Кому нужно носить компрессионные гольфы на тренировках и как правильно выбрать пару

Армен Авакян хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Как выбрать компрессионные гольфы для занятий спортом? Кому стоит их носить?

Чем медицинские гольфы отличаются от спортивных?

Стоит различать трикотаж с медицинской компрессией и спортивной. Первый улучшает работу венозной системы ног, а второй помогает мышцам работать эффективнее.

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Венозная кровь возвращается к сердцу снизу вверх против силы гравитации. За нужное направление крови отвечают венозные клапаны. При движении мышцы сокращаются, надавливают на вены и заставляют кровь идти по направлению к сердцу. Клапаны открываются и пропускают её. Если человек находится в статичном положении, мышцы не сокращаются и не способствуют оттоку крови. Тогда клапаны закрываются и не дают ей идти в обратном от сердца направлении.

Регулярные статические нагрузки зачастую приводят к отёкам, провоцируют развитие варикоза или усугубляют его течение. Работа в офисе или на ногах, малоподвижный образ жизни и частые продолжительные поездки могут негативно влиять на венозную систему. Поэтому при подобных статических нагрузках рекомендуется носить медицинский компрессионный трикотаж. Изделия создают максимальное давление в области лодыжки, которое снижается на уровне голени или бедра, в зависимости от того, гольфы это, чулки или колготки. Благодаря такому воздействию улучшается отток венозной крови, исчезают боли, ощущение тяжести и усталости в ногах к концу дня.

Медицинский трикотаж с эффектом распределённой компрессии используется для профилактики и лечения варикозной болезни и других патологий венозной системы ног. Его стоит носить, если кто-то из родственников страдает варикозом или другими заболеваниями вен. Подобные изделия нужно использовать в период беременности, когда венозная система особенно перегружена.

Физический труд, подъём тяжестей во время интенсивных занятий спортом тоже отрицательно сказываются на здоровье вен. Например, при силовых тренировках давление в сосудах увеличивается, что может способствовать развитию варикозной болезни.

Фото: istockphoto.com

Спортивный трикотаж оказывает зонированное давление, за счёт которой улучшается кровообращение в мышцах, повышается их работоспособность. Благодаря этому возрастает эффективность тренировок. Изделия разгружают и защищают от травм ахиллово сухожилие, пяточную область и голеностопный сустав. Спортивный трикотаж снижает риск разрыва связок и сухожилий, а также способствует восстановлению после интенсивных тренировок, помогая избежать появление усталости и болей в мышцах.

В каких случаях какие гольфы стоит носить?

Медицинский трикотаж

Нужен при статических нагрузках, малоподвижном образе жизни и в период беременности. Его обязательно нужно носить тем, у кого диагностирован варикоз или другие болезни венозной системы ног. Также такие изделия можно использовать во время силовых тренировок, чтобы избежать проблем с венами. Особенно это касается людей с заболеваниями венозной и лимфатической систем на начальных стадиях.

Фото: istockphoto.com

Спортивный трикотаж

Полезен во время любых тренировок. Он помогает организму справляться с интенсивными нагрузками. Такие изделия отлично подходят для бега, кроссфита, велоспорта, игры в баскетбол, теннис, футбол и т. д.

Что выбрать для тренировок: носки, гольфы или чулки?

Из медицинского компрессионного трикотажа делают колготки, чулки и гольфы. Для тренировок отлично подойдут последние — изделия способствуют работе мышц голени. Именно они в большей степени стимулируют отток венозной крови от нижних конечностей к сердцу.

Спортивные изделия — это, как правило, низкие, средние и высокие носки и гольфы. Их выбор зависит от личных предпочтений, места тренировок, погоды. Как и в случае с другой экипировкой, руководствоваться стоит логикой: например, для пробежки на улице можно взять гольфы, а для тренировки в зале подойдут и носки.

Как подобрать уровень компрессии?

Выбрать уровень компрессии помогает врач в ортопедическом салоне. Только он может правильно подобрать медицинский или спортивный компрессионный трикотаж. Для профилактики и лечения начальных стадий варикоза и других заболеваний вен обычно назначается трикотаж первого или второго уровня компрессии.

Фото: istockphoto.com

Врач посоветует, какие изделия лучше носить во время тренировок, так как это напрямую зависит от характера физических нагрузок и состояния венозной системы. Он также поможет правильно подобрать размер. Перед тем как приступить к тренировкам, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Например, на более поздних стадиях заболеваний вен интенсивные физические нагрузки в принципе противопоказаны.