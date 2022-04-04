Если выполнять комплекс регулярно, результаты станут заметны уже через неделю.

5 простых поз из йоги, которые можно делать даже с плохой растяжкой

Для выполнения большинства асан из йоги нужна отличная растяжка. Грациозное исполнение инструкторами различных поз – это огромный и многолетний труд. Но начать путь к совершенству никогда не поздно. Йогой может заниматься абсолютно любой человек, даже если с растяжкой у него не очень.

Валерия Молокова инструктор по хатха-йоге Если делать эти асаны регулярно, первые результаты вы заметите уже через неделю.

Поза кошки

При регулярном выполнении помогает проработать позвоночный столб, сделать его более гибким и подвижным, устранить блоки и зажимы в пояснице, лопатках и области шеи. Укрепляет пресс.

Техника выполнения

Встаём на четвереньки, ладони стоят строго под плечами. Колени согнуты и стоят на ширине таза.

На вдохе делаем прогиб, уводим взгляд вверх.

На выдохе округляем спину. Следим за тем, чтобы поясница сильно не прогибалась, равномерно распределяя нагрузку по всей линии позвоночника.

Задерживаемся в таком положении несколько секунд и возвращаемся в исходную позицию.

Фото: istockphoto.com

Собака мордой вниз

Растягивает всё тело, укрепляет ноги, снимает напряжение с мышц шеи и плеч.

Техника выполнения

Встаём на колени. Ладонями упираемся в пол.

Делаем ладонями шаг вперёд. На выдохе выпрямляем локти и ноги, таз поднимаем вверх и стараемся опустить пятки к полу. Если это сделать тяжело, ноги можно немного согнуть.

Копчик толкаем вверх, сводя лопатки вместе, тем самым раскрывая грудной отдел. Шея расслаблена, голова тяжёлая.

Удерживаем это положение несколько секунд.

Фото: istockphoto.com

Поза мудреца Маричи (глубокое скручивание)

Лечит растяжения плечевых связок и смещения суставов, делает подвижным плечевой пояс.

Техника выполнения

Садимся, сгибаем правую ногу. Левую ногу вытягиваем вперёд, носок тянем на себя. Ставим стопу правой ноги за левое бедро.

Опираемся правой рукой об пол позади себя.

Поворачиваем корпус в сторону согнутой ноги. Левую руку, согнутую в локте, заводим за правое колено. Тянемся макушкой вверх.

Задерживаемся в таком положении несколько секунд. Затем выполняем скручивание на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Наклон к ногам

Эта поза устраняет сутулость и искривления позвоночника, подтягивает бёдра и ягодицы, уменьшает количество жировых отложений на животе.

Техника выполнения

Садимся на ягодицы, выпрямляем ноги. Носки тянем на себя.

Берёмся руками за голени или колени — куда достают руки при выпрямленной спине.

Помогая себе руками, вытягиваем спину вперёд и вверх, удлинняя позвоночник.

Расслабляем спину и опускаем корпус к ногам. На ноги сначала должен лечь живот, а не грудь. Макушкой тянемся вперёд.

Задерживаемся в таком положении на несколько секунд.

Фото: istockphoto.com

Полумост

Асана растягивает позвоночник. Укрепляет мышцы рук, ног и туловища.

Техника выполнения

Ложимся на спину, ноги на ширине таза, руки вдоль туловища.

Сгибаем ноги в коленях. Приподнимаем корпус вверх, прогибаясь в спине. Руками стараемся схватиться за щиколотки.

Задерживаемся в этом положении на несколько секунд и возвращаемся в исходную позицию.

Фото: istockphoto.com

Гибкость и пластичность, конечно, появятся не на следующий день после первого занятия. Но со временем тело привыкнет к нагрузке и вам покорятся асаны, о которых на начальном этапе вы даже и не мечтали.