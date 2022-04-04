Парадокс силы воли: как внутренний самоконтроль мешает нам достигать целей

Генетически некоторые из нас более подвержены искушениям, но это не всегда хорошо.

Мы стараемся развить в себе силу воли, чтобы было проще добиваться поставленных целей. Умение справляться с ограничениями напрямую влияет на наше здоровье, результаты в спорте, карьеру, материальное состояние и личностные отношения. Но иногда сила воли доходит до болезненного состояния, и мы начинаем вести неправильный разговор с самим собой.

Избыточный самоконтроль может помешать в достижении поставленных целей и привести к психологическим проблемам. Вместе со специалистом разбираемся, какие факторы влияют на формирование силы воли и как контролировать её пределы.

Ольга Палеха психолог, психотерапевт-практик Сила воли – это способность человека принимать решения и совершать действия в соответствии со своими мыслями и чувствами.

В чём парадокс силы воли?

Многие цели человека определяются внешним источником (социальным давлением, желанием получить повышение на работе или страхом быть осуждённым). Такая внешняя мотивация отлично работает, но в краткосрочной перспективе. Она будет длиться только до тех пор, пока вы считаете внешние награды удовлетворительными. Благодаря внутренней мотивации человек достигает своих целей для себя, а не для одобрения окружающих. Попробуем разобраться в разнице на примере исследования.

Участникам эксперимента задавали вопрос об их намерениях придерживаться здорового образа жизни. Отвечая, они использовали декларативные формулировки – «Я буду медитировать каждый день, чтобы…», «Я начну ходить в спортзал, чтобы…». По сути, их цели связаны с внешней мотивацией, основанной на одобрении окружающих. Например, друг пригласил вас на свадьбу, и вы даёте себе обещание начать диету, чтобы быть в форме ко времени мероприятия, а не чтобы позаботиться о здоровье.

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Исследование показывает, что нам лучше использовать вопросительный разговор с самим собой («Буду ли я?»). Это называется парадоксом силы воли. Переключившись с декларативного разговора с самим собой на вопросительный, вы сначала подумаете, действительно ли вы хотите начать эту диету. Если ваша цель обоснована, то вы начнёте работать над телом и у вас будет больше шансов добиться успеха, поскольку вами будет управлять внутренняя мотивация.

Не относитесь слишком строго к себе и перед постановкой цели задайте себе вопрос: «Смогу ли я?»

Особенности людей с развитой силой воли

Люди с высоким уровнем самоконтроля действительно лучше строят отношения, реже сталкиваются с перееданиями, не пьют спиртное и хорошо учатся. Но и тут всё не так просто. Парадокс заключается в том, что люди, которым удаётся противостоять искушениям, практически не прибегают к самоограничениям.

Фото: unsplash.com/@toddquackenbush

В 2017 году Майкл Инцлит и Марина Милявская провели исследование. Они пригласили 159 студентов, которые на протяжении нескольких недель должны были контролировать свои желания. Те, кто ограничивал себя, по итогу чувствовали опустошение и теряли мотивацию к обучению. А те, кто редко подвергался соблазну, оказались успешнее и счастливее.

Источник: Sage Journals, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1948550616679237

Почему так произошло?

Люди с развитой силой воли наслаждаются вещами, которые вызывают у многих внутреннее сопротивление.

Внутренняя мотивация правильно питаться, заниматься спортом и учиться доставляет им радость. Если они поставили цель вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, то они не относятся к этим занятиям как к необходимым. У таких людей всё исходит из желания позаботиться о себе, поэтому добиваться этих целей им легче.

Фото: unsplash.com/@soberanes

Ольга: При достижении целей спортсмен сталкивается с огромным количеством препятствий. И только человек с развитыми морально-волевыми качествами может преодолевать эти препятствия, ограничения, непосредственно связанные со спортом, и раскрывать свои возможности через силу воли. Для атлета сила воли является ключевым фактором достижения профессионального успеха. От этого качества зависит эффективность выполняемых упражнений. Спорт и сила воли находятся в круговой зависимости друг от друга: физические нагрузки развивают силу воли, а она, в свою очередь, изначально должна быть базовым качеством будущего спортсмена.

Наследственность определяет соблазны человека.

Генетически некоторые из нас более подвержены искушениям, чем другие. Сознательное отношение человека к некоторым вещам зависит от наследственности, поэтому в отношении самоконтроля этим людям просто повезло.

Самоконтроль легче даётся финансово независимым людям.

Этому утверждению есть научное объяснение. Человек, который с детства живёт в ограничениях, больше подвержен срывам. Дело в том, что бедность мешает людям заботиться о будущем и заставляет их жить настоящим. И когда после нескольких дней правильного питания на пути появляется кусок торта, то его непременно нужно съесть. У финансово независимых людей сила воли развита лучше, поэтому они пройдут мимо куска торта, который помешает их диете.

Негативные последствия силы воли

Мы уже выяснили, что в долгосрочной перспективе сила воли не работает, если неправильно поставлена цель. И те, кто держит диету, часто сталкиваются со срывами и перееданиями. Обычно это воспринимается как моральный провал. Мы виним себя за то, что не обладаем достаточно развитым уровнем самоконтроля, хотя не учитываем, что генетика и окружающая среда тоже могут определять состояние нашей фигуры.

Фото: unsplash.com/@sinileunen

У любой силы воли есть свои пределы. Вы можете собрать волю в кулак и не есть калорийную пищу один-два раза, но на третий потеряете самоконтроль. В таких ситуациях важно не фокусироваться на провалах, чтобы не испытывать чувство стыда, не прятаться от людей и не закрывать глаза на правильных и работающих способах похудения. Такая внутренняя бескомпромиссность может помешать в достижении целей.

По мнению психолога, большую роль в этом вопросе играет эмоциональный интеллект человека – умение определять и управлять своими эмоциями. Для достижения целей необходима гибкость мышления, позволяющая менять планы, помогающая находить контакт и выстраивать отношения с другими людьми, которые необходимы для благоприятного исхода. С таким мышлением человеку лучше удаётся искать варианты, реализовывать их и видеть новые возможности.

Фото: unsplash.com/@jeremybishop

Бескомпромиссный человек имеет сложности во взаимоотношениях с другими людьми и не видит другие пути. На это тратится много энергии, что приводит к эмоциональному выгоранию, неврозу и депрессии. Гибкость, вариабельность и умение видеть разные возможности помогают в лёгком достижении целей.