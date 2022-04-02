Что полезного приготовить к чаю? 5 десертов без сахара

Какие полезные десерты можно приготовить дома?
Десерты и сладости из магазина могут оказаться опасной калорийной ловушкой с сахаром и быстрыми углеводами. Но не пугайтесь, любовь к пирожным может быть безопасной. Лакомства без вреда для здоровья и фигуры можно приготовить самостоятельно.
Медовик без глютена, жира и сахара
Вам понадобятся:
для коржей:
- рисовая мука — 150 г;
- мёд — 50 г;
- масло сливочное (можно заменить на масло гхи) — 20 г;
- мягкий творог (0%) — 40 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сода пищевая — 1/2 ч. л.;
для крема:
- творог мягкий 0% — 470 г;
- подсластитель — 10-15 г.
Фото: istockphoto.com
Мёд с маслом топим на водяной бане. Добавляем соду, аккуратно помешивая смесь. После увеличения в объёме массу снимаем с огня и даём остыть. Добавляем в смесь яйцо и мягкий творог, просеиваем муку и замешиваем эластичное, не липнущее к рукам тесто. Убираем его на 30 минут в холодильник.
Затем делим на семь равных частей, раскатываем очень тонкие круги. Обрезки оставляем прямо на противне, они понадобятся для обсыпки. Коржи отправляем в духовку на 4-5 минут при 180 градусах.
Смешиваем все ингредиенты для крема и собираем торт, чередуя коржи и крем. Посыпку делаем из обрезков коржей, перемолотых в блендере. Готово!
Малиновый мармелад
Вам понадобятся:
- малина — 250 г;
- финики — 4 шт.;
- агар-агар — 2 ч. л.
Фото: unsplash.com/@agumeniuk
Отделяем финики от косточек, заливаем кипятком и оставляем на час. После снимаем кожицу и измельчаем блендером. Малину разминаем вилкой, смешиваем с 30 г финиковой пасты и агар-агаром.
Прогреваем смесь на слабом огне 5-7 минут, аккуратно помешивая. Даём остыть, раскладываем по силиконовым формочкам и ставим в холодильник на 30-60 минут.
Безореховый торт-суфле «Малиновое настроение»
Вам понадобятся:
для коржа на 20 см:
- подсолнечные семечки — 100 г;
- тыквенные семечки — 50 г;
- финики — 100 г;
- кокосовая стружка— 50 г;
- кокосовое масло — 1 ст. л.;
для мусса:
- зелёная гречка (заранее замочить на восемь часов и хорошо промыть) — 400 г;
- малина — 250 г;
- свежевыжатый лимонный сок — 1,5 ст. л.;
- кленовый сироп — 100 мл;
- овсяное молоко — 270 мл;
- агар-агар — 2 ч. л.
Фото: unsplash.com/@dilja96
Смешиваем в блендере подсолнечные семечки, тыквенные семечки, финики, кокосовую стружку, затем добавляем кокосовое масло. Выкладываем на форму, застеленную пищевой плёнкой, и отправляем в холодильник на 10-15 минут.
В блендере прокручиваем зелёную гречку, кленовый сироп, малину и свежевыжатый лимонный сок. Отдельно смешиваем овсяное молоко и агар-агар, доводим до кипения и держим на огне ещё четыре минуты для активации агар-агара. Вливаем смесь в блендер к основной массе и взбиваем.
Готовый мусс выливаем на основу и оставляем в холодильнике на пять часов. Сам десерт тоже нужно хранить в холодильнике.
Молочный ломтик
Вам понадобятся:
для бисквита:
- яйцо — 4 шт.;
- миндальная мука — 65 г;
- какао-порошок — 2 ст. л.;
- подсластитель эритрит — 200 г;
- сода — 1/2 ч. л.
для начинки:
- жирные сливки 33% — 200 мл;
- сливочный сыр маскарпоне — 100 г;
- подсластитель по вкусу;
- экстракт ванили по вкусу;
- желатин (агар-агар) — 10 г.
Фото: unsplash.com/@moniqa
Желатин замачиваем и даём ему набухнуть, а после растворяем на огне. Взбиваем яйца с подсластителем до крепких пиков. Добавляем муку, какао-порошок и гашёную соду, хорошо перемешиваем.
Распределяем тесто по форме, дно которой нужно застелить пергаментной бумагой. Отправляем в духовку на 35-40 минут при 180 градусах. После даём остыть. Сливочный сыр взбиваем со сливками и подсластителем, добавляем остывший желатин и перемешиваем.
Убираем крем в холодильник на 30 минут. Бисквит разрезаем пополам и собираем ломтики. Отправляем в холодильник минимум на час.
Шоколадная крошка-картошка
Вам понадобятся:
- спелые бананы — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- какао-порошок — 30 г;
- мука цельнозерновая (можно заменить на рисовую) — 30 г;
- эритрит — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- арахисовая паста — 1 ч. л.
Фото: unsplash.com/@towfiqu999999
Бананы размять в пюре. К пюре добавляем яйца и подсластитель, муку, какао и разрыхлитель. Перемешиваем венчиком до однородности. Переливаем тесто в форму для выпечки и отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах.
Готовый бисквит помещаем в чашу блендера и измельчаем до состояния липкой массы. Добавляем ореховую пасту и перемешиваем. Формируем пирожные, обваливаем заготовки в какао-порошке — готово!