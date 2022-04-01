Футбольные клубы раздают стиль: новая форма «Реал Мадрид» и винтажная коллекция «Милана»

Спорт может дарить нам не только эмоции от побед и поражений, но и эстетическое наслаждение.

Спортивная форма клуба давно перестала быть просто элементом процесса — теперь это холст, на котором можно рассказать о ценностях и запечатлеть важные события. Собрали пять стильных комплектов форм, которые спортивные клубы выпустили в 2022 году.

Real Madrid и Y-3

По случаю юбилея («Королевскому клубу» 6 марта исполнилось 120 лет) руководство клуба и известный дизайнер Ëдзи Ямамото вновь объединились для того, чтобы создать комплект формы.

Фото: adidas.com

Ëдзи – очень популярный и успешный дизайнер, он уже много лет сотрудничает с adidas. Несколько лет назад это сотрудничество подарило нам форму «Реала», которую украшал белый дракон на груди. И вот дуэт воссоединился вновь для создания комплекта, в котором игроки вышли на «эль класико».

Фото: adidas.com

На этот раз японский дизайнер остановился на более минималистичном варианте: чёрно-белая форма и узнаваемый логотип Y-3 на противоположной от эмблемы стороне.

«Милан» и винтаж

Футбольный клуб запускает специальную винтажную коллекцию 1996 года, продолжая развивать собственный бренд. Коллекция возвращает три комплекта формы из сезона-1995/1996, которые дополнены современными деталями.

Фото: acmilan.com

Сезон-1995/1996 был первым, в котором футболисты Серии А носили персонализированные майки со своими фамилиями и номерами на спине. Это стало ещё одной важной вехой в современной культуре футбольных джерси.

Фото: acmilan.com

«Арсенал» и Stella McCartney

Adidas и Stella McCartney объединились для создания уникальной формы для женской команды «Арсенала».

Фото: www.stellamccartney.com

Но есть один нюанс: все модели гендерно-нейтральные, поэтому в них может играть и мужская половина клуба – они выйдут в ней на гостевой матч с «Кристал Пэлас».

Фото: www.stellamccartney.com

Коллекция получилась очень красочной, с преобладающим леопардовым паттерном. В неё вошли не только джерси и шорты, но также и худи, штаны, куртки и сумки. Форма поступила в продажу 28 марта.

«Наполи» и EA7

Уже имея в своём арсенале 12 вариантов игровых футболок, итальянский клуб выпустил ещё одну, посвящённую Диего Марадоне.

Фото: store.sscnapoli.it

Футболка Maradona Rosa изготовлена по тому же шаблону, что и три предыдущие трибьют-футболки Марадоны, однако, в отличие от предшествующих сине-белых моделей, представлена в красном цвете. Это дебютный сезон EA7 в партнёрстве с «Наполи», поэтому, судя по количеству дропов, бренд использует свои возможности по максимуму.

«Бари» и LC23

Спонсор итальянского клуба, выступающего в Серии С, Kappa объединился с известным итальянским брендом LC23 для совместной работы над созданием футбольной формы для «Бари».

Фото: sscalciobari.it

Бренды вдохновлялись Адриатическим морем, у берегов которого издавна тренируется и играет клуб. Джерси выполнены в бирюзовых, розовых, красно-белых и белых цветах. Футболки украшены морскими узорами, и на каждой из них присутствуют щупальца осьминога.

Фото: sscalciobari.it

Дело в том, что многие местные жители этого небольшого городка занимаются рыбной ловлей и, в частности, ловлей осьминогов.