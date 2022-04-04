Зачем нужны спортивные челленджи? 5 веских причин бросить вызов себе и другим

Зачем люди участвуют в спортивных челленджах? Что из них можно извлечь?



Отвечает спортивный психолог.

Сейчас популярно участвовать в челленджах, когда один человек или группа людей показывают действие и предлагают другим его повторить или превзойти. В спорте подобные вызовы обычно связаны с демонстрацией навыков. В чём ещё смысл этого направления?

О чем идёт речь?

В переводе с английского «challenge» означает вызов, испытание. Проще говоря, челлендж – это задание, которое необходимо выполнить и передать его другому. И чем интереснее задача, тем больше людей вовлекается в процесс. Вызовы могут быть связаны с творчеством, внешностью, здоровьем, спортом. В 2019 году мир захватил флешмоб #bottlecapchallenge, в рамках которого казахский боец ММА Карен Пашикян ударом ноги с разворота открыл крышку от бутылки. Челлендж настолько быстро набрал популярность, что поучаствовать в нём поспешили даже Джейсон Стэтхэм и Конор Макгрегор.

Денис Басов спортивный психолог Другой известный челлендж #icebucketchallenge запустил бывший бейсболист Пит Фрейд в 2014 году. Ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) – заболевание головного и спинного мозга с последующим параличом мышц. Чтобы привлечь внимание к своему заболеванию, Пит предложил потенциальным участникам челленджа вылить на себя ведро ледяной воды и перечислить в фонд ALS Association благотворительный взнос в размере $ 10 для исследования БАС. Тем участникам, кто не решился себя облить, но принял челлендж, нужно было перечислить в указанный фонд уже $ 100.

Фото: istockphoto.com

Идею поддержали друзья Пита по бейсбольной команде, и каждый из них согласно правилам челленджа передал вызов трём другим знакомым или просто известным людям. Со временем количество участников обливания ледяной водой из ведра превысило 17 млн, а собрать удалось $ 115 млн. Среди участников этого челленджа отметились Вин Дизель, Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Роберт Дауни-младший, Дуэйн Джонсон, Эминем и много других зарубежных медиа-персон. Российские участники тоже были – Филипп Киркоров, Владимир Жириновский, Евгений Плющенко.

При чём тут спорт?

Денис: Челленджи не всегда носят развлекательный характер. Иногда это вызов человека самому себе в рамках какого-то достижения. Известный международный спортивный челлендж – Ironman, серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию. Это одно из самых сложных однодневных соревнований в мире, которое организует Всемирная корпорация триатлона (WTC). В него входят заплыв на 3,86 км, велозаезд по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. В бизнес-среде прохождение менеджерами Ironman с каждым годом становится всё более модным и почётным.

Фото: unsplash.com/@hildedm

Ещё один нелегкий спортивный челлендж из России – «Гонка героев». Мероприятие проходит в 14 городах от Калининграда до Камчатки, в каждой локации свои условия. Участникам «Гонки героев» на самом, пожалуй, популярном полигоне – в Алабино — нужно пробежать расстояние в 10 км и параллельно пройти 52 различные полосы препятствий.

Фото: vk.com/herorace

Другое ежегодное соревнование организовывает Олимпийский комитет Турции – это массовый заплыв через пролив Босфор, разделяющий азиатский и европейский континенты. Расстояние, которое нужно преодолеть участникам – 6,5 км, и сделать это нужно за два часа. Те, кто не уложился в указанное время, дисквалифицируются организаторами. Это тоже своего рода вызов.

Фото: istockphoto.com

Зачем принимать участие в спортивном челлендже?

Доказать себе – «Я могу делать нечто сложное!». Именно сложность достижения создаёт ценность. Яблоко с самого верха дерева, скорее всего, покажется более вкусным, чем сочный фрукт, только что упавший с него. Поэтому, когда мы выполняем трудные для нас и остальных задачи, мы имеем основание гордиться собой.

Заразить спортом других. В этом случае мы, с одной стороны, выступаем примером какой-то активности в спорте, с другой – создаём вокруг себя сообщество таких же активных людей. Вместе всегда веселее.

Фото: istockphoto.com

Вдохновить себя на дальнейшие достижения. Когда мы видим, что можем сделать нечто сложное и классное, то хотим продолжать. Гормоны удовольствия – эндорфины, сильный спортивный наркотик — фактически заставляют нас развиваться дальше. А если спорт приносит удовольствие – это классно.

Создать/поддержать новый тренд. Быть в тусовке, участвовать в популярных активностях, порождать такие активности самому – это признание со стороны окружения, что мы являемся активным, принимаемым членом общества. Значит, мы несём пользу и что-то делаем правильно.

Развлечь себя. Самый понятный мотив в создании челленджа – это просто весело. А если так, то как пел Михаил Боярский в одной известной песне – почему бы нет?

Фото: istockphoto.com

Денис: К челленджам лучше подходить с осторожностью, потому что некоторые из них могут быть опасны. Например, вызов съесть определенный продукт может вызвать аллергию или несварение. Сложный координационный навык или поднятие больших тяжестей может привести неподготовленный организм к травмам. Но в основной своей массе спортивные челленджи всё же имеют позитивные посылы и приносят пользу и авторам, и участникам. Для принятия вызова нужно проявлять волю, готовиться к выполнению сложной задачи, возможно, привлекать помощников. А для создания вызова нужно ещё и применить смекалку.