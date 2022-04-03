Почему мы не умеем отдыхать и как научиться это делать

Как научиться отдыхать и не винить себя за «безделье»?



Разбираемся вместе с кризисным психологом.

Каждый привык считать отдыхом разное. Для кого-то это пролистывание ленты в соцсетях, для кого-то — вечер в компании интересной книги, а для кого-то — шумная вечеринка в баре. Тем не менее есть и те, кто не позволяет себе расслабиться, считает, будто не заслуживает отдыха, и называет потребность в передышке «ленью».

Алина Сотова кризисный психолог Как убедить себя в том, что можно отдыхать? Отдых — такая же потребность, как сон и употребление пищи. Если вы не будете достаточно отдыхать, рано или поздно наступит выгорание, повысится шанс заболеть, потому что организм будет давать сбои, если его слишком часто и сильно напрягать.

Почему некоторые не умеют отдыхать?

Чувство вины

Алина: Существует комплекс факторов, не позволяющий нам отдыхать.

Если мы говорим о том, что человек в целом не умеет расслабляться, этому может быть несколько объяснений. Либо система детства была построена так, что ребёнок был всё время занят, поэтому и взрослый привык к такому.

Либо человек бежит от неких переживаний в работу, будничную суету, чтобы не сталкиваться с самим собой, не оставаться наедине с проблемами, эмоциями, мыслями. В таком случае, даже если вам удаётся улучить свободный час в будний день, вы, вероятно, ловите себя на чувстве вины: «Почему все работают, а я нет?»

Фото: unsplash.com/@ericjamesward

В погоне за чужими ожиданиями мы забываем о собственном отдыхе. Определяющую роль играет внутренний голос, который не даёт нормально отдыхать.

Подмена понятий

Каждый должен сам определить для себя, что такое отдых, потому что это очень субъективное понятие. Кому-то подходит размеренная прогулка по парку, а кому-то — рисование. Чтобы отдохнуть, необходимо понимать свои потребности и истинные желания: что доставляет вам удовольствие, что позволяет перезагрузиться, почувствовать ментальное освобождение? Ведь часто люди принимают за отдых то, что им не является, например, просмотр фильма — это не отдых, это загрузка мозга.

Чужое мнение

Если вы реагируете на чужие комментарии по поводу того, как вы отдыхаете, то это вопрос персональных границ. Нужно разобраться со своим личностным восприятием. Ответьте самому себе на вопрос: почему я так реагирую? Почему для меня так значимо чужое мнение? Сомневаюсь ли я в себе? Выносливость у каждого организма своя, а любая работа требует усилий. То, от чего один устанет, другого практически не затруднит.

Как научиться отдыхать?

На этот вопрос нет универсального ответа, нет инструкции. Общая рекомендация — сонастраиваться со своими эмоциями, потребностями и состоянием своего тела. Чем лучше мы понимаем, что с нами происходит, чем лучше слышим истинные желания, тем легче будет выбрать вариант досуга и понять, в какой момент он нам необходим.

Фото: unsplash.com/@nate_dumlao

Изменить распорядок дня поможет практика «Восстановление внутреннего баланса». В ходе практики мы прописываем все дела, которые делаем ежедневно, и ставим плюсы и минусы в зависимости от того, наполняют они нас энергией или, наоборот, отнимают её. Когда мы видим динамику, то стараемся найти пять способов реструктуризации этих дел, чтобы появился баланс в восполнении и затрачивании энергии. Это позволяет скорректировать распорядок дня, направить ресурсы на то, что нам нужно. Для энергозатратных дел ищем альтернативы. Такой подход поможет привести дела к общему знаменателю и найти больше свободного времени.

Отдых — важная часть нашей жизни, никогда не пренебрегайте ею и отдыхайте качественно и своевременно.