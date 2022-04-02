Качаем руки с фитнес-резинками. 4 простых упражнения для дома и улицы
Рост мышц будет зависеть от жёсткости снаряда.
Фитнес-резинки, пожалуй, самый универсальный и компактный снаряд, который подойдёт для прокачки многих групп мышц. Их можно использовать при любом уровне подготовки, ведь в комплекте есть резинки с разным уровнем жёсткости. Обычно этот инвентарь используется для прокачки ягодиц, но им можно отлично натренировать и руки.
Юлия Волкова
фитнес-тренер
Чем плотнее и жёстче резинка, тем сложнее будет выполнять упражнение. Лёгкие резинки применяются в основном для тонуса мышц или в аэробных тренировках, жёсткие – для наращивания массы.
Разгибание руки на трицепс
Выбирайте резинку с комфортным для вас натяжением. При выполнении этого упражнения вам потребуется опора, на которой можно зафиксировать резинку. Отличным вариантом будет, например, лестница или турники на спортплощадке.
Техника выполнения
- Закрепляем резинку на опоре примерно на уровне груди. Также можно зафиксировать один конец резинки на плече, придерживая её свободной рукой.
- Берёмся за свободный конец рукой, которой будем делать упражнение.
- Оттягиваем резинку вниз до напряжения трицепса.
- Возвращаемся в исходное положение.
Делаем четыре подхода по 12 раз на каждую руку.
Фото: istockphoto.com
Сгибание руки на бицепс
Техника выполнения
- Садимся на возвышенность, например, на стул или на скамейку на спортплощадке. Также упражнение можно делать стоя.
- Фиксируем один конец резинки под стопой, обязательно нужно быть в кроссовках. Свободный конец берём в руку.
- Упираемся локтём руки с резинкой в бедро, если вы сидите.
- Сгибаем руку, вытягивая резинку вверх.
- Возвращаемся в исходное положение.
Делаем четыре подхода по 12 раз.
Фото: istockphoto.com
Разгибание обеих рук на трицепс
Для выполнения этого упражнения вам понадобится длинная резинка.
Техника выполнения
- Фиксируем резинку на твёрдой опоре, например, на лестнице или стволе дерева, если вы на улице.
- Разворачиваемся спиной к опоре. Концы резинки берём в обе руки.
- Разгибаем руки с резинками из-за головы вверх.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Если вам слишком легко, можно обернуть оба конца резинки вокруг ладони и делать упражнение на одну руку.
Делаем четыре подхода по 12 раз.
Фото: istockphoto.com
Сгибание обеих рук на бицепс
Для выполнения этого упражнения вам понадобится длинная резинка.
Техника выполнения
- Встаём на резинку обеими ногами (нужно быть в кроссовках), концы держим в каждой руке. Положение, похожее на прыжки со скакалкой.
- Сгибаем обе руки и тянем резинку до плеч.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Если вам очень легко, можно добавить ещё одну резинку и работать сразу с двумя.
Делаем четыре подхода по 12 раз.
Фото: istockphoto.com
Фитнес-резинки можно брать с собой куда угодно. Они не займут много места в сумке и помогут разнообразить тренировку.