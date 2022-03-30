5 витаминов, которые нужны весной: в каких продуктах их искать

Каждый витамин выполняет свою функцию, поэтому человеку нужны разные. При дефиците хотя бы одного часто нарушаются биохимические процессы. Чтобы важные макро- и микроэлементы поступали в организм, необходимо полноценно питаться. Рацион должен содержать белки, полезные жиры, сложные углеводы, витамины и минералы. Для укрепления и восстановления иммунитета в весенний период особенно необходимы пять витаминов.

Витамин А

Благотворно влияет на зрение, поддерживает работу иммунной и эндокринной систем. В большом количестве содержится во фруктах и овощах оранжевого, тёмно-зелёного и жёлтого цветов:

моркови;

тыкве;

болгарском перце;

брокколи;

шпинате.

Фото: unsplash.com/@louishansel

Витамин А также содержится в продуктах животного происхождения:

куриной печени;

печени трески;

молоке;

твёрдых сортах сыра.

Интересный факт: достаточно съедать всего 25 г икры трески в день, чтобы получить дневную норму витамина А. Также в этих 25 г содержится суточная норма жирных кислот Омега-3, а в 10 г деликатеса — дневная дозировка витамина D.

Витамины группы В

Положительно сказываются на обмене веществ, поддерживают нервную и эндокринную системы. Витамины группы B можно найти в:

молоке и молочных продуктах;

куриных яйцах;

говяжьей печени;

злаковых и бобовых культурах;

красном мясе;

картофеле;

зелёных листовых овощах.

Фото: istockphoto.com

Говяжья печень — настоящая витаминная бомба, потому что содержит 100% витамина В12 от рекомендуемой суточной нормы.

Витамин С

Стимулирует иммунитет, способствует уменьшению холестерина в крови и восстанавливает нервную систему после стресса. Много витамина С содержится в:

квашеной и свежей капусте;

петрушке;

шиповнике;

облепихе;

лимонах, апельсинах, грейпфрутах;

клубнике;

чёрной и красной смородине.

Фото: unsplash.com/@moniqa

Например, в 100 г таких ягод содержится три суточных нормы витамина С для взрослого человека.

Витамин D

Защищает организм от простудных заболеваний и гриппа, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и облегчает симптомы депрессии.

Восполнить недостаток помогут прогулки на ярком весеннем солнце (если в вашем регионе позволяет погода) и добавление в рацион некоторых продуктов:

жирных сортов рыбы: скумбрии, лосося, сельди;

красной икры;

твёрдых сортов сыра;

мясных субпродуктов: печени, языка, сердца;

сметаны, сливок, сливочного масла.

Фото: unsplash.com/@shootdelicious

Витамин Е

Считается натуральным антиоксидантом: витамин работает на восстановление клеток и стимулирует иммунную систему. Также он снижает риск катаракты, артрита и сердечно-сосудистых заболеваний. Витамином Е богаты продукты растительного происхождения:

бобовые и крупы: овсянка, гречка, фасоль, нут, горох;

растительные масла: оливковое, кукурузное, соевое;

орехи: миндаль и кедровые;

брокколи;

авокадо;

арахисовая паста без сахара и добавок;

болгарский перец;

семена подсолнечника.

Фото: unsplash.com/@louishansel

Весной рекомендуется есть больше салатов из свежих овощей: белокочанной и краснокочанной капусты, моркови, редьки, разной зелени.

Овощи и фрукты нужно употреблять целиком, желательно в сыром виде, чтобы организм получал клетчатку. Если же необходима тепловая обработка, то лучше запекайте или готовьте на пару. Старайтесь выбирать сезонные овощи и фрукты — они полезнее, потому что созревают без добавления нитратов, пестицидов и лишних удобрений.