Даже любимые сладости можно сделать безопасными для здоровья и фигуры.

Что полезного приготовить к чаю? 5 десертов без сахара

Десерты и сладости из магазина могут оказаться опасной калорийной ловушкой с сахаром и быстрыми углеводами. Но не пугайтесь, любовь к пирожным может быть безопасной. Лакомства без вреда для здоровья и фигуры можно приготовить самостоятельно.

Медовик без глютена, жира и сахара

Вам понадобятся:

для коржей:

рисовая мука — 150 г;

мёд — 50 г;

масло сливочное (можно заменить на масло гхи) — 20 г;

мягкий творог (0%) — 40 г;

яйцо — 1 шт.;

сода пищевая — 1/2 ч. л.;

для крема:

творог мягкий 0% — 470 г;

подсластитель — 10-15 г.

Фото: istockphoto.com

Мёд с маслом топим на водяной бане. Добавляем соду, аккуратно помешивая смесь. После увеличения в объёме массу снимаем с огня и даём остыть. Добавляем в смесь яйцо и мягкий творог, просеиваем муку и замешиваем эластичное, не липнущее к рукам тесто. Убираем его на 30 минут в холодильник.

Затем делим на семь равных частей, раскатываем очень тонкие круги. Обрезки оставляем прямо на противне, они понадобятся для обсыпки. Коржи отправляем в духовку на 4-5 минут при 180 градусах.

Смешиваем все ингредиенты для крема и собираем торт, чередуя коржи и крем. Посыпку делаем из обрезков коржей, перемолотых в блендере. Готово!

Малиновый мармелад

Вам понадобятся:

малина — 250 г;

финики — 4 шт.;

агар-агар — 2 ч. л.

Фото: unsplash.com/@agumeniuk

Отделяем финики от косточек, заливаем кипятком и оставляем на час. После снимаем кожицу и измельчаем блендером. Малину разминаем вилкой, смешиваем с 30 г финиковой пасты и агар-агаром.

Прогреваем смесь на слабом огне 5-7 минут, аккуратно помешивая. Даём остыть, раскладываем по силиконовым формочкам и ставим в холодильник на 30-60 минут.

Безореховый торт-суфле «Малиновое настроение»

Вам понадобятся:

для коржа на 20 см:

подсолнечные семечки — 100 г;

тыквенные семечки — 50 г;

финики — 100 г;

кокосовая стружка— 50 г;

кокосовое масло — 1 ст. л.;

для мусса:

зелёная гречка (заранее замочить на восемь часов и хорошо промыть) — 400 г;

малина — 250 г;

свежевыжатый лимонный сок — 1,5 ст. л.;

кленовый сироп — 100 мл;

овсяное молоко — 270 мл;

агар-агар — 2 ч. л.

Фото: unsplash.com/@dilja96

Смешиваем в блендере подсолнечные семечки, тыквенные семечки, финики, кокосовую стружку, затем добавляем кокосовое масло. Выкладываем на форму, застеленную пищевой плёнкой, и отправляем в холодильник на 10-15 минут.

В блендере прокручиваем зелёную гречку, кленовый сироп, малину и свежевыжатый лимонный сок. Отдельно смешиваем овсяное молоко и агар-агар, доводим до кипения и держим на огне ещё четыре минуты для активации агар-агара. Вливаем смесь в блендер к основной массе и взбиваем.

Готовый мусс выливаем на основу и оставляем в холодильнике на пять часов. Сам десерт тоже нужно хранить в холодильнике.

Молочный ломтик

Вам понадобятся:

для бисквита:

яйцо — 4 шт.;

миндальная мука — 65 г;

какао-порошок — 2 ст. л.;

подсластитель эритрит — 200 г;

сода — 1/2 ч. л.

для начинки:

жирные сливки 33% — 200 мл;

сливочный сыр маскарпоне — 100 г;

подсластитель по вкусу;

экстракт ванили по вкусу;

желатин (агар-агар) — 10 г.

Фото: unsplash.com/@moniqa

Желатин замачиваем и даём ему набухнуть, а после растворяем на огне. Взбиваем яйца с подсластителем до крепких пиков. Добавляем муку, какао-порошок и гашёную соду, хорошо перемешиваем.

Распределяем тесто по форме, дно которой нужно застелить пергаментной бумагой. Отправляем в духовку на 35-40 минут при 180 градусах. После даём остыть. Сливочный сыр взбиваем со сливками и подсластителем, добавляем остывший желатин и перемешиваем.

Убираем крем в холодильник на 30 минут. Бисквит разрезаем пополам и собираем ломтики. Отправляем в холодильник минимум на час.

Шоколадная крошка-картошка

Вам понадобятся:

спелые бананы — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

какао-порошок — 30 г;

мука цельнозерновая (можно заменить на рисовую) — 30 г;

эритрит — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

арахисовая паста — 1 ч. л.

Фото: unsplash.com/@towfiqu999999

Бананы размять в пюре. К пюре добавляем яйца и подсластитель, муку, какао и разрыхлитель. Перемешиваем венчиком до однородности. Переливаем тесто в форму для выпечки и отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Готовый бисквит помещаем в чашу блендера и измельчаем до состояния липкой массы. Добавляем ореховую пасту и перемешиваем. Формируем пирожные, обваливаем заготовки в какао-порошке — готово!