яйцах;
  • говяжьей печени;
  • злаковых и бобовых культурах;
  • красном мясе;
  • картофеле;
  • зелёных листовых овощах.

Фото: istockphoto.com

Говяжья печень — настоящая витаминная бомба, потому что содержит 100% витамина В12 от рекомендуемой суточной нормы.

Витамин С

Стимулирует иммунитет, способствует уменьшению холестерина в крови и восстанавливает нервную систему после стресса. Много витамина С содержится в:

  • квашеной и свежей капусте;
  • петрушке;
  • шиповнике;
  • облепихе;
  • лимонах, апельсинах, грейпфрутах;
  • клубнике;
  • чёрной и красной смородине.

Фото: unsplash.com/@moniqa

Например, в 100 г таких ягод содержится три суточных нормы витамина С для взрослого человека.

Витамин D

Защищает организм от простудных заболеваний и гриппа, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и облегчает симптомы депрессии.

Восполнить недостаток помогут прогулки на ярком весеннем солнце (если в вашем регионе позволяет погода) и добавление в рацион некоторых продуктов:

  • жирных сортов рыбы: скумбрии, лосося, сельди;
  • красной икры;
  • твёрдых сортов сыра;
  • мясных субпродуктов: печени, языка, сердца;
  • сметаны, сливок, сливочного масла.

Фото: unsplash.com/@shootdelicious

Витамин Е

Считается натуральным антиоксидантом: витамин работает на восстановление клеток и стимулирует иммунную систему. Также он снижает риск катаракты, артрита и сердечно-сосудистых заболеваний. Витамином Е богаты продукты растительного происхождения:

  • бобовые и крупы: овсянка, гречка, фасоль, нут, горох;
  • растительные масла: оливковое, кукурузное, соевое;
  • орехи: миндаль и кедровые;
  • брокколи;
  • авокадо;
  • арахисовая паста без сахара и добавок;
  • болгарский перец;
  • семена подсолнечника.

Фото: unsplash.com/@louishansel

Весной рекомендуется есть больше салатов из свежих овощей: белокочанной и краснокочанной капусты, моркови, редьки, разной зелени.

Овощи и фрукты нужно употреблять целиком, желательно в сыром виде, чтобы организм получал клетчатку. Если же необходима тепловая обработка, то лучше запекайте или готовьте на пару. Старайтесь выбирать сезонные овощи и фрукты — они полезнее, потому что созревают без добавления нитратов, пестицидов и лишних удобрений.

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