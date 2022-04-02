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5 диетических и низкокалорийных пп десертов без сахара

Что полезного приготовить к чаю? 5 десертов без сахара
Ната Гончар
5 полезных десертов без сахара
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Даже любимые сладости можно сделать безопасными для здоровья и фигуры.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Какие полезные десерты можно приготовить дома?

Десерты и сладости из магазина могут оказаться опасной калорийной ловушкой с сахаром и быстрыми углеводами. Но не пугайтесь, любовь к пирожным может быть безопасной. Лакомства без вреда для здоровья и фигуры можно приготовить самостоятельно.

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Вам понадобятся:

для коржей:

  • рисовая мука — 150 г;
  • мёд — 50 г;
  • масло сливочное (можно заменить на масло гхи) — 20 г;
  • мягкий творог (0%) — 40 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сода пищевая — 1/2 ч. л.;

для крема:

  • творог мягкий 0% — 470 г;
  • подсластитель — 10-15 г.

Фото: istockphoto.com

Мёд с маслом топим на водяной бане. Добавляем соду, аккуратно помешивая смесь. После увеличения в объёме массу снимаем с огня и даём остыть. Добавляем в смесь яйцо и мягкий творог, просеиваем муку и замешиваем эластичное, не липнущее к рукам тесто. Убираем его на 30 минут в холодильник.

Затем делим на семь равных частей, раскатываем очень тонкие круги. Обрезки оставляем прямо на противне, они понадобятся для обсыпки. Коржи отправляем в духовку на 4-5 минут при 180 градусах.

Смешиваем все ингредиенты для крема и собираем торт, чередуя коржи и крем. Посыпку делаем из обрезков коржей, перемолотых в блендере. Готово!

Малиновый мармелад

Вам понадобятся:

  • малина — 250 г;
  • финики — 4 шт.;
  • агар-агар — 2 ч. л.

Фото: unsplash.com/@agumeniuk

Отделяем финики от косточек, заливаем кипятком и оставляем на час. После снимаем кожицу и измельчаем блендером. Малину разминаем вилкой, смешиваем с 30 г финиковой пасты и агар-агаром.

Прогреваем смесь на слабом огне 5-7 минут, аккуратно помешивая. Даём остыть, раскладываем по силиконовым формочкам и ставим в холодильник на 30-60 минут.

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Вам понадобятся:

для коржа на 20 см:

  • подсолнечные семечки — 100 г;
  • тыквенные семечки — 50 г;
  • финики — 100 г;
  • кокосовая стружка— 50 г;
  • кокосовое масло — 1 ст. л.;

для мусса:

  • зелёная гречка (заранее замочить на восемь часов и хорошо промыть) — 400 г;
  • малина — 250 г;
  • свежевыжатый лимонный сок — 1,5 ст. л.;
  • кленовый сироп — 100 мл;
  • овсяное молоко — 270 мл;
  • агар-агар — 2 ч. л.

Фото: unsplash.com/@dilja96

Смешиваем в блендере подсолнечные семечки, тыквенные семечки, финики, кокосовую стружку, затем добавляем кокосовое масло. Выкладываем на форму, застеленную пищевой плёнкой, и отправляем в холодильник на 10-15 минут.

В блендере прокручиваем зелёную гречку, кленовый сироп, малину и свежевыжатый лимонный сок. Отдельно смешиваем овсяное молоко и агар-агар, доводим до кипения и держим на огне ещё четыре минуты для активации агар-агара. Вливаем смесь в блендер к основной массе и взбиваем.

Готовый мусс выливаем на основу и оставляем в холодильнике на пять часов. Сам десерт тоже нужно хранить в холодильнике.

Молочный ломтик

Вам понадобятся:

для бисквита:

  • яйцо — 4 шт.;
  • миндальная мука — 65 г;
  • какао-порошок — 2 ст. л.;
  • подсластитель эритрит — 200 г;
  • сода — 1/2 ч. л.

для начинки:

  • жирные сливки 33% — 200 мл;
  • сливочный сыр маскарпоне — 100 г;
  • подсластитель по вкусу;
  • экстракт ванили по вкусу;
  • желатин (агар-агар) — 10 г.

Фото: unsplash.com/@moniqa

Желатин замачиваем и даём ему набухнуть, а после растворяем на огне. Взбиваем яйца с подсластителем до крепких пиков. Добавляем муку, какао-порошок и гашёную соду, хорошо перемешиваем.

Распределяем тесто по форме, дно которой нужно застелить пергаментной бумагой. Отправляем в духовку на 35-40 минут при 180 градусах. После даём остыть. Сливочный сыр взбиваем со сливками и подсластителем, добавляем остывший желатин и перемешиваем.

Убираем крем в холодильник на 30 минут. Бисквит разрезаем пополам и собираем ломтики. Отправляем в холодильник минимум на час.

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Шоколадная крошка-картошка

Вам понадобятся:

  • спелые бананы — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • какао-порошок — 30 г;
  • мука цельнозерновая (можно заменить на рисовую) — 30 г;
  • эритрит — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • арахисовая паста — 1 ч. л.

Фото: unsplash.com/@towfiqu999999

Бананы размять в пюре. К пюре добавляем яйца и подсластитель, муку, какао и разрыхлитель. Перемешиваем венчиком до однородности. Переливаем тесто в форму для выпечки и отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Готовый бисквит помещаем в чашу блендера и измельчаем до состояния липкой массы. Добавляем ореховую пасту и перемешиваем. Формируем пирожные, обваливаем заготовки в какао-порошке — готово!

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