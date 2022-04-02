Рост мышц будет зависеть от жёсткости снаряда.

Качаем руки с фитнес-резинками. 4 простых упражнения для дома и улицы

Фитнес-резинки, пожалуй, самый универсальный и компактный снаряд, который подойдёт для прокачки многих групп мышц. Их можно использовать при любом уровне подготовки, ведь в комплекте есть резинки с разным уровнем жёсткости. Обычно этот инвентарь используется для прокачки ягодиц, но им можно отлично натренировать и руки.

Юлия Волкова фитнес-тренер Чем плотнее и жёстче резинка, тем сложнее будет выполнять упражнение. Лёгкие резинки применяются в основном для тонуса мышц или в аэробных тренировках, жёсткие – для наращивания массы.

Разгибание руки на трицепс

Выбирайте резинку с комфортным для вас натяжением. При выполнении этого упражнения вам потребуется опора, на которой можно зафиксировать резинку. Отличным вариантом будет, например, лестница или турники на спортплощадке.

Техника выполнения

Закрепляем резинку на опоре примерно на уровне груди. Также можно зафиксировать один конец резинки на плече, придерживая её свободной рукой.

Берёмся за свободный конец рукой, которой будем делать упражнение.

Оттягиваем резинку вниз до напряжения трицепса.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем четыре подхода по 12 раз на каждую руку.

Фото: istockphoto.com

Сгибание руки на бицепс

Техника выполнения

Садимся на возвышенность, например, на стул или на скамейку на спортплощадке. Также упражнение можно делать стоя.

Фиксируем один конец резинки под стопой, обязательно нужно быть в кроссовках. Свободный конец берём в руку.

Упираемся локтём руки с резинкой в бедро, если вы сидите.

Сгибаем руку, вытягивая резинку вверх.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем четыре подхода по 12 раз.

Фото: istockphoto.com

Разгибание обеих рук на трицепс

Для выполнения этого упражнения вам понадобится длинная резинка.

Техника выполнения

Фиксируем резинку на твёрдой опоре, например, на лестнице или стволе дерева, если вы на улице.

Разворачиваемся спиной к опоре. Концы резинки берём в обе руки.

Разгибаем руки с резинками из-за головы вверх.

Возвращаемся в исходное положение.

Если вам слишком легко, можно обернуть оба конца резинки вокруг ладони и делать упражнение на одну руку.

Делаем четыре подхода по 12 раз.

Фото: istockphoto.com

Сгибание обеих рук на бицепс

Для выполнения этого упражнения вам понадобится длинная резинка.

Техника выполнения

Встаём на резинку обеими ногами (нужно быть в кроссовках), концы держим в каждой руке. Положение, похожее на прыжки со скакалкой.

Сгибаем обе руки и тянем резинку до плеч.

Возвращаемся в исходное положение.

Если вам очень легко, можно добавить ещё одну резинку и работать сразу с двумя.

Делаем четыре подхода по 12 раз.

Фото: istockphoto.com

Фитнес-резинки можно брать с собой куда угодно. Они не займут много места в сумке и помогут разнообразить тренировку.