Футбольные клубы раздают стиль: новая форма «Реал Мадрид» и винтажная коллекция «Милана»
Спорт может дарить нам не только эмоции от побед и поражений, но и эстетическое наслаждение.
Спортивная форма клуба давно перестала быть просто элементом процесса — теперь это холст, на котором можно рассказать о ценностях и запечатлеть важные события. Собрали пять стильных комплектов форм, которые спортивные клубы выпустили в 2022 году.
Real Madrid и Y-3
По случаю юбилея («Королевскому клубу» 6 марта исполнилось 120 лет) руководство клуба и известный дизайнер Ëдзи Ямамото вновь объединились для того, чтобы создать комплект формы.
Фото: adidas.com
Ëдзи – очень популярный и успешный дизайнер, он уже много лет сотрудничает с adidas. Несколько лет назад это сотрудничество подарило нам форму «Реала», которую украшал белый дракон на груди. И вот дуэт воссоединился вновь для создания комплекта, в котором игроки вышли на «эль класико».
Фото: adidas.com
На этот раз японский дизайнер остановился на более минималистичном варианте: чёрно-белая форма и узнаваемый логотип Y-3 на противоположной от эмблемы стороне.
«Милан» и винтаж
Футбольный клуб запускает специальную винтажную коллекцию 1996 года, продолжая развивать собственный бренд. Коллекция возвращает три комплекта формы из сезона-1995/1996, которые дополнены современными деталями.
Фото: acmilan.com
Сезон-1995/1996 был первым, в котором футболисты Серии А носили персонализированные майки со своими фамилиями и номерами на спине. Это стало ещё одной важной вехой в современной культуре футбольных джерси.
Фото: acmilan.com
«Арсенал» и Stella McCartney
Adidas и Stella McCartney объединились для создания уникальной формы для женской команды «Арсенала».
Фото: www.stellamccartney.com
Но есть один нюанс: все модели гендерно-нейтральные, поэтому в них может играть и мужская половина клуба – они выйдут в ней на гостевой матч с «Кристал Пэлас».
Фото: www.stellamccartney.com
Коллекция получилась очень красочной, с преобладающим леопардовым паттерном. В неё вошли не только джерси и шорты, но также и худи, штаны, куртки и сумки. Форма поступила в продажу 28 марта.
«Наполи» и EA7
Уже имея в своём арсенале 12 вариантов игровых футболок, итальянский клуб выпустил ещё одну, посвящённую Диего Марадоне.
Фото: store.sscnapoli.it
Футболка Maradona Rosa изготовлена по тому же шаблону, что и три предыдущие трибьют-футболки Марадоны, однако, в отличие от предшествующих сине-белых моделей, представлена в красном цвете. Это дебютный сезон EA7 в партнёрстве с «Наполи», поэтому, судя по количеству дропов, бренд использует свои возможности по максимуму.
«Бари» и LC23
Спонсор итальянского клуба, выступающего в Серии С, Kappa объединился с известным итальянским брендом LC23 для совместной работы над созданием футбольной формы для «Бари».
Фото: sscalciobari.it
Бренды вдохновлялись Адриатическим морем, у берегов которого издавна тренируется и играет клуб. Джерси выполнены в бирюзовых, розовых, красно-белых и белых цветах. Футболки украшены морскими узорами, и на каждой из них присутствуют щупальца осьминога.
Фото: sscalciobari.it
Дело в том, что многие местные жители этого небольшого городка занимаются рыбной ловлей и, в частности, ловлей осьминогов.