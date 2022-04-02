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4 простых эффективных упражнения для прокачки рук с фитнес-резинками, качаем руки в домашних условиях

Качаем руки с фитнес-резинками. 4 простых упражнения для дома и улицы
Юлия Волкова Маргарита Иванникова
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Упражнения для рук с фитнес-резинками
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Рост мышц будет зависеть от жёсткости снаряда.

Фитнес-резинки, пожалуй, самый универсальный и компактный снаряд, который подойдёт для прокачки многих групп мышц. Их можно использовать при любом уровне подготовки, ведь в комплекте есть резинки с разным уровнем жёсткости. Обычно этот инвентарь используется для прокачки ягодиц, но им можно отлично натренировать и руки.

Юлия Волкова
Юлия Волкова
фитнес-тренер

Чем плотнее и жёстче резинка, тем сложнее будет выполнять упражнение. Лёгкие резинки применяются в основном для тонуса мышц или в аэробных тренировках, жёсткие – для наращивания массы.

Разгибание руки на трицепс

Выбирайте резинку с комфортным для вас натяжением. При выполнении этого упражнения вам потребуется опора, на которой можно зафиксировать резинку. Отличным вариантом будет, например, лестница или турники на спортплощадке.

Техника выполнения

  • Закрепляем резинку на опоре примерно на уровне груди. Также можно зафиксировать один конец резинки на плече, придерживая её свободной рукой.
  • Берёмся за свободный конец рукой, которой будем делать упражнение.
  • Оттягиваем резинку вниз до напряжения трицепса.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем четыре подхода по 12 раз на каждую руку.

Фото: istockphoto.com

Сгибание руки на бицепс

Техника выполнения

  • Садимся на возвышенность, например, на стул или на скамейку на спортплощадке. Также упражнение можно делать стоя.
  • Фиксируем один конец резинки под стопой, обязательно нужно быть в кроссовках. Свободный конец берём в руку.
  • Упираемся локтём руки с резинкой в бедро, если вы сидите.
  • Сгибаем руку, вытягивая резинку вверх.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем четыре подхода по 12 раз.

Фото: istockphoto.com

Разгибание обеих рук на трицепс

Для выполнения этого упражнения вам понадобится длинная резинка.

Техника выполнения

  • Фиксируем резинку на твёрдой опоре, например, на лестнице или стволе дерева, если вы на улице.
  • Разворачиваемся спиной к опоре. Концы резинки берём в обе руки.
  • Разгибаем руки с резинками из-за головы вверх.
  • Возвращаемся в исходное положение.
  • Если вам слишком легко, можно обернуть оба конца резинки вокруг ладони и делать упражнение на одну руку.

Делаем четыре подхода по 12 раз.

Фото: istockphoto.com

Сгибание обеих рук на бицепс

Для выполнения этого упражнения вам понадобится длинная резинка.

Техника выполнения

  • Встаём на резинку обеими ногами (нужно быть в кроссовках), концы держим в каждой руке. Положение, похожее на прыжки со скакалкой.
  • Сгибаем обе руки и тянем резинку до плеч.
  • Возвращаемся в исходное положение.
  • Если вам очень легко, можно добавить ещё одну резинку и работать сразу с двумя.

Делаем четыре подхода по 12 раз.

Фото: istockphoto.com

Фитнес-резинки можно брать с собой куда угодно. Они не займут много места в сумке и помогут разнообразить тренировку.

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