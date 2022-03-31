Кому не стоит есть гречку и какое количество в день не вредит здоровью. Отвечает врач

Чем может быть опасна гречка? Кому не стоит её есть?



Разбираемся вместе с врачом.

В России гречка считается чуть ли не «национальным» продуктом, многие наслышаны о её пользе. Например, это одна из самых богатых белками круп. В ней содержатся витамины группы В, витамины К, Е и др. Но не всё так однозначно, и даже гречка в некоторых случаях может нести вред организму.

Ирина Юзуп к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины Если не злоупотреблять блюдом, заменяя им и завтрак, и обед, и ужин, проблем обычно не возникает.

Есть ли у гречки медицинские противопоказания?

Как таковых противопоказаний у гречневой крупы нет. В целом она считается одним из наименее аллергенных продуктов.

Кому не стоит есть гречку?

Ирина: Однако иногда при употреблении гречки могут возникать реакции гиперчувствительности третьего типа (один из видов аллергии). Чаще всего с этим сталкиваются представители народов Северной Европы, некоторых стран Азии и Африки.

Фото: istockphoto.com

В традиционной японской кухне гречиха — в том числе гречневая мука — используется нередко. Например, из неё делают небезызвестную гречневую лапшу — соба. При этом именно в Японии зафиксировали первые случаи аллергии на этот продукт. В целом она встречается довольно редко. По статистике, среди аллергиков в Японии только 3,4% сталкивались с реакцией на гречку.

Ирина: Симптомы непереносимости гречки — это зуд и покраснение кожи, тошнота, рвота, воспаление носа и глаз, кашель, затруднённое дыхание.

Также с крупой стоит быть осторожными, если у вас непереносимость глютена. Сама по себе гречиха не содержит этот белок, но на производстве её зачастую обрабатывают на том же оборудовании, что и глютеновые крупы. Лучше перестраховаться и покупать гречку в упаковках с пометкой «Не содержит глютен». Хотя и это, конечно, нельзя считать стопроцентной гарантией.

Ирина: Есть мнение, что гречку с осторожностью следует есть тем, у кого повышенная свёртываемость крови. Однако проблемы могут возникнуть, только если питаться целую неделю одной гречкой. Людям с нарушением работы почек также стоит ограничиться одной порцией в неделю.

Фото: istockphoto.com

Сколько гречки можно есть в день?

Ирина: Если есть такую кашу в особенно больших количествах, можно заработать проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, запоры. Кроме того, на гречневой монодиете в первую очередь из организма уходят полезные микроэлементы и вода. Поэтому не рекомендую есть больше 150-200 г крупы в сутки. Лучше чередовать её с другими продуктами. В целом длительная монодиета может привести к неврологическим нарушениям и гормональным сбоям.