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5 случаев и событий в обычной жизни, когда учащённое сердцебиение не опасно, диапазон нормального пульса при нагрузках

Каким должен быть пульс здорового человека и когда учащённое сердцебиение не опасно
Тамаз Гаглошвили Анастасия Кузьминская
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5 случаев, когда учащённое сердцебиение не опасно
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Неспроста в фитнес-браслетах есть пульсометры.
В каких случаях высокий пульс считается нормальным?

Разбираемся вместе с кардиологом.

Тахикардия — учащённое сердцебиение — стала достаточно распространённым явлением. Она может быть вызвана волнением, стрессом, курением и — в худшем случае — заболеванием сердечно-сосудистой системы. Но в каких случаях можно не переживать за стук своего сердца, когда оно будто «выпрыгивает» из груди?

<a href="https://www.championat.com/authors/4801/1.html">Тамаз Гаглошвили</a>
Тамаз Гаглошвили
врач-кардиолог

Если человек здоров и в состоянии покоя его ничего не тревожит и не раздражает, а пульс превышает 100-110 ударов в минуту — это повод задуматься о смене образа жизни.

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Сердцебиение здорового человека

Пульс здорового человека в состоянии покоя колеблется от 55 до 90 ударов в минуту. Когда сердечно-сосудистая система здорова, пульсовая норма не ставится в жёсткие рамки. Но что если сердце всё равно отбивает 128 ударов в минуту? Это повод задуматься о смене образа жизни.

Фото: unsplash.com/@an_ku_sh

Есть и другая сторона медали: замедленный пульс, или брадикардия. Это может свидетельствовать о врождённых особенностях или заболевании. Возьмите за правило проводить обследование организма каждый год, чтобы знать всё о состоянии здоровья.

Что влияет на учащение сердцебиения?

Скажем прямо: абсолютно всё. Если мы говорим о сердцебиении здорового человека, здесь учащённый пульс зависит от многих факторов:

  • хронический стресс;
  • курение;
  • кофе;
  • недосып;
  • алкоголь;
  • повышение артериального давления.

Фото: unsplash.com/@snapbythree

И это только малая часть списка. Подумайте, чем вы занимались сегодня, прежде чем бить тревогу.

Когда поставить волнение «на паузу»?

Паника — это первое, что вызывает учащённый пульс. Поэтому давайте глубоко вдохнём, успокоимся и узнаем, когда не нужно бежать к врачу.

Тренировки

Учащение сердцебиения во время физических нагрузок — обычная практика. Но чтобы не выходить за рамки индивидуальной пульсовой нормы, обязательно высчитайте этот показатель.

Во время тренировок обязательно контролируйте пульс. Участился? Снижайте нагрузку.

Фото: unsplash.com/@caginkargi

Страх

Хотите поздороваться с парнем или девушкой, которая вам симпатична, и сразу начинаете слышать громкий стук в ушах. Знакомо? Именно так проявляются страх и волнение. Каждый раз, когда вы боитесь, сердце начинает судорожно «прыгать» вместе с вашим страхом. И здесь нет повода для беспокойства.

Стресс и панические атаки

Состояние постоянного стресса поддерживает высокий темп вашего пульса. Панические атаки, переживания, депрессия — всё это сказывается на сердечных ударах. Снизьте уровень стресса и пульс вернётся в состояние нормы.

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Утренний кофе

Выпили бодрящий напиток с самого утра, а теперь листаете медицинскую энциклопедию, потому что слышите своё сердце? Отложите её в сторону: учащённый пульс после приёма подобных стимуляторов — нормальное явление. К ним же можно отнести энергетики и медикаменты.

Фото: unsplash.com/@nixcreative

Недосып и хроническая усталость

Если вы ложитесь в два часа ночи, встаёте в семь утра и работаете по 19 часов в сутки, легко заполучить хроническую усталость. Не удивляйтесь, что пульс регулярно отбивает больше 100 ударов в минуту. Так организм напоминает — пора отдохнуть.

Как вернуть пульс в состояние нормы?

Тамаз: В целом подойдут практически любые дыхательные упражнения.

Например, такие.

  • «Большой маятник». Во время наклона вдохните, затем вернитесь в исходное положение и обхватите руками плечи. Выдохните. Повторите.
  • «Маятник головой». Наклоните голову вниз и сделайте резкий вдох, запрокиньте голову назад и ещё раз вдохните. Выдыхать нужно после каждого вдоха, но происходить это должно как бы само собой, без особого усилия с вашей стороны.
  • «Насос». Наклонитесь немного вперёд, руки в расслабленном состоянии. При резком вдохе выполните наклон, при выдохе — вернитесь обратно.

Фото: unsplash.com/@aleromophotography

  • «Погончики». Встаньте или сядьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Руки держите на уровне пояса, сожмите кулаки. На вдохе резко опустите руки вниз, растопыривая пальцы. В этот момент максимально напрягите кисти и плечи. На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • «Ушки». Встаньте, руки опустите свободно вдоль тела. На вдохе наклоните голову ухом к плечу, затем — к другому. Не забывайте делать выдохи, возвращаясь в исходное положение.

Ещё один способ привести пульс в норму — вагусные приёмы. Например, сделайте глубокий вдох, напрягите пресс и задержите дыхание в течение 5-10 секунд, надуйте шарик или опустите лицо в таз с ледяной водой. Все эти меры активизируют парасимпатическую нервную систему и возвращают нормальное сердцебиение.

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